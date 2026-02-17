Актер Сергей Безруков показал, как жарит блины — фото

Достижения.рф

Российский актер Сергей Безруков показал, как жарит блины
Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Сергей Безруков присоединился к празднованию Масленицы и показал подписчикам в личном блоге, как готовит домашние блины.



В опубликованном видео народный артист России демонстрирует процесс и, похоже, делится своей любимой начинкой — сметаной с красной икрой. Ролик он сопроводил подписью: «С широкой Масленицей».

Фото: Instagram*/s_bezrukov

Ранее актер прокомментировал слухи о возможном назначении на пост ректора МХАТ. 11 февраля Константин Богомолов, ранее возглавлявший Театр на Бронной, по собственному заявлению покинул должность исполняющего обязанности ректора.

По информации источника, помимо Безрукова на эту позицию также рассматривались Дмитрий Певцов и Евгений Писарев.
Никита Кротов

