Российский комик отказался от жизни в США и назвал португальскую Мадейру раем
Российский комик Дмитрий Романов заявил о нежелании жить в США
Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, переехавший из России в Португалию, заявил, что не рассматривает США как страну для постоянного проживания, несмотря на положительный опыт посещений, и назвал португальский остров Мадейра «райским местом».
В своем видео на YouTube Романов отметил, что неоднократно бывал в США, но никогда не рассматривал эту страну как вариант для постоянного проживания.
«Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя человеком, живущим в США», — пояснил он, не уточняя причины такого решения.
Ранее комик рассказал, что после отъезда из России рассматривал четыре страны для жизни: Грузию, Израиль, Великобританию и Португалию. В каждой из них он провел по месяцу, прежде чем выбрать Португалию. Особенно его впечатлил остров Мадейра, который он назвал «райским».
Романов также раскрыл доходы за всю свою карьеру в юморе — более 2 миллионов долларов. На эти деньги он приобрел недвижимость, автомобили и путешествовал с родственниками. В феврале 2025 года он объявил о завершении карьеры в юморе и переходе в инфобизнес.
Дмитрий Романов известен участием в шоу «Stand Up» на ТНТ и рубрике «Светский исход» в «Вечернем Урганте». В 2022 году он уехал из России из-за несогласия с политикой Кремля, а в 2023 году получил израильское гражданство. В апреле 2025 года ФСБ лишила его российского паспорта.