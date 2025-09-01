Российский комик отказался от жизни в США и назвал португальскую Мадейру раем

01 сентября 2025, 23:30

Российский комик Дмитрий Романов заявил о нежелании жить в США

Дмитрий Романов (Фото: Telegram @https://t.me/ SQ_vsrxvPWBBgDrJ)

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, переехавший из России в Португалию, заявил, что не рассматривает США как страну для постоянного проживания, несмотря на положительный опыт посещений, и назвал португальский остров Мадейра «райским местом».





В своем видео на YouTube Романов отметил, что неоднократно бывал в США, но никогда не рассматривал эту страну как вариант для постоянного проживания.





«Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя человеком, живущим в США», — пояснил он, не уточняя причины такого решения.