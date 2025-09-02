Владельцы дома Кэрри Брэдшоу огородили крыльцо от фанатов

02 сентября 2025, 02:40

Фото: Instagram* @carriebradshaws_outfits

Владельцы знаменитого особняка на Перри-стрит в Нью-Йорке, где снимали крыльцо для сериала «Секс в большом городе», установили чугунный барьер, чтобы остановить поток фанатов. Супруги Лорберы, проживающие в доме с 1979 года, обратились в комиссию по охране памятников с просьбой узаконить ограждение. Об этом сообщает New York Post.





Дом на Перри-стрит в районе Гринвич-Виллидж стал культовым местом благодаря сериалу «Секс в большом городе», где его крыльцо с коричневыми ступеньками изображало вход в квартиру главной героини Кэрри Брэдшоу. Несмотря на то что внутренние съемки проводились в павильоне, фасад здания стал настоящей достопримечательностью для поклонников шоу.



В январе 2025 года владельцы особняка Дэниел и Барбара Лорберы официально обратились в городскую комиссию по сохранению памятников архитектуры с просьбой установить ворота, аргументируя это тем, что здание находится в историческом районе. 80-летняя Барбара Лорбер призналась, что разрешила HBO снимать на крыльце в 1990-х годах из жалости к молодой съемочной группе и не представляла, что это решение превратит их жизнь в ежедневный хаос.



Семья приобрела этот четырехквартирный особняк в 1979 году за 131,3 тысячи долларов. Супруги живут на первом этаже, а остальные три квартиры сдают в аренду. Несмотря на установку барьера, фанаты продолжают фотографироваться на крыльце, игнорируя свежую краску и рабочих.



