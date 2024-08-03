«Гнилой человек»: дочь Полежайкина из «Папиных дочек» узнала, что она приемная после интервью

Фото: Соцсети Михаила Казакова
Приемная дочь актер Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки» заявила, что он стал для нее «пустым местом». Об этом пишет bloknot.ru.
14-летняя Виктория рассказала, что узнала о том, что не родная в его интервью. Она назвала ложью заявления о том, что его жена Елена нашла себе нового спутника, когда Михал оказался в инвалидном кресле после падения с лестницы.
Виктория утверждает, что настоящей причиной ухода Елены были увлечения актера наркотиками и алкоголем, из-за которых он «ловил белку».
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«Отец сам все разболтал на всю страну! С лета 2022 года я с ним не разговариваю. Он гнилой человек. А теперь после его лживого интервью я больше не считаю его близким человеком. Он мне никто. Пустое место. Он умер для меня! Не всегда хороший актер и кумир миллионов может оказаться хорошим человеком. Он наплевал на чувства моей мамы, а я наплюю на его чувства», — сказала девочка.
Виктория утверждает, что настоящей причиной ухода Елены были увлечения актера наркотиками и алкоголем, из-за которых он «ловил белку».
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Алина Юрчак