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«Гнилой человек»: дочь Полежайкина из «Папиных дочек» узнала, что она приемная после интервью

Приёмная дочь актёра Казакова: я с ним не разговариваю, он гнилой человек
03 августа 2024, 18:21
Фото: Соцсети Михаила Казакова

Фото: Соцсети Михаила Казакова

Приемная дочь актер Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки» заявила, что он стал для нее «пустым местом». Об этом пишет bloknot.ru.
14-летняя Виктория рассказала, что узнала о том, что не родная в его интервью. Она назвала ложью заявления о том, что его жена Елена нашла себе нового спутника, когда Михал оказался в инвалидном кресле после падения с лестницы.

«Отец сам все разболтал на всю страну! С лета 2022 года я с ним не разговариваю. Он гнилой человек. А теперь после его лживого интервью я больше не считаю его близким человеком. Он мне никто. Пустое место. Он умер для меня! Не всегда хороший актер и кумир миллионов может оказаться хорошим человеком. Он наплевал на чувства моей мамы, а я наплюю на его чувства», — сказала девочка.


Виктория утверждает, что настоящей причиной ухода Елены были увлечения актера наркотиками и алкоголем, из-за которых он «ловил белку».

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#интервью
#девочка
Кушанашвили заявил, что хочет нажиться на своем онкологическом заболевании
03 августа 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что уровень его жизнелюбия сегодня гораздо выше, чем 20 июня, когда его госпитализировали. Об этом ведущий сообщил в своем блоге.
Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По его словам, он придерживается позиции, которая гласит, что все можно преодолеть.

Телеведущий отметил, что он буквально вернулся с того света и «выцыганил у медиков» возможность записать новый выпуск своего YouTube-шоу. Кушанашвили поделился, что с момента выхода последнего выпуска, он похудел на 15 кг, но сдаваться не собирается.

Журналист отметил, что его не пугают упреки о желании нажиться на тяжелой болезни.

«Я хочу нажиться на своей болезни, так как не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты», — заключил Кушанашвили.

Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.

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#болезни
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Стало известно о протестах на концертах российских артистов на Западе
Игорь Бутман: Европа принимает российских артистов прекрасно
03 августа 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Публика США и Европы прекрасно принимает артистов из России, однако есть и те, кто за деньги выходит с протестами, разжигая ненависть к РФ и ее культуре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал народный артист Игорь Бутман. Он отметил, что последний раз его коллектив выступал в США в конце прошлого года, а в Европе выступлений сейчас нет вообще.
«Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы «джазуем на войне», абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть», — прокомментировал музыкант.

Бутман считает, что протестанты нашли себе площадки, используя талант исполнителей из России. Кроме того, добавил артист, людям не нужны провокации, включая руководителей концертных площадок и промоутеров, поэтому «туда» музыканты не ездят. Бутман также упомянул об угрозах со стороны активистов. Вместе с тем, джазмен резюмировал, что исполнители стараются нести в мир любовь и красоту, несмотря на все происходящее.

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#россия
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Ивлеева снова задолжала ФНС
Ивлеева должна ФНС еще 3,7 миллиона рублей
02 августа 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Анастасия Ивлеева вновь должна налоговой кругленькую сумму, а именно, 3,7 миллиона рублей. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, точная сумма долга составляет три миллиона 766 тысяч. Совсем недавно Ивлеева выплатила почти 21 миллион, полностью погасив налоговую задолженность.
Ведущей грозили запретом на выезд из страны, а земельные участки, квартиру и машину арестовали судебные приставы. В частности, был установлен запрет на регистрационные действия с имуществом.

А между тем, помимо живых должников, в списках значатся и мертвые. Недавно выяснилось, что Борис Березовский после смерти задолжал стране примерно миллиард рублей. Взыскать долги с наследников можно только, если кто-то из них участвует в процедуре наследования.

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#новости
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#анастасия ивлеева
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Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»
The Insider: Бред Питт судится с бизнесменом Шефлером и продает вино в Россию
02 августа 2024, 13:14

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Брэд Питт уже три года судится с бизнесменом российского происхождения Юрием Шефлером за долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Представители Питта называют Шефлера «кремлевским олигархом», несмотря на то, что он активно помогает Украине, а в РФ подвергается преследованиям. Как стало известно The Insider, находящаяся под управлением актёра винодельня продаёт вина в Россию.

Суд Питта и Шефлера

Шефлер стал бизнес-партнером Питта в 2021 году, он приобрёл у бывшей супруги актера Анджелины Джоли долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Питт решил оспорить законность сделки и подал на Шефлера в суд.

Изначально прованское шато было приобретено Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом за $60 млн в 2008 году. Из этой суммы Анджелина вложила только 40% собственных средств, остальные 60% — Питт.

В 2016 году актриса подала на развод. Судебные тяжбы между голливудскими звездами продолжаются по сей день.

Защита актера утверждает, что «связь с Шефлером представляет собой угрозу для существования бизнеса», поскольку связанный с РФ алкогольный конгломерат Шефлера регулярно становился объектом бойкотов из-за проведения спецоперации на Украине и признания движения ЛГБТ* экстремистским на территории страны.

Сам Шефлер давно проживает за рубежом и выступает в поддержку Украины. Все его активы на российский территории арестованы или конфискованы. Бизнесмен считается самым успешным предпринимателем российского происхождения, построившим алкогольный бизнес за рубежом.
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Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

Двойные стандарты

Несмотря на это, винодельня, находящаяся под управлением Питта по решению французского суда, продолжает продавать свою продукцию в Россию. Согласно опубликованным данным госзакупок, компания заключила 181 госконтракт на сумму 437,2 млн рублей. Одним из крупнейших ее государственных заказчиков является комбинат питания «Кремлевский».

Российский дистрибьютор винодельни — ООО «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт», который ранее входил в бизнес-империю Тельмана Исмаилова.

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*признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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#лгбт
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Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры
Анастасия Волочкова вынужденно продала 22 квартиры из-за бывшего мужа
01 августа 2024, 19:25

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

За всю свою карьеру Анастасия Волочкова успела заработать немаленькое состояние. Балерина рассказала, что ее бывший возлюбленный Игорь Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов, но отказался возвращать всю сумму, посмеявшись над артисткой. Из-за этого Волочкова была вынуждена продать имущество.

Волочковой пришлось продать 2 десятка квартир из-за долгов бывшего мужа

На Анастасию Волочкову были оформлены загородный дом и 24 квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге и 22 квартиры в Астрахани. Общая стоимость всей недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей.

«Я отдала бывшему все свои деньги — это 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», — посетовала артистка в разговоре с «КП».
Как рассказала балерина, Вдовин обещал вернуть деньги через год: якобы они будут направлены на строительный бизнес, который он начал со своим партнёром в Астрахани. Сумму он вернуть не смог и отдал Волочковой 22 недостроенные квартиры. В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали.

Анастасия призналась, что уже неоднократно подавала иски на бывшего супруга, но каждый раз Вдовин просил их отозвать, и в результате танцовщица «шла у него на поводу».

Балерина также отметила, что «отбить» все деньги так и не удалось из-за разницы в курсе валют.
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«Я умею прощать обиды»

Волочкова рассказала, что, невзирая на временные сложности, отношения с дочерью у нее прекрасные. Анастасия отметила, что критика в ее адрес о том, что она якобы бросила дочь, абсолютно нелепая. Балерина напомнила, что Ариадне уже 18 лет и она сама решает, где жить.

«Несмотря на то что у меня с ее отцом непростые отношения, я умею прощать обиды. Я благодарна Игорю за то, что он на протяжении четырех лет несет за нее ответственность, оплачивает ее образование. Дочь живет в прекрасных условиях, и, что для меня важно, она в духовном достатке. Я вижу, что она меня любит, и я ее очень люблю. Да, Ариша живет в другой семье, но ей там комфортно», — поделилась Анастасия.
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Многомиллионное шоу

Помимо этого, Волочкова прокомментировала новое шоу «Одержимость». Балерина не стала скрывать, что постановка была мечтой ее жизни и обошлась в десятки миллионов рублей.

«Это история маленькой девочки, которая захотела стать балериной и стала, но не знала, какой ценой ей это все достанется. Путем лжи и предательства, с которыми она столкнулась. Но в финале спектакля я выхожу победителем, в русской короне, с российским флагом. Для меня большое счастье быть русской балериной. В этом шоу — вся моя жизнь», — высказалась Анастасия.
Она добавила, что персонал, техника и костюмы стоили огромных денег.

«В общем, шоу обошлось мне примерно в 30 млн рублей», — отметила Анастасия.
Балерина подытожила, что все равно проводит спектакль на благотворительной основе и приглашает всех желающих бесплатно.

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Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж
31 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/bluejayphoto

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился впечатлениями от совместной поездки коллектива с актёром Никитой Джигурдой в Париж.
Он отметил, что во Франции своей дружеской компанией они так весело проводили время, что их чуть не задержали полицейские.

«Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал в беседе с Газета.ру Горбашов.

Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.

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#полиция
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#франция
#париж
#шоу-бизнес
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Заявила об изнасиловании и оказалась в розыске: как многодетную мать из Дома-2 «травят» бывшие
31 июля 2024, 18:09

Фото: iStock/tuaindeed

Последние 10 месяцев были непростыми для бывшей участницы проекта «Дом-2» Юлии Колисниченко-Салибековой. Она обвинила бывшего возлюбленного Оганеса Ванояна в насилии, но тот подал на неё в суд за клевету и начал преследовать.

История знакомства


Оганес и Юлия познакомились совершенно случайно в Смоленской области. В тот день экс-участница телестройки Юлия Салибеков попала в аварию — её машина вылетела в кювет.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто переживал. Очень много было звонков и сообщений. Действительно, такая ситуация очень необычная, нестандартная», — сказала Юлия на видео в своем телеграм-канале.

Оганес был свидетелем этого ДТП. Он бросился на помощь: вызвал эвакуатор, а затем отвёз девушку и её детей в гостиницу, в которой работал. После такого необычного знакомства между Оганесом и Юлией завязался роман, они провели вместе несколько дней. Однако за столь короткое время между ними произошёл конфликт, который привёл к вмешательству правоохранительных органов. Девушка обвинила своего нового возлюбленного в серьёзном преступлении.

«Полтора месяца спустя она приезжает и пишет на меня заявление о том, что я её изнасиловал», — рассказывал Оганес.


Угрозы и запугивание


Узнав нового друга получше, девушка попросила его помочь ей проучить бывшего мужа Тиграна Салибекова. Ваноян рассказал, как однажды Юлия, спросила у него:

«Я смотрю, по твоим татуировкам видно, что ты был судим?». Он ответил: «Да, я был судим. Было дело по молодости». Тогда она сказала: «У меня есть бывший муж, он меня терроризирует. Давай ты мне поможешь подкинуть ему наркотики, а я тебе заплачу за это».

Оганес отказался участвовать в сомнительной схеме. После этого девушка уехала в Москву, а через полтора месяца написала на него заявление, обвинив в изнасиловании и шантаже. По словам Ванояна, она также угрожала ему.

«Я твою морду везде покажу. Я в пиаре — Бог, богиня. И занимаюсь этим больше 10 лет. Я тебе такую рекламу сделаю, ты офигеешь», — писала Юлия.

После написанного заявление, Оганес потерял работу и оказался под угрозой нового срока. Однако в ходе разбирательств стражи порядка не нашли состава преступления и уголовное дело в отношении Оганеса Ванояна возбуждать отказались.

Судебные разбирательства


Юлия хотела наказать Оганеса, но сама столкнулась с серьёзными проблемами с законом — мужчина тоже написал на неё заявление. Против девушки завели уголовное дело.



«Сейчас я в федеральном розыске, у меня подписка о невыезде. Как такое могло произойти? Я не нарушала закон. Оганес меня терроризирует, я не могу поменять номер телефона, потому что там все мои рабочие контакты, я занимаюсь рекламой уже 12 лет. К тому же, ко мне привязано всё. Это не просто ссора между девочкой и мальчиком, а что-то серьёзное происходит в Гагаринском управлении. Я не видела материала, не писала объяснительную, а мне уже избирают меру пресечения. Как так?» — возмущается Колисниченко-Салибекова.

31 июля звезда «Дома-2» поехала на допрос. Она заявила о готовности дать любые показания, лишь бы обидчик оставил её в покое.

«У меня нет денег на хорошего адвоката или телохранителей. Прошу просто подъехать туда мужчин и защитить меня. Потому что можно брызнуть кислотой в лицо, проколоть колёса, пока я там буду, чтобы, когда вернусь с детьми, я разбилась. Этого я боюсь», — говорит Юлия.


Сейчас у Юлии почти нет клиентов, которые бы покупали у неё рекламу, так как на заказчиков сразу же обрушивается поток негатива. В социальных сетях создаются чаты, где пользователи высмеивают детей девушки.

«Они одержимы идеей разрушить мою жизнь, оставить без дохода и средств к существованию, чтобы мы с сыновьями голодали», — сообщила Колисниченко-Салибекова со слезами на глазах.

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«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа
Экс-возлюбленный Бузовой Лебедев впервые прокомментировал их расставание
31 июля 2024, 16:25

Фото: соцсети А. Бузовой

Несколько лет назад Ольга Бузова отправилась искать свою вторую половинку на телешоу «Замуж за Бузову». За сердце девушки боролись сразу несколько мужчин. Выбор певица сделала в пользу бизнесмена-сыровара Дениса Лебедева, однако их романтические отношения продлились недолго. Что стало причиной расставания пары и какие тайны о бывших влюбленных стали достоянием общественности расскажет редакция «Радио 1».

Лебедев о разрыве с Бузовой


На шоу «proПУСК» сыровар Лебедев приоткрыл занавес своих любовных отношений с Ольгой Бузовой. Он признался, что расстаться друзьями с певицей у него не получилось. По его словам, Бузова озвучивала ему свои претензии, опасения и подозрения, а поговорить и выяснить все заботящие пару вопросы не было возможности.

При этом, отметил Лебедев, он испытывает к экс-возлюбленной теплые, дружеские чувства.

Бузова злоупотребляет спиртным


Между делом сыровар высказался и о пагубном пристрастии теледивы. Он заявил, что алкоголь действительно является проблемой для его бывшей пассии.

«Это её проблема. Каждый день мы пили вино. Я не пил вообще тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии… Это неправильно», — поделился Лебедев.

Фото: соцсети А. Бузовой

Бузова и политика


Лебедев пожелал Бузовой обрести свое женское счастье, однако обратил внимание на то, что из-за успешной карьеры ей будет сложно найти подходящего мужчину.

«Ей может быть равен только кто-то из политиков. Но она нужна что ли какому-то политику? Она как женщина в этом плане пустая», — заявил Лебедев.

Фото: соцсети Д.Лебедев

Бузова уличила Лебедева во лжи


После финала шоу «Замуж за Бузову» артистка и Лебедев продолжили общение. Они проводили вместе много времени и даже отправились в романтическое путешествие.

Однако вскоре в Сети стали всплывать факты обмана Лебедевым телеведущей. Оказалось, что сыровар якобы еще до участия в проекте заключил договоренности с рекламодателями о том, что победит на шоу Бузовой, женится на ней и поможет компаниям раскрутиться. В СМИ пишут, что план сыроеда практически удался: благодаря сотрудничеству избранник певицы получал деньги на подарки, роскошные свидания, ездил с личным водителем и т.д.
«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего. К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой», — комментировала Бузова разрыв с Лебедевым.
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#доходы
#шоу-бизнес
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«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки
Лазарева продает личные вещи на аукционе: как живет знаменитость
30 июля 2024, 17:51

Фото: соц сети Т.Лазаревой

Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла найти постоянного источника дохода за рубежом и стала продавать на аукционе свои личные вещи. Пользователи Сети раскритиковали артистку за ее антироссийскую позицию и оскорбительно выразились о ее деятельности в Европе. О том, как живет Лазарева* и что о ней говорят бывшие коллеги по сцене – в материале «Радио 1».

Где и как живет Лазарева*


Бывшая ведущая О.С.П. – студии покинула Россию более двух лет назад. Она обосновалась в Испании, где первое время зарабатывала на рекламе в социальных сетях. Однако дела у российской артистки в Европе не задались. Вскоре после присвоения ей статуса иноагента, Лазарева*, прежде критикующая Россию, сделала неожиданное заявление.

«Если бы мне тогда сказали: «Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: «Да ну его на ...», – призналась телеведущая.

Лазарева* продает вещи на аукционе


Фото: соц сети Т.Лазаревой

Лазарева* выставила на аукцион свои личные вещи под предлогом сбора средств для 40 «несчастных украинских детишек», которых надо немедленно отправить поправлять здоровье в лагерь, расположенный в Карпатах. Артистка предлагает купить собственноручно изготовленные вышивки и подставки, не первой свежести футболку с надписью «Боже, храни оппозицию», обложку для паспорта и даже штопор для вина.

В Сети Лазареву* раскритиковали за аукцион


Общественность возмутилась тому, что теледива просит за все предметы, в том числе штопор и поношенную футболку, по 100 евро. В искренность намерения помочь детям комментаторы не верят и связывают проведение аукциона с тем, что деньги нужны самой Лазаревой*.

«У неё денег не хватит — приплачивать, чтоб это брали... А детей вообще подальше держать надо от всего, что предлагает эта продажная шваль».
«Тупая жаба, считавшая себя очень умной, и уверенная, что мир крутится вокруг Патриков и её задрипанной жизни. А теперь у самой штопор в …», – пишут возмущенные пользователи Сети.


Артисты о Лазаревой*


Фото: соц сети А. Кучеры

После начала СВО на территории Украины Лазарева* сделала вопиющее заявление. Она сообщила, что каждый раз испытает радость, когда видит информацию о нападении беспилотников ВСУ на российские города. Слова телеведущей прокомментировал ее бывший коллега по сцене Оскар Кучера.

«Ты мразь, Таня, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», — заявил Оскар.

Рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Александр Маршал отреагировал на заявление артистки риторическим вопросом: «Таня, ты дура?».


Развод Лазаревой* и Шаца**


Одним из распространенных слухов о том, почему разошлись Лазарева* и Шац**, стало утверждение о том, что артистка принимает антидепрессанты и страдает психическим расстройством. Это якобы являлось причиной частых ссор в паре и недопониманий. Уже после того, как артисты покинули Россию, Лазарева* опубликовала пост с обручальными кольцами и сопроводила его подписью: «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов».

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В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма

*Минюст РФ включил Татьяну Лазареву в список физлиц-иноагентов

**Минюст РФ включил Михаила Шаца в список физлиц-иноагентов
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