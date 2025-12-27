Достижения.рф

«Он эгоист»: Ксения Собчак призналась, что ее сын Платон против второго ребенка

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

44-летняя Ксения Собчак в беседе с Идой Галич на платформе «ВКонтакте» поделилась взглядами на семью и материнство.



По словам журналистки, её девятилетний сын Платон категорически не хочет обсуждать появление брата или сестры. Собчак отметила, что узнаёт в нём себя.

«Он как я. Он эгоист в этом плане», — пояснила телеведущая.

Кроме того, школьник, по её словам, ревнует маму к работе и говорит, что она должна принадлежать только ему. При этом на вопрос, хотела бы она снова стать мамой, Собчак отвечать не стала.

Никита Кротов

