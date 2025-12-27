«Он эгоист»: Ксения Собчак призналась, что ее сын Платон против второго ребенка
Ведущая Ксения Собчак призналась, что ее сын Платон против второго ребенка
44-летняя Ксения Собчак в беседе с Идой Галич на платформе «ВКонтакте» поделилась взглядами на семью и материнство.
По словам журналистки, её девятилетний сын Платон категорически не хочет обсуждать появление брата или сестры. Собчак отметила, что узнаёт в нём себя.
«Он как я. Он эгоист в этом плане», — пояснила телеведущая.
Кроме того, школьник, по её словам, ревнует маму к работе и говорит, что она должна принадлежать только ему. При этом на вопрос, хотела бы она снова стать мамой, Собчак отвечать не стала.
