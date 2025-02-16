Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и покончила с собой

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Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и, предварительно, покончила с собой, сообщают южнокорейские СМИ. Девушке было всего 24 года.
По информации источников, днем артистке понадобилась медицинская помощь — ее нашли без сознания, отправив в госпиталь. Однако звезда киноленты «Человек из ниоткуда» не осталась в больнице, отправившись домой, где позднее ее обнаружили мертвой.
Полицейские не нашли следов насильственной смерти, а друг почившей Сэ Рон рассказал правоохранителям, что заранее договорился с ней встретиться.
В мае 2022 года Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор, оставив 57 магазинов без света. Позже она заплатила 15 тысяч долларов, отказавшись, с ее слов, от алкоголя после произошедшего ДТП.
Затем она работала в кафе и преподавала актерское мастерство.
Ранее стало известно, кого похоронил актер Всеволод Шиловский.
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Полицейские не нашли следов насильственной смерти, а друг почившей Сэ Рон рассказал правоохранителям, что заранее договорился с ней встретиться.
В мае 2022 года Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор, оставив 57 магазинов без света. Позже она заплатила 15 тысяч долларов, отказавшись, с ее слов, от алкоголя после произошедшего ДТП.
Затем она работала в кафе и преподавала актерское мастерство.
Ранее стало известно, кого похоронил актер Всеволод Шиловский.
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Никита Кротов