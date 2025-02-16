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Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и покончила с собой

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и, предварительно, покончила с собой, сообщают южнокорейские СМИ. Девушке было всего 24 года.
По информации источников, днем артистке понадобилась медицинская помощь — ее нашли без сознания, отправив в госпиталь. Однако звезда киноленты «Человек из ниоткуда» не осталась в больнице, отправившись домой, где позднее ее обнаружили мертвой.

Полицейские не нашли следов насильственной смерти, а друг почившей Сэ Рон рассказал правоохранителям, что заранее договорился с ней встретиться.

В мае 2022 года Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор, оставив 57 магазинов без света. Позже она заплатила 15 тысяч долларов, отказавшись, с ее слов, от алкоголя после произошедшего ДТП.

Затем она работала в кафе и преподавала актерское мастерство.

Ранее стало известно, кого похоронил актер Всеволод Шиловский.

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«В нервном состоянии»: Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку
Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку Цехановскую
16 февраля 2025, 20:46

Всеволод Шиловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Третью жену-арфистку Наталью Цехановскую тайно похоронил актер Всеволод Шиловский. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь», не вдаваясь в детали. О трагедии он не сообщал даже друзьям.
«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — произнес артист.

Наталья Цехановская скончалась в начале февраля. Женщина участвовала и побеждала в международных конкурсах. Знаменитую арфистку кремировали после смерти, захоронив прах рядом с родителями.

Всеволод Николаевич встретил свою третью супругу в Сочи. Цехановская не была в курсе, что познакомилась со звездой «Военно-полевого романа». Знаменитости воспитали сына Павла. У Шиловского есть внучка Дарья и внук Михаил.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Нике Арриги.

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#мир
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«Почувствовала, что Володя рядом, даже дергалась»: вдова Левкина о вечере памяти
16 февраля 2025, 19:31

Владимир Левкин (Фото:instagram*/marusialyovkina)

Вдова певца Владимира Левкина Маруся чувствовала его присутствие на вечере памяти, который состоялся в минувшую пятницу, 14 февраля, в «Есенин-центре». Подробности она рассказала журналистам StarHit.
«Я несколько раз за вечер почувствовала, что Володя стоит рядом. Помню, даже дергалась от такого эффекта присутствия, резко поворачивала голову. Но — никого», — сказала собеседница.
Второй раз она почувствовала то же самое во время исполнения композиции «Спи, мое солнышко». По словам Маруси, зрительный зал не было видно.

«…Глаза вдруг сфокусировались на «айфоне» в первом ряду, и опять-таки возникло ощущение, что по ту сторону камеры мой Володя спрятался. Он же обожал все снимать!» — добавила Левкина.

Владимир Левкин скончался в 57 лет в одной из московских больниц в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, чего не ощущал Владимир Левкин.

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«Он меня попросил»: Фадеев принял Крещение в 50 лет
16 февраля 2025, 19:12

Максим Фадеев (Фото: Instagram*/fadeevmaxim)

Продюсер Максим Фадеев принял Крещение в 50 лет и съездил в первое за свою жизнь паломничество к Годеновскому кресту. Фрагмент интервью Фадеева опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я был уверен, что мне кто-то помогает, я это чувствовал. Я пою благодаря моему отцу. Он меня попросил. Он когда умирал, сказал мне: «Пожалуйста, пой. Тебе это дал Бог. Не будешь петь — будешь болеть», — сказал Фадеев.
Перед этим Максим Фадеев рассказывал о худшем составе участниц в его проекте SEREBRO. В 2019 году он был закрыт, но перезапустился в 2024-м. Сейчас группа состоит из исполнителей Айи Keiko и Ди.

Ранее стало известно, с кем в Лондоне увидели актера Юрия Борисова.

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Учеба в России, успешная карьера и тайная свадьба: как сложилась жизнь актрисы Элизабет Олсен
16 февраля 2025, 19:07

Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Элизабет Олсен является одной из самых востребованных звезд Голливуда. Долгое время актриса оставалась просто младшей сестрой «тех самых близняшек» Олсен, однако она все же смогла выйти из тени близких родственников.
Подробности о жизни Элизабет Олсен — в материале «Радио 1».

Кто такая Элизабет Олсен


Элизабет Олсен — американская актриса. Она дебютировала в триллере «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году, затем сыграла главную роль в фильме ужасов «Тихий дом». Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Биография Олсен


Мама-балерина, сестры-близняшки: детство и семья


Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в городе Шерман-Оуксе, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Отец девочки Дэвид Олсен — ипотечный банкир, а мать Джарнетт Фуллер была балериной. У Элизабет есть старший брат Джеймс Трент и сестры-близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Родители развелись, когда Элизабет исполнилось шесть лет. Спустя время Дэвид Олсен женился второй раз. Во втором браке у него родилась дочь Тейлор и сын Джейк.

Стоит отметить, что будущей звезде экрана было нелегко — она постоянно находилась в тени своих сестер Эшли и Мэри-Кейт, которые с малых лет активно снимались в кино. Они обрели всемирную известность благодаря съемкам в комедии «Двое: я и моя тень» и стали самыми узнаваемыми актрисами-близнецами.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (Фото: кадр из фильма «Двое: я и моя тень»)

Юность и учеба


Элизабет Олсен училась в обычной школе, параллельно посещала уроки в театральной студии, занималась вокалом и танцами. Девушка также увлекалась волейболом и даже вошла в школьную команду.

Примечательно, что Элизабет училась под фамилией Чейз, чтобы не быть лишь сестрой знаменитых актрис.

В 2009 году Элизабет по программе обмена попала в Москву, где вместе с другими студентами посетила Школу-студию МХАТ. В России девушка училась тонкостям театрального искусства. Также будущая звезда прошла обучение в театральной компании под названием Atlantic.

В 2018 году Олсен стала гостьей вечернего шоу Конана О’Брайена, в рамках которого призналась, что немного владеет русским языком, и прямо в эфире она назвала несколько известных ей нецензурных слов на русском языке.

Дебют в кино


Дебют Лиз в кино состоялся, когда ей было четыре года. Вместе с сестрами она принимала участие в съемках видеороликов, а также поучаствовала в клипе The Queen группы Carlotta. В 2004 году Олсен почти бросила играть из-за шумихи в СМИ вокруг расстройства питания Мэри-Кейт.

Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2011 году Олсен снялась в прорывной для нее роли в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен», который дебютировал на фестивале «Сандэнс». Актриса получила множество положительных отзывов от критиков, которые сравнивали ее с молодой Мишель Уильямс. За эту роль Элизабет была номинирована 17 раз, а также получила награды на различных фестивалях.

Лучшие фильмы


Еще одним успешным фильмом для актрисы стала «Годзилла». Кинолента заработала 529 млн долларов при затратах в 160 млн долларов.

В очередной картине кинематографической вселенной Marvel «Первый мститель: Другая война» Олсен исполнила роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы). В этой же роли Элизабет появилась в следующих частях экшена — «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».

Элизабет Олсен (Фото: кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»)

В 2021 году вышел мини-сериал Marvel Studios «ВандаВижен», где американская звезда появилась на экранах в образе Алой Ведьмы.

Спустя два года Олсен оказалась в числе номинантов премии MTV. Роль Алой Ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обеспечила ей нахождение в категории «Лучший злодей».

Личная жизнь Элизабет Олсен


В 2009 году во время учебы в российской столицы, Элизабет Олсен состояла в отношениях с одним из студентов Школы-студии МХАТ — начинающим актером Ильей Бочарниковым, однако их роман быстро закончился.

Спустя время у актрисы был роман с коллегой Бойдом Холбруком, с которым она познакомилась во время съемок картины «Очень хорошие девочки». Через два года после начала отношений влюбленные даже объявили о помолвке. Фанаты ждали вестей о свадьбе, но в январе 2015 года молодые люди разорвали все связи.

С 2017 года Олсен состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Через несколько лет в прессе появилась информация о помолвке пары, а в 2021 году, во время видеобеседы на проекте портала Variety «Актеры об актерах», актриса назвала фронтмена группы Milo Greene супругом, из чего поклонники и журналисты сделали вывод о состоявшейся свадьбе. Вскоре Элизабет подтвердила, что они связали себя узами брака до пандемии. Молодые люди не любят афишировать ﻿личные отношения, поэтому держали все в секрете.

Элизабет Олсен сейчас


Сегодня закрепившаяся на голливудском олимпе актриса Элизабет Олсен с тщательность подходит к выбору новых ролей, стараясь расширять профессиональный диапазон с помощью сложных психологических образов. Такой работой в фильмографии актрисы стала роль в камерной драме «Его три дочери», который вышел на экраны в сентябре прошлого года.

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Звезда «Аноры» Юра Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне с Эйдельштейном
16 февраля 2025, 17:10

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне вместе с коллегами по цеху Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон. Об этом пишет журнал Voice.
Борисов по случаю номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана» надел стильный полосатый костюм, дополненный по классике белой рубашкой.


Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото:Instagram*/mark.eydel)

Эйдельштейн был в контрастном черно-белом костюме и ботинках с высокой подошвой.

В сети уже обсуждают появление кинозвезд из России на вечеринке.

«Стиляги оба!», «Юра нарядился как отец на выпускной, а Марк — на стиле, как всегда», «Красавчики, это звездный час Юры!» — пишут юзеры.

Недавно Борисов представил киноленту «Пророк» про поэта Александра Пушкина в Москве. Его игру оценила пушкиновед Галина Седова.

Ранее сообщалось, что сказала актриса Юлия Снигирь о Борисове после его намека на старость.

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