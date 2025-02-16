«В нервном состоянии»: Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку

Всеволод Шиловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Третью жену-арфистку Наталью Цехановскую тайно похоронил актер Всеволод Шиловский. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь», не вдаваясь в детали. О трагедии он не сообщал даже друзьям.
«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — произнес артист.
Наталья Цехановская скончалась в начале февраля. Женщина участвовала и побеждала в международных конкурсах. Знаменитую арфистку кремировали после смерти, захоронив прах рядом с родителями.
Всеволод Николаевич встретил свою третью супругу в Сочи. Цехановская не была в курсе, что познакомилась со звездой «Военно-полевого романа». Знаменитости воспитали сына Павла. У Шиловского есть внучка Дарья и внук Михаил.
Ранее сообщалось о смерти актрисы Нике Арриги.
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