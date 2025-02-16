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«В нервном состоянии»: Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку

Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку Цехановскую
Всеволод Шиловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Всеволод Шиловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Третью жену-арфистку Наталью Цехановскую тайно похоронил актер Всеволод Шиловский. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь», не вдаваясь в детали. О трагедии он не сообщал даже друзьям.
«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — произнес артист.

Наталья Цехановская скончалась в начале февраля. Женщина участвовала и побеждала в международных конкурсах. Знаменитую арфистку кремировали после смерти, захоронив прах рядом с родителями.

Всеволод Николаевич встретил свою третью супругу в Сочи. Цехановская не была в курсе, что познакомилась со звездой «Военно-полевого романа». Знаменитости воспитали сына Павла. У Шиловского есть внучка Дарья и внук Михаил.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Нике Арриги.

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«Почувствовала, что Володя рядом, даже дергалась»: вдова Левкина о вечере памяти
16 февраля 2025, 19:31

Владимир Левкин (Фото:instagram*/marusialyovkina)

Вдова певца Владимира Левкина Маруся чувствовала его присутствие на вечере памяти, который состоялся в минувшую пятницу, 14 февраля, в «Есенин-центре». Подробности она рассказала журналистам StarHit.
«Я несколько раз за вечер почувствовала, что Володя стоит рядом. Помню, даже дергалась от такого эффекта присутствия, резко поворачивала голову. Но — никого», — сказала собеседница.
Второй раз она почувствовала то же самое во время исполнения композиции «Спи, мое солнышко». По словам Маруси, зрительный зал не было видно.

«…Глаза вдруг сфокусировались на «айфоне» в первом ряду, и опять-таки возникло ощущение, что по ту сторону камеры мой Володя спрятался. Он же обожал все снимать!» — добавила Левкина.

Владимир Левкин скончался в 57 лет в одной из московских больниц в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, чего не ощущал Владимир Левкин.

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«Он меня попросил»: Фадеев принял Крещение в 50 лет
16 февраля 2025, 19:12

Максим Фадеев (Фото: Instagram*/fadeevmaxim)

Продюсер Максим Фадеев принял Крещение в 50 лет и съездил в первое за свою жизнь паломничество к Годеновскому кресту. Фрагмент интервью Фадеева опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я был уверен, что мне кто-то помогает, я это чувствовал. Я пою благодаря моему отцу. Он меня попросил. Он когда умирал, сказал мне: «Пожалуйста, пой. Тебе это дал Бог. Не будешь петь — будешь болеть», — сказал Фадеев.
Перед этим Максим Фадеев рассказывал о худшем составе участниц в его проекте SEREBRO. В 2019 году он был закрыт, но перезапустился в 2024-м. Сейчас группа состоит из исполнителей Айи Keiko и Ди.

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Учеба в России, успешная карьера и тайная свадьба: как сложилась жизнь актрисы Элизабет Олсен
16 февраля 2025, 19:07

Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Элизабет Олсен является одной из самых востребованных звезд Голливуда. Долгое время актриса оставалась просто младшей сестрой «тех самых близняшек» Олсен, однако она все же смогла выйти из тени близких родственников.
Подробности о жизни Элизабет Олсен — в материале «Радио 1».

Кто такая Элизабет Олсен


Элизабет Олсен — американская актриса. Она дебютировала в триллере «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году, затем сыграла главную роль в фильме ужасов «Тихий дом». Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Биография Олсен


Мама-балерина, сестры-близняшки: детство и семья


Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в городе Шерман-Оуксе, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Отец девочки Дэвид Олсен — ипотечный банкир, а мать Джарнетт Фуллер была балериной. У Элизабет есть старший брат Джеймс Трент и сестры-близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Родители развелись, когда Элизабет исполнилось шесть лет. Спустя время Дэвид Олсен женился второй раз. Во втором браке у него родилась дочь Тейлор и сын Джейк.

Стоит отметить, что будущей звезде экрана было нелегко — она постоянно находилась в тени своих сестер Эшли и Мэри-Кейт, которые с малых лет активно снимались в кино. Они обрели всемирную известность благодаря съемкам в комедии «Двое: я и моя тень» и стали самыми узнаваемыми актрисами-близнецами.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (Фото: кадр из фильма «Двое: я и моя тень»)

Юность и учеба


Элизабет Олсен училась в обычной школе, параллельно посещала уроки в театральной студии, занималась вокалом и танцами. Девушка также увлекалась волейболом и даже вошла в школьную команду.

Примечательно, что Элизабет училась под фамилией Чейз, чтобы не быть лишь сестрой знаменитых актрис.

В 2009 году Элизабет по программе обмена попала в Москву, где вместе с другими студентами посетила Школу-студию МХАТ. В России девушка училась тонкостям театрального искусства. Также будущая звезда прошла обучение в театральной компании под названием Atlantic.

В 2018 году Олсен стала гостьей вечернего шоу Конана О’Брайена, в рамках которого призналась, что немного владеет русским языком, и прямо в эфире она назвала несколько известных ей нецензурных слов на русском языке.

Дебют в кино


Дебют Лиз в кино состоялся, когда ей было четыре года. Вместе с сестрами она принимала участие в съемках видеороликов, а также поучаствовала в клипе The Queen группы Carlotta. В 2004 году Олсен почти бросила играть из-за шумихи в СМИ вокруг расстройства питания Мэри-Кейт.

Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2011 году Олсен снялась в прорывной для нее роли в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен», который дебютировал на фестивале «Сандэнс». Актриса получила множество положительных отзывов от критиков, которые сравнивали ее с молодой Мишель Уильямс. За эту роль Элизабет была номинирована 17 раз, а также получила награды на различных фестивалях.

Лучшие фильмы


Еще одним успешным фильмом для актрисы стала «Годзилла». Кинолента заработала 529 млн долларов при затратах в 160 млн долларов.

В очередной картине кинематографической вселенной Marvel «Первый мститель: Другая война» Олсен исполнила роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы). В этой же роли Элизабет появилась в следующих частях экшена — «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».

Элизабет Олсен (Фото: кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»)

В 2021 году вышел мини-сериал Marvel Studios «ВандаВижен», где американская звезда появилась на экранах в образе Алой Ведьмы.

Спустя два года Олсен оказалась в числе номинантов премии MTV. Роль Алой Ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обеспечила ей нахождение в категории «Лучший злодей».

Личная жизнь Элизабет Олсен


В 2009 году во время учебы в российской столицы, Элизабет Олсен состояла в отношениях с одним из студентов Школы-студии МХАТ — начинающим актером Ильей Бочарниковым, однако их роман быстро закончился.

Спустя время у актрисы был роман с коллегой Бойдом Холбруком, с которым она познакомилась во время съемок картины «Очень хорошие девочки». Через два года после начала отношений влюбленные даже объявили о помолвке. Фанаты ждали вестей о свадьбе, но в январе 2015 года молодые люди разорвали все связи.

С 2017 года Олсен состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Через несколько лет в прессе появилась информация о помолвке пары, а в 2021 году, во время видеобеседы на проекте портала Variety «Актеры об актерах», актриса назвала фронтмена группы Milo Greene супругом, из чего поклонники и журналисты сделали вывод о состоявшейся свадьбе. Вскоре Элизабет подтвердила, что они связали себя узами брака до пандемии. Молодые люди не любят афишировать ﻿личные отношения, поэтому держали все в секрете.

Элизабет Олсен сейчас


Сегодня закрепившаяся на голливудском олимпе актриса Элизабет Олсен с тщательность подходит к выбору новых ролей, стараясь расширять профессиональный диапазон с помощью сложных психологических образов. Такой работой в фильмографии актрисы стала роль в камерной драме «Его три дочери», который вышел на экраны в сентябре прошлого года.

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Звезда «Аноры» Юра Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне с Эйдельштейном
16 февраля 2025, 17:10

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне вместе с коллегами по цеху Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон. Об этом пишет журнал Voice.
Борисов по случаю номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана» надел стильный полосатый костюм, дополненный по классике белой рубашкой.


Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото:Instagram*/mark.eydel)

Эйдельштейн был в контрастном черно-белом костюме и ботинках с высокой подошвой.

В сети уже обсуждают появление кинозвезд из России на вечеринке.

«Стиляги оба!», «Юра нарядился как отец на выпускной, а Марк — на стиле, как всегда», «Красавчики, это звездный час Юры!» — пишут юзеры.

Недавно Борисов представил киноленту «Пророк» про поэта Александра Пушкина в Москве. Его игру оценила пушкиновед Галина Седова.

Ранее сообщалось, что сказала актриса Юлия Снигирь о Борисове после его намека на старость.

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16 февраля 2025, 16:45

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина получила широкую известность после выхода песни «Солнце Монако» в 2021 году.
О том, как Люся Чеботина стала популярной, что известно о ее личной жизни и какие скандалы связаны с ее именем, расскажет редакция «Радио 1».

Чем известна Чеботина


Людмила (Люся) Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Люся и ее сестра Лиза росли без отца, девочек воспитывала мама, которая всеми силами старалась поднять на ноги детей. В пятилетнем возрасте Чеботина вместе с семьей переехала в Москву. Она не сдала экзамены в музыкальную школу, однако заниматься вокалом не перестала.

По словам певицы, в ее жизни были такие моменты, когда семья перебивалась с копейки на копейку. Поэтому сестры помогали своей маме. Люся рассказывала, что ей приходилось выходить на улицу или стоять в супермаркетах и раздавать рекламные флаеры. В то время девушка этого очень стыдилась.

По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.

Музыкальную карьеру Люся Чеботина начинала с исполнения каверов известных композиций в социальных сетях. В 2015 году девушка дошла до четвертьфинала украинской версии шоу «Голос», а в 2017 году принимала участие в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.

Исполнительница участвовала в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1» и в конкурсе «Новая волна — 2017». Стоит отметить, что Люся получила всеобщую известность только спустя несколько лет.

В 2021 году вышла композиция Чеботиной «Солнце Монако». Песня заняла 68 место в мировом рейтинге в Shazam. С этого момента девушка оказалась на пике популярности. Ее стали приглашать в различные шоу, а песни в ее исполнении звучали практически везде.

После этого Люся записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».

В 2023 году артистка записала песню «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Поп-король считает молодую певицу очень талантливой и пророчит ей большое будущее. По словам Чеботиной, она нашла в Киркорове друга, с которым очень легко и интересно работать.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица также является обладательницей награды «Певица года».

Что известно о личной жизни Чеботиной


Люся Чеботина долгое время не подтверждала свои романтические отношения с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. При этом артисты снимались в клипах друг друга и записывали совместные треки.

Вскоре исполнительница все же рассекретила отношения с ЮрКиссом.

ЮрКисс (Юрий Киселев) и Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«У нас с ним всегда есть общие темы для разговора. Мы сначала узнали друг друга как друзья, а потом вступили в отношения. Он знает, что мне нравится, а я знаю, что ему нравится. Он очень заботливый, внимательный, галантный, обходительный», — рассказывала она в интервью Лауре Джугелии.

Многие обвиняли певицу в том, что она встречается с ЮрКиссом из-за влиятельных родителей, которые могут помочь ей в карьере. Однако девушка опровергла подобные домыслы.

В июле 2023 года появились слухи о расставании артистов. Певица никак не комментировала эту информацию, заявив, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни. Сам ЮрКисс после сообщил, что его сердце свободно и девушки у него нет.

Летом прошлого года Люсю стали замечать в компании норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Сначала они не объявляли о романе, но при этом обменивались в соцсети романтическими сообщениями. В августе исполнительница призналась, что состоит в отношениях со спортсменом, назвав его прекрасным ухажером. Но уже осенью Чеботина стала опровергать роман именно с Матиасом.

В каких скандалах была замешана Чеботина


Весной 2023 года между Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Певица приняла предложение телеведущей принять участие в ее YouTube-шоу «1-11», однако в назначенный день на съемках не появилась.

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Галич в своем блоге рассказала, что данный инцидент стоит ей денег и времени. По ее словам, артистку ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — высказалась блогер.

Люся отреагировала на это обвинение, пояснив, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем, затем она обвинила Галич в публичной травле.

В июне того же года произошел еще один скандал — Чеботину сняли с эфира всех продуктов холдинга «Русская медиагруппа». СМИ предположили, что это произошло из-за ее расставания с ЮрКиссом. Вскоре выяснилось, что это была просьба самой певицы.

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