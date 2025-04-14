Актриса Мария Андреева выставила откровенное фото в соцсетях

Мария Андреева (Фото: Instagram**, @andreevamashk)
Российская актриса театра и кино Мария Андреева снялась полуобнажённой, снимки она опубликовала в личном блоге.
Так, на одной из фотографий 38-летняя артистка прикрывает грудь одеялом, на другой — футболкой. В макияже Андреева сделала акцент на губы — она использовала помаду персикового цвета. Также актриса сделала маникюр с ярко-красным лаком.
Мария Андреева (Фото: Instagram**, @andreevamashk)
Ранее возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова раскрыла свой рост и вес.
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**признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Мария Андреева (Фото: Instagram**, @andreevamashk)
Ранее возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова раскрыла свой рост и вес.
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**признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина