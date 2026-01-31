Звезда «Эйфории» прорекламировала нижнее белье на знаке Hollywood

31 января 2026, 21:21

TMZ: У актрисы Сидни Суини могут возникнуть проблемы из-за рекламы нижнего белья

Сидни Суини (Фото: Instagram*/sydney_sweeney)

Похоже, в новом году Сидни Суини решила не снижать градус и уже успела попасть в громкий скандал. По данным TMZ, у звезды «Эйфории» могут возникнуть проблемы с законом из‑за рекламы нижнего белья на знаменитых буквах Hollywood в Лос‑Анджелесе.