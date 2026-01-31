Звезда «Эйфории» прорекламировала нижнее белье на знаке Hollywood
Похоже, в новом году Сидни Суини решила не снижать градус и уже успела попасть в громкий скандал. По данным TMZ, у звезды «Эйфории» могут возникнуть проблемы с законом из‑за рекламы нижнего белья на знаменитых буквах Hollywood в Лос‑Анджелесе.
Актриса вместе с командой захотела эффектно объявить о запуске своего бренда и разместила бюстгальтеры прямо на культовом символе города. Ночью Суини приехала к знаку на фургоне, устроила съёмку для рекламной кампании, а часть реквизита, как утверждается, оставила там.
При этом уточняется, что разрешение сниматься у неё было. Но прикасаться к буквам и тем более вешать на них что‑либо в коммерческих целях нельзя без согласования с торговой палатой. В сети также ходят слухи, что бельевой бренд Суини якобы спонсирует Джефф Безос — так что, возможно, вопрос решат довольно быстро.
