Достижения.рф

Звезда «Эйфории» прорекламировала нижнее белье на знаке Hollywood

TMZ: У актрисы Сидни Суини могут возникнуть проблемы из-за рекламы нижнего белья
Сидни Суини (Фото: Instagram*/sydney_sweeney)

Похоже, в новом году Сидни Суини решила не снижать градус и уже успела попасть в громкий скандал. По данным TMZ, у звезды «Эйфории» могут возникнуть проблемы с законом из‑за рекламы нижнего белья на знаменитых буквах Hollywood в Лос‑Анджелесе.



Актриса вместе с командой захотела эффектно объявить о запуске своего бренда и разместила бюстгальтеры прямо на культовом символе города. Ночью Суини приехала к знаку на фургоне, устроила съёмку для рекламной кампании, а часть реквизита, как утверждается, оставила там.

При этом уточняется, что разрешение сниматься у неё было. Но прикасаться к буквам и тем более вешать на них что‑либо в коммерческих целях нельзя без согласования с торговой палатой. В сети также ходят слухи, что бельевой бренд Суини якобы спонсирует Джефф Безос — так что, возможно, вопрос решат довольно быстро.

Ранее Сидни Суини появилась на OnlyFans.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0