Актёр Сергей Бурунов рассказал о проблемах с алкоголем

Сергей Бурунов (Кадр из видео: Телеграм @sergeyburunovofficial)
Популярный актёр Сергей Бурунов рассказал о периоде своей жизни, когда ему было очень непросто справляться с тягой к спиртному. Усилием воли и не без везения он сумел выбраться из пагубной ловушки, в которую его загнал «зелёный змий».
Во время подкаста DREAMCAST артиста спросили, как бороться с этим опасным пристрастием, как найти мотивацию. Ведь многие люди нормально себя ощущают в вечно полупьяном состоянии, а если и хотят, то не могут выбраться из этой ямы.
Бурунов сказал, что не употребляет алкоголь уже шесть лет, но прекрасно помнит, как ему было нелегко справиться с вредной привычкой, и понимает тех, кто пытается с ней бороться.
Он также посоветовал раз и навсегда признаться себе, что алкоголь уничтожает, причём в самом прямом, физическом смысле. В доказательство Сергей Бурунов рассказал, что эта зависимость отправила на тот свет много его умных и талантливых друзей.
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Бурунов сказал, что не употребляет алкоголь уже шесть лет, но прекрасно помнит, как ему было нелегко справиться с вредной привычкой, и понимает тех, кто пытается с ней бороться.
«А мотивация тут только одна, и очень простая: либо смерть, либо ты», — решительно заявил актёр.
Он также посоветовал раз и навсегда признаться себе, что алкоголь уничтожает, причём в самом прямом, физическом смысле. В доказательство Сергей Бурунов рассказал, что эта зависимость отправила на тот свет много его умных и талантливых друзей.
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Александр Бойцов