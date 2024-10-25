Алексей Нилов назвал Москвитина профессиональным и терпеливым режиссёром

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Заслуженный артист РФ Алексей Нилов прокомментировал известия о смерти режиссёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Игоря Москвитина и отметил, что это стало настоящей неожиданностью.
Он добавил, что Москвитин был очень профессиональным и терпеливым режиссёром.
Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года.
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«Довольно неожиданно, год назад мы поздравляли его с семидесятилетием. Он в сериале появился не сразу. Профессиональный режиссер, хорошие серии. Очень терпеливый. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушёл из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — поделился в беседе с Газета.ру Нилов.
Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года.
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Мелисса Тимофеева