Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода

Валентина Титова (Фото: РИА Новости)
Отношения актрисы Валентины Титовой и её мужа — актёра и режиссёра Владимира Басова, кажется, можно определить как «покровитель — протеже»: многие свои известные роли она сыграла в картинах супруга («Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных»).
Валентине Антиповне уже 83 года, она скромно живёт в квартире в престижном доме на Тверской улице. О непростом браке с Басовым, и почему артистка так долго не могла наладить связь со своими детьми, читайте в материале «Радио 1».
Владимир Басов влюбился с первого взгляда в 22-летнюю Валентину Титову. Они познакомились на пробах фильма «Метель», где ей досталась главная роль. Молодую актрису не смутило, что её избранник старше на 18 лет. Не придавала значения артистка и тому, что её муж постоянно изменял ей. Титова как-то призналась:
Владимир Басов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)
Титова и Басов прожили вместе 14 лет, а потом развелись. Инициатором разрыва отношений стала Валентина Антиповна. И причина крылась не в том, что Басов не был ей верен, не в его непростом характере, а в том, что режиссёр страдал от алкогольной зависимости. С этим Титова смириться не смогла.
При разводе Владимир Басов воспользовался своими связями и добился, чтобы сын и дочь остались с ним. Мало того, он настроил детей против Валентины Антиповны и не давал им видеться, а ещё подал в суд на алименты.
Валентина Титова с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Так мать и дети потеряли связь на много лет, а помирились и возобновили общение, когда Александр и Елизавета выросли. Дочь стала танцовщицей, вышла замуж за гражданина Греции, переехала в Париж, а сын пошёл по стопам отца: выбрал карьеру кинорежиссёра. К слову, внешне Александр очень похож на Владимира Басова.
Есть и другая версия: Валентина Титова сознательно оставила детей с родным отцом, поскольку у него были лучшие условия для их проживания.
С поклонницами покойного супруга Валентина Титова сталкивается по сей день.
Будучи ещё в браке с Басовым, Валентина Титова влюбилась в кинооператора Георгия Рерберга. После развода актриса вышла замуж за него, вместе они прожили 20 лет. В 1999 году Георгия Ивановича не стало.
Больше Валентина Титова не состояла в браке. Она сосредоточилась на себе, детях и своём окружении.
Сейчас артистка поддерживает дружеские отношения с детьми и обожает внуков. При этом она никогда не страдает ни от одиночества, ни от финансовых сложностей. Выглядит Валентина Антиповна прекрасно, журналистам практически не даёт интервью.
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Жизнь с властным киномэтром
Владимир Басов влюбился с первого взгляда в 22-летнюю Валентину Титову. Они познакомились на пробах фильма «Метель», где ей досталась главная роль. Молодую актрису не смутило, что её избранник старше на 18 лет. Не придавала значения артистка и тому, что её муж постоянно изменял ей. Титова как-то призналась:
«Жизнь длинная, держать на поводке, да ещё мужчину, — вы меня извините».В их браке родились двое детей — сын Александр и дочь Елизавета, с которыми позднее ей пришлось на долгие годы расстаться, причём не по своей воле.
Владимир Басов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)
Титова и Басов прожили вместе 14 лет, а потом развелись. Инициатором разрыва отношений стала Валентина Антиповна. И причина крылась не в том, что Басов не был ей верен, не в его непростом характере, а в том, что режиссёр страдал от алкогольной зависимости. С этим Титова смириться не смогла.
При разводе Владимир Басов воспользовался своими связями и добился, чтобы сын и дочь остались с ним. Мало того, он настроил детей против Валентины Антиповны и не давал им видеться, а ещё подал в суд на алименты.
«Алкоголь меняет людей. Я не могла жить с алкоголиком. Я бы никогда не оставила его, если бы все было как прежде», — говорила актриса.
Валентина Титова с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Так мать и дети потеряли связь на много лет, а помирились и возобновили общение, когда Александр и Елизавета выросли. Дочь стала танцовщицей, вышла замуж за гражданина Греции, переехала в Париж, а сын пошёл по стопам отца: выбрал карьеру кинорежиссёра. К слову, внешне Александр очень похож на Владимира Басова.
Есть и другая версия: Валентина Титова сознательно оставила детей с родным отцом, поскольку у него были лучшие условия для их проживания.
Пассии бывшего мужа до сих пор приходят к Титовой
С поклонницами покойного супруга Валентина Титова сталкивается по сей день.
«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“», — рассказывала актриса Дмитрию Борисову в шоу «Эксклюзив».
Дальнейшая судьба
Будучи ещё в браке с Басовым, Валентина Титова влюбилась в кинооператора Георгия Рерберга. После развода актриса вышла замуж за него, вместе они прожили 20 лет. В 1999 году Георгия Ивановича не стало.
Больше Валентина Титова не состояла в браке. Она сосредоточилась на себе, детях и своём окружении.
Валентина Титова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Сейчас артистка поддерживает дружеские отношения с детьми и обожает внуков. При этом она никогда не страдает ни от одиночества, ни от финансовых сложностей. Выглядит Валентина Антиповна прекрасно, журналистам практически не даёт интервью.
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Анастасия Чубина