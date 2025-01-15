Тайная женитьба на Арнтгольц после аборта невесты и попытки суицида: где сейчас Марк Богатырев из сериала «Кухня»

Марк Богатырев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актер Марк Богатырев стал звездой благодаря съемкам в сериале «Кухня», где сыграл молодого повара Максима Лаврова. Эта роль принесла ему не только славу, но и мучительный страх остаться актером одной роли, переутомление и депрессию.
Почему Марк Богатырев пытался свести счеты с жизнью, как получил всеобщую известность и чем актер занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Марк Богатырев родился 22 декабря 1984 года в московском роддоме на два месяца раньше срока. Его мама Марина Викторовна в юности познакомилась с молодым армянином, который проходил срочную службу в армии в Обнинске в Калужской области. Их бурные отношения привели к беременности. Однако мужчина явно не планировал становиться отцом. Сначала он настаивал на аборте, а когда девушка отказалась, то попросту сбежал.
На 7-м месяце беременности Марина Викторовна приехала сдавать экзамены в Москву, а оказалась в роддоме. Она была юной и неопытной, ей нужно было учиться и работать, поэтому все заботы о малыше легли на плечи ее родителей. Бабушка и дедушка маленького Марка обожали, а вот с матерью все было довольно тяжело.
Марина Викторовна была художницей, она считала себя богемой и вела соответствующий образ жизни. Марк редко видел маму, а в те дни, когда она появлялась, он испытывал лишь страх. Мальчик отчаянно переживал, что мать придет домой пьяной и поднимет руку на бабушку. Это наложило отпечаток на всю его жизнь, и актеру пришлось впоследствии работать с психологом, чтобы избавиться от детских травм, простить маму и наладить с ней нормальные отношения.
Родного отца Богатырев искал на протяжении многих лет. Уже став знаменитым, актер даже обращался в программу «Жди меня». Однако найти мужчину так и не удалось. В какой-то момент Марк решил остановить поиски, решив, что судьба оберегает его.
Он рос довольно застенчивым ребёнком, но избавиться от стеснительности ему помогла театральная студия, куда он попал в 10 лет. По словам звезды, ему оказалось легче проживать на сцене чужую жизнь, чем быть собой.
Богатырев был активным подростком: учился в школе, занимался в театре, а с 14 лет еще и работал. Он рано начал мечтать о сцене, но близкие были категорически против выбора Марка. Бабушка просила сначала получить нормальную профессию, а уже потом, если не передумает, поступать в театральный. В результате Марк стал студентом Университета атомной энергетики, продолжая заниматься актерским мастерством. При каждой возможности молодой человек уезжал в Москву, где посещал театры.
На третьем курсе института он попал на пробы фильма «Ненасытные», и его утвердили на одну из главных ролей. Марк снимался вместе с Никитой Ефремовым, который в то время готовился к поступлению в театральный. Он вместе с Валерием Епифанцевым, тоже снимавшимся в «Ненасытных», стал убеждать Марка не тратить время понапрасну, а идти в театральный. Богатырев с ним соглашался, однако университет все же окончил, а параллельно с подготовкой к диплому занимался с преподавателем Щепкинского училища. Второе образование молодой человек получил в Школе-студии МХАТ. Денег на оплату обучения не было, поэтому Марку пришлось продать старенькую машину, чтобы оплатить первый год в вузе.
Учиться ему было непросто, он спал по три часа в сутки и мучился от головной боли. И однажды Богатырев вдруг подумал о том, что ненавидит будущую профессию. Он вспоминал Обнинск, где у него была работа, друзья, машина, а в Москве — только постоянное напряжение, стресс и мысли о том, как найти деньги на следующий год обучения. Спас его мастер курса Игорь Золотовицкий, который в конце первого курса повез студентов на Алтай и там сказал Марку о том, что переводит его на бюджет. От избытка чувств молодой человек расплакался. Это было настоящее чудо, на которое он не мог даже рассчитывать.
Он благополучно окончил Школу-студию МХАТ и стал членом труппы МХТ имени Чехова. В кино Богатырев снимался и в студенческие годы, и после получения диплома, правда, ему доставались лишь второстепенные и эпизодические роли. Слава пришла к нему после выхода на экраны первых же эпизодов сериала «Кухня», где актер сыграл одну из главных ролей, повара Максима Лаврова. Однако вместе со славой в жизнь Марка пришло и множество проблем.
В одном из своих интервью Богатырев признался: после того, как на него обрушилась популярность, он старательно играл роль звезды, делая вид, будто у него все хорошо. Съемки были сложными и проходили практически без перерыва, поначалу он ещё и работал в театре, до тех пор пока не осознал, что у него не хватает сил сразу на все. Марк очень уставал, а также не мог избавиться от ощущения, будто всем должен. К тому же он боялся остаться актером одной роли.
Во время съемок в «Кухне» Богатырев влюбился в коллегу Елену Подкаминскую. По его словам, их отношения были достаточно серьезными. Однако по какой причине роман закончился, остается только догадываться. Никто из них так и не раскрыл правду. На съемочной площадке ходили слухи о прерванной актрисой беременности, с чем не смог смириться Марк. И однажды он попытался свести счеты с жизнью.
В последние минуты, уже теряя сознание, Богатырев позвонил и попросил о помощи. К счастью, врачи приехали вовремя, забрали Марка в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ему провели все необходимые манипуляции, а затем передали в руки психиатров. Несколько дней он провел в клинике, получил рекомендации специалистов, взял по их совету отпуск и отправился на Алтай, где восстанавливал силы и здоровье.
После возвращения в Москву актер продолжил работать с психотерапевтом, значительно улучшив качество своей жизни. Ему снова захотелось работать, он стал играть в кино очень разноплановых героев. Вскоре у Марка появились еще одни романтические отношения, которые практически привели к браку, но в итоге свадьба так и не состоялась. Лишь в 2017 году Богатырев нашел свое настоящее счастье.
Актер принимал участие в съемках фильма «Наживка для ангела», где играл возлюбленного экранной героини Татьяны Арнтгольц. За кадром Марк влюбился в актрису. Поначалу коллеги подружились, им приходилось много общаться по работе, однако Марк уже тогда понимал: он встретил своего человека, с этой женщиной он хочет быть всегда рядом. К счастью, чувства его оказались взаимными. Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц долго держали свои отношения втайне, но в 2018 году они стали вместе выходить в свет. Через два года они тайно расписались, а сообщили об этом лишь после того, как в эфире одной из программ ведущий обратил внимание на обручальное кольцо на пальце актрисы.
В 2021 году у супругов родился сын Данила, и теперь Богатырев делает всё, чтобы сдержать данное когда-то самому себе обещание быть хорошим отцом для своего ребенка. Марк сегодня – это человек абсолютно счастливый и успешный во всех сферах. В 2023 году актер открыл испанское кафе CHURREROS в родном Обнинске.
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Марк Богатырев родился 22 декабря 1984 года в московском роддоме на два месяца раньше срока. Его мама Марина Викторовна в юности познакомилась с молодым армянином, который проходил срочную службу в армии в Обнинске в Калужской области. Их бурные отношения привели к беременности. Однако мужчина явно не планировал становиться отцом. Сначала он настаивал на аборте, а когда девушка отказалась, то попросту сбежал.
На 7-м месяце беременности Марина Викторовна приехала сдавать экзамены в Москву, а оказалась в роддоме. Она была юной и неопытной, ей нужно было учиться и работать, поэтому все заботы о малыше легли на плечи ее родителей. Бабушка и дедушка маленького Марка обожали, а вот с матерью все было довольно тяжело.
Марина Викторовна была художницей, она считала себя богемой и вела соответствующий образ жизни. Марк редко видел маму, а в те дни, когда она появлялась, он испытывал лишь страх. Мальчик отчаянно переживал, что мать придет домой пьяной и поднимет руку на бабушку. Это наложило отпечаток на всю его жизнь, и актеру пришлось впоследствии работать с психологом, чтобы избавиться от детских травм, простить маму и наладить с ней нормальные отношения.
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Родного отца Богатырев искал на протяжении многих лет. Уже став знаменитым, актер даже обращался в программу «Жди меня». Однако найти мужчину так и не удалось. В какой-то момент Марк решил остановить поиски, решив, что судьба оберегает его.
Он рос довольно застенчивым ребёнком, но избавиться от стеснительности ему помогла театральная студия, куда он попал в 10 лет. По словам звезды, ему оказалось легче проживать на сцене чужую жизнь, чем быть собой.
Следуя за мечтой
Богатырев был активным подростком: учился в школе, занимался в театре, а с 14 лет еще и работал. Он рано начал мечтать о сцене, но близкие были категорически против выбора Марка. Бабушка просила сначала получить нормальную профессию, а уже потом, если не передумает, поступать в театральный. В результате Марк стал студентом Университета атомной энергетики, продолжая заниматься актерским мастерством. При каждой возможности молодой человек уезжал в Москву, где посещал театры.
На третьем курсе института он попал на пробы фильма «Ненасытные», и его утвердили на одну из главных ролей. Марк снимался вместе с Никитой Ефремовым, который в то время готовился к поступлению в театральный. Он вместе с Валерием Епифанцевым, тоже снимавшимся в «Ненасытных», стал убеждать Марка не тратить время понапрасну, а идти в театральный. Богатырев с ним соглашался, однако университет все же окончил, а параллельно с подготовкой к диплому занимался с преподавателем Щепкинского училища. Второе образование молодой человек получил в Школе-студии МХАТ. Денег на оплату обучения не было, поэтому Марку пришлось продать старенькую машину, чтобы оплатить первый год в вузе.
Марк Богатырев (Фото: кадр из фильма «Ненасытные»)
Учиться ему было непросто, он спал по три часа в сутки и мучился от головной боли. И однажды Богатырев вдруг подумал о том, что ненавидит будущую профессию. Он вспоминал Обнинск, где у него была работа, друзья, машина, а в Москве — только постоянное напряжение, стресс и мысли о том, как найти деньги на следующий год обучения. Спас его мастер курса Игорь Золотовицкий, который в конце первого курса повез студентов на Алтай и там сказал Марку о том, что переводит его на бюджет. От избытка чувств молодой человек расплакался. Это было настоящее чудо, на которое он не мог даже рассчитывать.
Он благополучно окончил Школу-студию МХАТ и стал членом труппы МХТ имени Чехова. В кино Богатырев снимался и в студенческие годы, и после получения диплома, правда, ему доставались лишь второстепенные и эпизодические роли. Слава пришла к нему после выхода на экраны первых же эпизодов сериала «Кухня», где актер сыграл одну из главных ролей, повара Максима Лаврова. Однако вместе со славой в жизнь Марка пришло и множество проблем.
Тяжелый роман и попытка суицида
В одном из своих интервью Богатырев признался: после того, как на него обрушилась популярность, он старательно играл роль звезды, делая вид, будто у него все хорошо. Съемки были сложными и проходили практически без перерыва, поначалу он ещё и работал в театре, до тех пор пока не осознал, что у него не хватает сил сразу на все. Марк очень уставал, а также не мог избавиться от ощущения, будто всем должен. К тому же он боялся остаться актером одной роли.
Во время съемок в «Кухне» Богатырев влюбился в коллегу Елену Подкаминскую. По его словам, их отношения были достаточно серьезными. Однако по какой причине роман закончился, остается только догадываться. Никто из них так и не раскрыл правду. На съемочной площадке ходили слухи о прерванной актрисой беременности, с чем не смог смириться Марк. И однажды он попытался свести счеты с жизнью.
Марк Богатырев и Елена Подкаминская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В последние минуты, уже теряя сознание, Богатырев позвонил и попросил о помощи. К счастью, врачи приехали вовремя, забрали Марка в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ему провели все необходимые манипуляции, а затем передали в руки психиатров. Несколько дней он провел в клинике, получил рекомендации специалистов, взял по их совету отпуск и отправился на Алтай, где восстанавливал силы и здоровье.
После возвращения в Москву актер продолжил работать с психотерапевтом, значительно улучшив качество своей жизни. Ему снова захотелось работать, он стал играть в кино очень разноплановых героев. Вскоре у Марка появились еще одни романтические отношения, которые практически привели к браку, но в итоге свадьба так и не состоялась. Лишь в 2017 году Богатырев нашел свое настоящее счастье.
Любовь, которая сделала по-настоящему счастливым
Актер принимал участие в съемках фильма «Наживка для ангела», где играл возлюбленного экранной героини Татьяны Арнтгольц. За кадром Марк влюбился в актрису. Поначалу коллеги подружились, им приходилось много общаться по работе, однако Марк уже тогда понимал: он встретил своего человека, с этой женщиной он хочет быть всегда рядом. К счастью, чувства его оказались взаимными. Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц долго держали свои отношения втайне, но в 2018 году они стали вместе выходить в свет. Через два года они тайно расписались, а сообщили об этом лишь после того, как в эфире одной из программ ведущий обратил внимание на обручальное кольцо на пальце актрисы.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2021 году у супругов родился сын Данила, и теперь Богатырев делает всё, чтобы сдержать данное когда-то самому себе обещание быть хорошим отцом для своего ребенка. Марк сегодня – это человек абсолютно счастливый и успешный во всех сферах. В 2023 году актер открыл испанское кафе CHURREROS в родном Обнинске.
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