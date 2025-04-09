«Если он младше, это не будет красным флагом»: Алсу назвала приемлемую разницу с мужчиной

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Певицу Алсу Абрамову уже не раз спрашивали о потенциальном партнере. Исполнительница хита «Иногда» ответила журналу VOICE на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
«Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом (…) Я все-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнеров в отношениях», — прокомментировала Алсу.Она отметила, что у потенциальных партнеров должны быть общие темы для разговора, интересы, друзья и круг общения. Перед этим Алсу заявила, что всех девушек интересуют молодые и уверенные в себе парни. Знаменитость подчеркнула, что ее сердце нужно покорить хорошим отношением, а удивить — «очень сложно».
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Никита Кротов