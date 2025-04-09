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«Если он младше, это не будет красным флагом»: Алсу назвала приемлемую разницу с мужчиной

Алсу считает, что мужчина и женщина в отношениях должны быть одного поколения
Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певицу Алсу Абрамову уже не раз спрашивали о потенциальном партнере. Исполнительница хита «Иногда» ответила журналу VOICE на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
«Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом (…) Я все-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнеров в отношениях», — прокомментировала Алсу.
Она отметила, что у потенциальных партнеров должны быть общие темы для разговора, интересы, друзья и круг общения. Перед этим Алсу заявила, что всех девушек интересуют молодые и уверенные в себе парни. Знаменитость подчеркнула, что ее сердце нужно покорить хорошим отношением, а удивить — «очень сложно».

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«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
StarHit: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
09 апреля 2025, 20:01

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Сергей Шнуров посвятил свой новый трек рекорду хоккеиста Александра Овечкина, пишет StarHit. На днях спортсмен побил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
«Писать песню не планировал, но послушал Жукова и стало стыдно, пришлось срочно исправлять ситуацию!» — сказал лидер группы «Ленинград».

Накануне в соцсетях было выложено видео, где певица Зоя поет оду хоккеисту. Послушать ее можно будет уже сегодня в полночь на известных музыкальных сервисах. А вот солист Сергей Жуков подарил Овечкину видеоклип на любимую песню капитана «Вашингтон Кэпиталз» «18 мне уже». Более того, летом 2022 года на концерте Жукова в «Лужниках» Овечкин спел с ним композицию «Крошка моя».

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«Как-то неловко»: Познер отреагировал на новость о возможном признании иноагентом Урганта
Познер заявил, что проверки на иноагентство Урганта вызывают неловкое чувство
09 апреля 2025, 19:40

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Проверки на иноагентство телеведущего Ивана Урганта вызывают неловкость, заявил «Абзацу» журналист Владимир Познер.
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — прокомментировал Познер.

Перед этим депутат Госдумы Николай Новичков сообщал, что Минюст начал проверку в отношении Урганта. Если министерство обнаружит сведения, подтверждающие признаки иноагента, встанет вопрос о включении телезвезды в соответствующий реестр. Новичков считает, что Ургант зарегистрирован во Франции в качестве бизнесмена.

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«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения

Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию по производству батончиков

«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
09 апреля 2025, 19:07

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Telegram @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Альбина Джанабаева опубликовала в свой 46-й день рождения забавное видео с изображением мужа.
9 апреля Джанабаевой исполнилось 46 лет. Она сняла для подписчиков забавное видео с участием супруга Валерия Меладзе. Однако в ролике снялся не сам Меладзе, а было использовано его говорящее изображение.

«Девушка, а сколько вам лет? Двадцать и... сколько?» — игриво спросил «певец».

Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.

«Двадцать и двадцать... шесть», — призналась артистка.

Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.

Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.

Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию по производству батончиков
09 апреля 2025, 18:34

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.
По данным издания, в июле 2024 года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». Тогда компания совсем не приносила прибыли, а, наоборот, ушла в минус на 1,7 млн рублей, а также имела задолженность перед ФНС.

После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

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«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь
Обещавшая оплатить похороны Техника Собчак не выходит на связь с его близкими
09 апреля 2025, 18:16

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь с родственниками Паши Техника после того, как его бывшая супруга дала ей эксклюзивное интервью в обмен на оплату похорон рэпера. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.
Оказывается, Ева Карицкая дала интервью Собчак только ради того, чтобы она оплатила место на кладбище ее бывшему супругу, но телеведущая пока так и не сделала этого.

На сегодняшний день, по словам Луки, организацией и оплатой похорон полностью занимается его отец, который был другом Техника. Пока своего места на кладбище у рэпера нет.

«Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами», — рассказал Лука StarHit.

Тело Паши Техника уже привезли в Москву. Его похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.

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