Американская певица Шер узнала о тайной 15-летней внучке, которую скрывал сын
Американская певица Шер узнала о существовании тайной внучки по имени Эвер. Сейчас ей 15 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на мать девочки Кэти Эдвардс.
Отцом ребёнка оказался младший сын Шер — Элайджа Оллман. Согласно публикации, у Эдвардс и Оллмана была короткая связь в 2010 году, в результате которой родилась дочь. Сын известной певицы отказался участвовать в воспитании девочки и держал её рождение в секрете.
Однако спустя годы Элайджа случайно проговорился о случившемся в кругу семьи, после чего Шер сама позвонила Кэти, чтобы выяснить правду. Женщина подтвердила, что её дочь является внучкой певицы. Суперзвезда буквально «потеряла дар речи», услышав подобную новость. Эмоциональный телефонный разговор о девочке состоялся в прошлом году.
