Американская телезвезда появилась на публике в многомиллионном колье

23 октября 2026, 20:14

В США телезвезда Аликс Эрл появилась на публике в колье за шесть млн рублей

Аликс Эрл (Фото: Instagram*/alixearle)

Американская телезвезда Аликс Эрл появилась на публике в украшении стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом пишет Page Six.