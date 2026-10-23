Американская телезвезда появилась на публике в многомиллионном колье
Американская телезвезда Аликс Эрл появилась на публике в украшении стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом пишет Page Six.
25-летняя знаменитость посетила презентацию бренда Reale Actives в Торонто. Для мероприятия она выбрала комплект, состоящий из топа и ультракоротких шорт в оттенке шалфея, дополнив его голубым тренчем. Образ завершило колье с бриллиантами и турмалинами стоимостью 72,25 тысячи долларов (около шести миллионов рублей).
Ранее, в марте, телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини за 310 тысяч рублей. Аликс Эрл позировала в купальнике Audrey Blake, который был вручную сшит из 1000 натуральных жемчужин и хрустальных бусин.
Перед этим знаменитая модель показала фото топлес с тренировки. Грудь она прикрыла гантелями.
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