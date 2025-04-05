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«Жена моего бывшего лезть больше не будет»: Анастасия Волочкова рассказала, как пройдет свадьба ее дочери

Анастасия Волочкова раскрыла детали подготовки и дату свадьбы дочери Ариадны
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала об активном участии в подготовке к свадьбе дочери Ариадны, и объяснила, почему жена экс-мужа больше не будет вмешиваться в процесс. Балерина также раскрыла детали роскошного торжества в Санкт-Петербурге, где всё будет по вкусу и стилю ее дочки.
«На столах будет красивое убранство в виде жемчуга и многих других изысканных моментов», — отметила звезда.
Свадьба 19-летней Ариадны с 23-летним бизнесменом Никитой Григоряном пройдет 26 апреля в особняке Мясникова. Платье для невесты шьёт дизайнер Ирина Волкова, которая создавала костюмы для Волочковой ещё в Мариинском театре.

Ариадна захотела устроить свадьбу в Питере, чем очень порадовала маму.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)

«Я сама нашла дирекцию особняка, связалась с ними, ездила в Санкт-Петербург для того, чтобы посмотреть и выбрать зал. И выбрала я самый красивый — это золотой тронный зал. Видимо, ей хочется всё, как у мамы. Но у мамы-то свадьба была по-царски в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, естественно», — рассказала Волочкова в разговоре с The Voice.
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Она добавила, что Ариадна устроит свадьбу «в стиле Гэтсби», с джаз-бэндом и дресс-кодом в черно-золотых тонах. Однако эстрадных звёзд решили не приглашать, хотят, чтобы важное событие прошло в окружении близких лиц.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Но не обошлось без семейных разборок. Жена отца Ариадны, Елена Николаева, пыталась «влезть в организацию», однако отступила после личного разговора с Ариадной.

«Дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить. И та пообещала, что она больше лезть в эту историю не будет со своими высказываниями», — подвела итог заслуженная артистка РФ.
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«Порадовалась сыну и умерла»: Погибла известная в США блогер, годами лечившая бесплодие
NYP: Блогер Хейли Окула умерла через 2 минуты после родов из-за редкой эмболии
05 апреля 2025, 04:46

Хейли Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)

Популярная американская блогер Хейли Окула, известная под псевдонимом «медсестра Хейли», скончалась через две минуты после родов. Это случилось 29 марта, сообщает The New York Post.
Хейли несколько лет боролась с бесплодием из-за генетической мутации, прежде чем смогла зачать ребёнка. Причиной ее смерти стала эмболия амниотической жидкости — редкое и смертельно опасное осложнение, при котором частицы матки блокируют кровоток, провоцируя анафилактическую реакцию.

Муж Хейли, Мэттью, находился рядом в момент родов. Пара успела порадоваться рождению сына Крю и даже пошутить о его размерах, прежде чем сердце женщины остановилось.

Хейли и Мэттью Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)

Мэттью позже отметил, что беременность любимой протекала без осложнений, поэтому ее гибель стала шоком. Он всегда восхищался решимостью Хейли родить ребенка, но и подумать не мог, что день рождения сына для него омрачиться такой трагедией.

«Никак не диагностируется, не лечится. Очень страшно думать, что кто-то ещё может пройти через то, что переживаю я», — сказал муж популярной девушки-блогера.
Врачи пытались реанимировать её с помощью массажа сердца, но безуспешно.

После её смерти Мэттью опубликовал в соцсетях видео их первого танца на свадьбе, сопроводив его подписью: «Наш первый танец».

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«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти
Бывшая жена Паши Техника Ева Крицкая пообещала наказать причастных к его смерти
05 апреля 2025, 01:03

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшая жена рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, жаждет справедливости после его трагической смерти. Она винит наркодилера по имени Эдик. Карицкая уверена, что он стал главной причиной гибели Паши.
Ева рассказала, что Эдик, зная о проблемах Паши с зависимостью, напоил его кодеином и кетамином. Рэпер, который был закодирован от опиатов, не смог справиться с такой смесью. Она уверена, что дилер из Таиланда действовал осознанно, и теперь требует найти всех, кто мог быть причастен к случившемуся.

Под раздачу попала и последняя девушка Паши — Кристина. Ева недоумевает, почему та исчезла сразу после смерти рэпера и даже не появилась попрощаться.

Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)

«Найдем соучастников. (...) Кристина даже не приехала к Павлу, причастна к преступлению (в той же степени), как и Эдуард (из наркошопа в Таиланде)», — говорила она в своем Telegram-канале, выложив в блоге фото наркодиллера.


Ева настроена решительно и хочет, чтобы виновные понесли наказание. Она также записала видео, где поблагодарила всех людей за поддержку в столь сложной ситуации. Карицкая призналась, что Паша и сам недостаточно беспокоился о своей жизни, сводя себя «в могилу» наркотическими веществами в погоне «за кайфом».

Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Ранее сообщалось, что его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге.

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«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
Рэпер Гуф выразил сожаление относительно смерти своего коллеги Паши Техника
04 апреля 2025, 23:53

Гуф и Паша Техник (Фото: Instagram* @therealguf)

Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге. У него также состоялся разговор с изданием «Super.ru», где он назвал погибшего классным парнем.
«Спи спокойно, брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — отметил Гуф в личных соцсетях.
В беседе с «Super.ru» он вспомнил последнюю встречу с Пашей 8 марта в реабилитационном центре. По словам Гуфа, они не были близкими друзьями, но всегда тепло общались и уважали друг друга. Рэпер признался, что новость о смерти его не удивила — неделю назад он уже слышал, как всё серьёзно, и морально готовился к худшему.

«Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. (...) Жалко (его) не то слово. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф.
Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Алексей планирует прийти на похороны Паши, если будет в городе, и добавил, что эта утрата заставила его ещё раз задуматься о вреде зависимостей, хотя опасность он и без того осознавал — поэтому не шел на риски.

«Я не охочусь на смерть», — добавил российский рэпер.
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На прошлой неделе Техник попал в реанимацию в Таиланде с аспирационной пневмонией и сепсисом — врачи связывали это с возможным отравлением веществами. Лёгкие рэпера были почти полностью разрушены, его поддерживали аппараты ИВЛ и ЭКМО.

Днём 4 апреля выяснилось, что он пережил клиническую смерть, а к вечеру состояние ухудшилось, и Паша скончался.

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Паша Техник скончался в Таиланде: что известно, биография, личная жизнь
04 апреля 2025, 22:30

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Вечером 4 апреля стало известно, что музыкант скончался.

Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь


Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.

Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.

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Чем известен


В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.

За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.

Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)


Личная жизнь


До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.

Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.


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Что известно на сегодня


На прошлой неделе рэпер попал в реанимацию в Таиланде в критическом состоянии. У него была диагностирована аспирационная пневмония с сепсисом, предположительно вызванная тяжелым отравлением запрещенными веществами.
По информации близких, легкие Паши были практически полностью поражены, и он находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Сегодня днём стало известно, что рэпер пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. Однако к вечеру его состояние резко ухудшилось, и Паша скончался. Ему было 40 лет. Близкие рэпера подтвердили его смерть.

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Умер рэпер Паша Техник
04 апреля 2025, 22:25

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался на 41-м году жизни, сообщает тг-канал «Проект Выжившие». Мужчину госпитализировали в Таиланде в конце марта. Ему диагностировали полиорганную недостаточность, пневмонию. Кроме того, у исполнителя были поражены легкие и повреждены почки.
Несколько часов назад экс-супруга Ивлева Ева Карицкая заявляла, что Павлу должны были сделать энцефалограмму. Также, по ее словам, врачи предлагали в случае смерти Паши Техника откачивать его или же отключить от аппаратов. Артист был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации.

Паша Техник был известен эпатажным поведением, а его творчество было наполнено нецензурной лексикой, будучи провокационным.

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