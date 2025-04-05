«Жена моего бывшего лезть больше не будет»: Анастасия Волочкова рассказала, как пройдет свадьба ее дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова рассказала об активном участии в подготовке к свадьбе дочери Ариадны, и объяснила, почему жена экс-мужа больше не будет вмешиваться в процесс. Балерина также раскрыла детали роскошного торжества в Санкт-Петербурге, где всё будет по вкусу и стилю ее дочки.
«На столах будет красивое убранство в виде жемчуга и многих других изысканных моментов», — отметила звезда.Свадьба 19-летней Ариадны с 23-летним бизнесменом Никитой Григоряном пройдет 26 апреля в особняке Мясникова. Платье для невесты шьёт дизайнер Ирина Волкова, которая создавала костюмы для Волочковой ещё в Мариинском театре.
Ариадна захотела устроить свадьбу в Питере, чем очень порадовала маму.
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)
«Я сама нашла дирекцию особняка, связалась с ними, ездила в Санкт-Петербург для того, чтобы посмотреть и выбрать зал. И выбрала я самый красивый — это золотой тронный зал. Видимо, ей хочется всё, как у мамы. Но у мамы-то свадьба была по-царски в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, естественно», — рассказала Волочкова в разговоре с The Voice.
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Она добавила, что Ариадна устроит свадьбу «в стиле Гэтсби», с джаз-бэндом и дресс-кодом в черно-золотых тонах. Однако эстрадных звёзд решили не приглашать, хотят, чтобы важное событие прошло в окружении близких лиц.
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Но не обошлось без семейных разборок. Жена отца Ариадны, Елена Николаева, пыталась «влезть в организацию», однако отступила после личного разговора с Ариадной.
«Дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить. И та пообещала, что она больше лезть в эту историю не будет со своими высказываниями», — подвела итог заслуженная артистка РФ.Читайте также:
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