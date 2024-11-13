Насилие со стороны отчима, ранний брак: личные драмы и скандальные откровения Анастасии Цветаевой

Анастасия Цветаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После у актрисы были роли главные и второго плана в сериалах, мелодрамах, комедиях, приключенческих фильмах. Однако с 2012 года Цветаева исчезла с экранов на пике своей популярности и больше не снималась в кино.
Как сложилась жизнь Анастасии Цветаевой до карьеры в кино и почему она переехала жить из России в Израиль читайте в материале «Радио 1».
От журналистки до звезды экрана
Быть актрисой Анастасия Цветаева хотела не всегда. С детства маленькая Настя хотела стать журналисткой. В старших классах она посещала Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ и мечтала о карьере писателя. К моменту окончания школы все изменилось, и было принято решение поступать в ГИТИС. С первого раза стать студенткой театрального института не получилось. Но после года активной подготовки Цветаева все же сдала экзамены и поступила на курс Владимира Андреева. В этот период она также успела выйти замуж.
Стоит отметить, что актрису заметили уже на первом курсе. Будучи еще неопытной актрисой она снялась в эпизодической роли в фильме Дениса Евстигнеева «Займёмся любовью». Затем она сыграла в фильмах «Даже не думай», «Даже не думай 2: Тень независимости» и «Мечтать не вредно».
После выхода фильмов «Зови меня Джинн» и драмы «Грозовые ворота» Цветаева стала узнаваемой и многими любимой актрисой. Однако в 2012-м в фильме «Твой мир» она появилась в кино последний раз.
Личная жизнь актрисы
Первый брак Анастасии оказался преждевременным и поспешным. Влюбившись в 16 лет, она решилась на свадьбу, полагая, что это навсегда. Однако спустя 5 лет совместной жизни стало очевидно, что это была ошибка, и пара рассталась.
Вскоре Анастасия встретила режиссёра Олега Гончарова. Она вновь влюбилась, но на этот раз без регистрации отношений. Их связь казалась крепкой, и в 2005 году в семье родился сын Кузьма, которого все ласково называли Кузя. Однако счастью с Гончаровым не суждено было быть.
Причина несчастливых отношении — детство актрисы
В интервью «Афиша Daily» Анастасия рассказала о своих родителях. Молодые студенты встретились в Москве на поэтическом кружке, быстро влюбились друг в друга и создали семью. Мама Цветаевой — коренная москвичка, а папа родом из Украины. Когда Настя появилась на свет, маме было около 18 лет. К сожалению, через четыре года после рождения малышки папа скончался из-за проблем со здоровьем. После этого мама вышла замуж второй раз. Новый избранник мамы обладал невероятным гипнотическим обаянием и пользовался этим. С виду, мужчина казался хорошим мужем и заботливым отцом, при этом дома он был классическим абьюзером. Отчим будущей актрисы был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Актриса также призналась, что избранник матери совершал над ней сексуальное насилие.
Фото: iStock/kieferpix
После пережитого в детстве девушке было трудно доверять мужчинам. Она с настороженностью относилась к привлекательным мужчинам, осознавая, что внешность может быть обманчива. Этот урок она усвоила, общаясь с отчимом, который на людях выглядел дружелюбным и приятным, но дома проявлял свою истинную сущность, становясь настоящим монстром.
Счастье возможноАктриса долго искала свой мужской идеал, работала с профессиональным психологом.
«Многие люди думают, что если ты проработал травму, то все, ты забыл о ней навсегда, как будто ничего и не было. Так не бывает», — утверждает Цветаева в интервью «Афиша Daily».Фото: iStock/Виктор Высоцкий
Анастасия научилась жить со своей травмой и верить в лучшее. Несмотря ни на что еще раз вышла замуж. Третьего своего супруга Цветаева встретила на отдыхе в Турции. Избранником стал Надав Ольган. После создания семьи актриса погрузилась в новую роль жены и матери и от кинокарьеры ей пришлось отказаться.
Новый партнер — новая жизнь
После свадьбы актриса переехала жить в Израиль. От Надава у нее появилось еще двое детей: дочь Эстер и сын Акива. Настя больше не снимается в кино. Она нашла своё призвание в другой области — стала блогершей и поняла, что может не только хорошо зарабатывать, но и быть востребованной. В 2017 году ей было присвоено высокое звание «Человек года». Теперь она многодетная мама, счастливая жена и успешная бизнесвумен, которая с уверенностью берётся за новые проекты. Уже в Израиле она выпустила линию бижутерии под брендом «Nastia Olgan».
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