Искушение деньгами и критика от коллег: Как сейчас живет триумфатор «Голоса» иеромонах Фотий

Виталий Мочалов (Фото: социальные сети)
Из мирян в священнослужители
Многих удивлял путь артиста из церковного хора в шоу талантов. На самом деле Иеромонах Фотий, в миру Виталий Мочалов, вырос в нерелигиозной семье и еще в детстве готовился к карьере исполнителя и композитора. Поступил в музыкальное училище, но после первого курса эмигрировал в Германию. В другой стране Виталий начал заниматься органной музыкой и участвовал в концертах в католических и протестантских храмах. Так в жизни Мочалова появились идеи посвятить себя служению Богу.
В 2005 году будущий победитель шоу «Голос» вернулся в Россию и стал послушником Пафнутьево-Боровского монастыря. Имя Фотий было дано Виталию Мочалову в честь мученика Фотия Никомидийского, при рукоположении в сан иеромонаха в 2012 году. Позднее он стал регентом хора Свято-Пафнутьева монастыря и совместил два любимых занятия – служение и музыку.
«Для меня лучше было пойти в монастырь. Я понял выгоду, если так можно выразиться. В миру мне сулило, может быть, стать музыкантом, органистом или композитором, и неизвестно, как бы ещё я зарабатывал. Музыкантом быть тяжело. И все эти мирские ценности — популярность, цветы, деньги... А в монастыре ты получаешь духовные ценности, которые на много порядков выше», — пояснил Иеромонах.
Шоу «Голос» в жизни иеромонаха
Виталий Мочалов попал во всеми известный музыкальный проект не с первого раза. После того, как на кастинге он потерпел неудачу, священнослужитель продолжил еще с большим усердием заниматься музыкой, больше репетировать.
В 2015 году Виталий снова проходил кастинг на конкурс. Для этих прослушивай к исполнению была выбрана ария Ленского из оперы «Евгений Онегин». После успешного выступления монах стал частью команды Григория Лепса и победил в этом сезоне.
На пути к славе Иеромонах Фотий встретил критику от коллег по вероисповеданию.
«Я был готов ко всему, но не к этому. Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: "Я был изначально против, не скрывая". Я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они правы. Может быть, они более консервативно настроены, и не приняли, что я оказался, так сказать, в ящике», — вспоминает исполнитель.
Жизнь после шоу «Голос»
Сейчас Виталию Мочалову 39 лет — он сбросил вес, волосы и борода поседели, однако зрители продолжают восхищаться его проницательными глазами и углублёнными знаниями в самых различных сферах. Выступать на сцене Виталий не перестал, но та популярность, которую ему пророчили, к нему так и не пришла.
Основная деятельность певца — богослужение. Иеромонах Фотий ведет активную социальную жизнь и не стремится много выступать. Заработанные от выступлений средства артист направляет на благотворительность, помогает нуждающимся, реставрирует храмы и собирает гуманитарную помощь.
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