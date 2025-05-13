Актриса из сериала «След» Калашникова хочет избавиться от квартиры за 23 миллиона рублей

Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)
Актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу свою квартиру в Москве, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Звезда планирует получить за жилье 23 миллиона 350 тысяч рублей.
Недвижимость актрисы из сериала «След» находится в элитном жилом комплексе. Цена за один квадратный метр превышает 500 тысяч рублей. Всего этих квадратных метров — 44. Жилище состоит из двух комнат и кухни.
В объявлении говорилось, что в квартире сделан дорогостоящий ремонт. На фотографиях артистка показала интерьер: в комнатах располагается мебель, которую изготовили специально на заказ. Еще из окон квартиры открывается живописный вид на Москву.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Недвижимость актрисы из сериала «След» находится в элитном жилом комплексе. Цена за один квадратный метр превышает 500 тысяч рублей. Всего этих квадратных метров — 44. Жилище состоит из двух комнат и кухни.
В объявлении говорилось, что в квартире сделан дорогостоящий ремонт. На фотографиях артистка показала интерьер: в комнатах располагается мебель, которую изготовили специально на заказ. Еще из окон квартиры открывается живописный вид на Москву.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева.
Читайте также:
Джиган рассказал о своем первом сексе: «Это было с цыганкой»
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Ксения Бородина ответила на негативные комментарии по поводу ее губ
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева