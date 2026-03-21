Анна Курникова раскрыла пол и имя четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса и показала фото
Анна Курникова рассекретила пол и имя своего трёхмесячного ребёнка от Энрике Иглесиаса.
В личном блоге в запрещённой в России соцсети бывшая теннисистка опубликовала семейный снимок со всеми детьми и подписала его: «Люси + Николас + Мэри + Ромео». Судя по всему, у пары теперь двое сыновей и две дочери.
Курникова и Иглесиас вместе с конца 2001 года. Они познакомились на съёмках клипа певца на один из его хитов. Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что после 22 лет отношений влюблённые решили тайно пожениться.
До этого пара воспитывала троих детей — двойняшек Николаса и Люси, а также дочь Мэри. В августе прошлого года инсайдеры сообщили, что Курникова и Иглесиас ждут четвёртого ребёнка. По словам близких, супруги были счастливы снова стать родителями и с нетерпением ждали пополнения в семье. В конце прошлого года спортсменка родила.
