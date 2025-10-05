«Гнев приходит вспышкой»: ​Полина Гагарина призналась, что орет на дочь во время занятий музыкой

05 октября 2025, 04:00

​Полина Гагарина рассказала, как кричит на дочь во время занятий и потом извиняется

Полина Гагарина с дочкой Мией (Фото: Instagram* @gagara1987)

Певица Полина Гагарина призналась, что иногда теряет самообладание во время музыкальных занятий со своей восьмилетней дочерью Мией и кричит на нее. Потом звездная мама вынуждена извиняться перед девочкой.





Гагарина выложила в своем Telegram-канале пост, где объяснила, что специально избегает самостоятельных занятий музыкой с дочерью. Певица знает, что ей не хватает терпения — случаются вспышки гнева, она невольно повышает голос на ребенка и «орет во всю глотку».





«Потом себя страшно ругаю, извиняюсь перед дочерью и обещаю каждый раз, что мы больше не будем заниматься. Только с братом и репетитором. Но потом наступает выходной и я проверяю как идут дела и… всё по-новой», — написала звезда.