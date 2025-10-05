«Гнев приходит вспышкой»: Полина Гагарина призналась, что орет на дочь во время занятий музыкой
Певица Полина Гагарина призналась, что иногда теряет самообладание во время музыкальных занятий со своей восьмилетней дочерью Мией и кричит на нее. Потом звездная мама вынуждена извиняться перед девочкой.
Гагарина выложила в своем Telegram-канале пост, где объяснила, что специально избегает самостоятельных занятий музыкой с дочерью. Певица знает, что ей не хватает терпения — случаются вспышки гнева, она невольно повышает голос на ребенка и «орет во всю глотку».
«Потом себя страшно ругаю, извиняюсь перед дочерью и обещаю каждый раз, что мы больше не будем заниматься. Только с братом и репетитором. Но потом наступает выходной и я проверяю как идут дела и… всё по-новой», — написала звезда.Однако 4 октября мама с дочкой позанимались на удивление спокойно — смеялись и играючи исправляли ошибки.
Напомним, что Полина Гагарина воспитывает Мию от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. После развода между родителями возникали разногласия по вопросам опеки, однако временем экс-супругам удалось урегулировать споры. Сейчас они находятся в хороших отношениях, и отец активно участвует в воспитании девочки.
В конце сентября Гагарина рассказала, что провела ревизию детских вещей в комнате Мии. Это навело её на неожиданные эмоции.