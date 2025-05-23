«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».
Вечеринка с Ди КаприоШирман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.
«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.
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Конфликт с АнтоновымDJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.
«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.
DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчасВ 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». По данным СМИ, поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.
Чем занимается DJ Smash?Музыкант продолжает выпускать новую музыку. В феврале вышел его альбом Miu Mяu — 16 треков, среди которых полноценные песни («Океан», «Ветер») и короткие зарисовки («Снежная», «Важное сообщение»).
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