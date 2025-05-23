«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана

23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».