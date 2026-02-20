Лидер «Миража» рассказал, как у него украли блины
Музыкант Алексей Горбашов рассказал о краже блинов собакой на Масленицу
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, как собака украла у него блины на Масленицу.
В беседе с «Газетой.Ru» Горбашов сообщил, что инцидент произошёл в гостях у друзей. Хозяева оставили первую партию блинов в комнате и ушли на кухню, а когда вернулись, обнаружили пустую тарелку и сытую овчарку по кличке Грей.
«Почему-то это выглядело настолько потешно, что мы только расхохотались и ругать его не стали. Зато хозяину пришлось потом с ним долго гулять. И вот этот случай мы всегда вспоминаем, когда готовим блины», — признался музыкант.Гитарист отметил, что в его семье блины печёт жена — солистка «Миража» Екатерина Болдышева. Она готовит тесто с вечера, чтобы начать выпечку утром.
Ранее экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина жёстко прошлась по сыну Надежды Кадышевой.