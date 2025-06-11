«Аскеза на косметику»: Бузова показала лицо без макияжа
Российская певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Бузова решила отказаться от косметики и поделилась свежим фото со своими поклонниками в личном блоге.
39-летняя артистка, которая всегда сияет ярким макияжем и регулярно посещает косметолога неожиданно поделилась фото с отсутствием макияжа. Бузова заплела волосы в две косы, надела очки с прозрачными стёклами и украсила уши серебристыми серьгами. Певица решила сделать паузу в использовании косметики и продемонстрировала естественную внешность.
Следует отметить, что ранее певица уже устаивала такие эксперименты. Даже несмотря на регулярный ручной массаж лица и очищающие процедуры, Ольга уверяет поклонников, что её лицо очень устаёт от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения.
Ранее звезда «Дома-2» раскрыла правду о выступлениях Бузовой.
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