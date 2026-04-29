Отар Кушанашвили назвал жалким Виталия Милонова

29 апреля 2026, 16:25

Кушанашвили: Милонов выглядел жалко, когда его оскорбили на премии шансона

Виталий Милонов (Фото: Телеграм/govoritmilonov)

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскритиковал реакцию депутата Госдумы Виталия Милонова на инцидент во время церемонии вручения премии «Шансон года». В своем шоу «Каково?!» он заявил, что парламентарий выглядел «ничтожным», когда не стал отвечать на оскорбление.





При этом Кушанашвили отметил, что негативно оценивает поступок зрителя. По его словам, публика обрадовалась случившемуся, потому что россияне часто плохо относятся к депутатам.

«Почему так жалок был Милонов? Почему он не нашелся, что ответить?» — задался вопросами телеведущий.