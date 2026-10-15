Бари Алибасов-младший попросил налоговую пойти на мировую

15 октября 2026, 18:21

Бари Алибасов-младший попросил ФНС России о мировом соглашении

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бари Алибасов-младший предложил налоговой мировое соглашение. Об этом пишут телеграм-каналы со ссылкой на представителя бизнесмена.