Бари Алибасов-младший попросил налоговую пойти на мировую
Бари Алибасов-младший предложил налоговой мировое соглашение. Об этом пишут телеграм-каналы со ссылкой на представителя бизнесмена.
Источник сообщил, что текущая задолженность Бари Алибасова-младшего перед налоговыми органами превышает 500 тысяч рублей. Погашение долга происходит частями — ежемесячно выплачивается около 80 тысяч рублей. Как только сумма задолженности снизится, появятся основания для прекращения процедуры банкротства.
Юрист также отметил, что не понимает причин инициирования разбирательства. По его словам, предпосылкой для претензий налоговой стала продажа недвижимости: на момент начисления налогов возможности оплатить всю сумму сразу не было, после чего начали начисляться пени, и налоговая служба через процедуру банкротства потребовала возврата средств.
Ранее сообщалось, что ФНС России ликвидирует компанию Нурлана Сабурова. Фирма у комика появилась за три недели до его задержания.
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