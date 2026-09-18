ФНС начала ликвидацию компании Тимура Бекмамбетова с отрицательными активами

18 сентября 2026, 08:24

Тимур Бекмамбетов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Федеральная налоговая служба 16 сентября начала процедуру исключения московского ООО «Урбан Медиа» из ЕГРЮЛ. Режиссёру Тимуру Бекмамбетову принадлежит половина доли в компании. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.