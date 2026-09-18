ФНС начала ликвидацию компании Тимура Бекмамбетова с отрицательными активами
Федеральная налоговая служба 16 сентября начала процедуру исключения московского ООО «Урбан Медиа» из ЕГРЮЛ. Режиссёру Тимуру Бекмамбетову принадлежит половина доли в компании. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По итогам 2025 года фирма не получила выручки, при этом её расходы достигли 180 тысяч рублей. Чистые активы организации ушли в минус на 2,2 млн рублей. Налоговая выявила несоответствия в регистрационных данных.
ООО «Урбан Медиа» зарегистрировали в 2020 году. Компания заявляла деятельность в сфере производства кино и телепрограмм. Доля в 30% принадлежит израильскому медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву, ещё 20% находятся у самого общества. Руководит организацией Александр Карпов.
После отъезда из России у Бекмамбетова и его родственников сохранились три квартиры в Москве, общую стоимость которых оценивают более чем в полмиллиарда рублей. После начала СВО режиссёр продал Bazelevs — студию, выпускавшую фильмы франшизы «Ёлки» и другие проекты. Сейчас Бекмамбетов живёт между США, Израилем и Казахстаном.
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