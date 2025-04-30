Башаров больше не хочет исполнять женские роли

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Марат Башаров рассказал о работе в сериале «Санкционер». Актер в картине исполняет роль мэра провинциального города Семиболотска.
Башаров признался, что ему интересно сыграть отрицательного персонажа.
Марат подчеркнул, что он не рассматривает политическую деятельность, а готов лишь исполнять роль чиновника. Актер также не хотел бы больше опыта исполнения женской роли. Ранее он снимался в проекте под названием «Думай как женщина». В этой картине он сыграл мужчину, переодетого в женщину.
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«Я ни разу не играл отрицательного героя, поэтому жду с нетерпением, что получится — самому очень интересно», — рассказал Башаров.
Марат подчеркнул, что он не рассматривает политическую деятельность, а готов лишь исполнять роль чиновника. Актер также не хотел бы больше опыта исполнения женской роли. Ранее он снимался в проекте под названием «Думай как женщина». В этой картине он сыграл мужчину, переодетого в женщину.
«Я понял, насколько тяжело вам... Бедные женщины! Это сложно — быть женщиной. Мне еще постоянно приходилось брить грудь, потому что волосы растут, руки брить постоянно», — отметил Башаров в интервью МК.В начале марта сообщалось, что Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости. Подробнее читайте в материале Радио 1.
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Манцаев Рамиль