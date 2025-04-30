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Башаров больше не хочет исполнять женские роли

Актер Марат Башаров посочувствовал женщинам
Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров рассказал о работе в сериале «Санкционер». Актер в картине исполняет роль мэра провинциального города Семиболотска.
Башаров признался, что ему интересно сыграть отрицательного персонажа.

«Я ни разу не играл отрицательного героя, поэтому жду с нетерпением, что получится — самому очень интересно», — рассказал Башаров.

Марат подчеркнул, что он не рассматривает политическую деятельность, а готов лишь исполнять роль чиновника. Актер также не хотел бы больше опыта исполнения женской роли. Ранее он снимался в проекте под названием «Думай как женщина». В этой картине он сыграл мужчину, переодетого в женщину.

«Я понял, насколько тяжело вам... Бедные женщины! Это сложно — быть женщиной. Мне еще постоянно приходилось брить грудь, потому что волосы растут, руки брить постоянно», — отметил Башаров в интервью МК.
В начале марта сообщалось, что Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости. Подробнее читайте в материале Радио 1.

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#фильм
#сериал
Екатерина Климова поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью Беллой
30 апреля 2025, 12:19

Екатерина Климова (фото: Instagram* @klimova_ekaterina)

Екатерина Климова опубликовала редкие фотографии с девятилетней дочерью Беллой. В личном блоге актриса представила снимки в домашней обстановке.
Артистка подписала кадры: «Долгожданный выходной». Судя по всему, этот день Климова провела вместе с дочерью дома. Екатерина Климова с дочерью (фото: Instagram* @klimova_ekaterina)

Поклонники были рады редким кадрам знаменитости с дочерью и принялись осыпать Екатерину и Беллу комплиментами в комментариях.

«Белла красотка», «Екатерина, какая же вы красивая. А Белла просто любовь», «Не только великолепная актриса, но и замечательная мама», – написали преданные фанаты.
Напомним, что Климова воспитывает четверых детей. Старшая дочь Елизавета появилась на свет в браке с ювелиром Ильёй Хорошиловым. Девушка недавно окончила МГУ. Двое сыновей – Матвей и Корней – родились от актёра Игоря Петренко. А в третьем браке с Гелой Месхи Климова родила дочь Беллу.

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«Выпроводил в никуда с животом под самый нос»: Бурная личная жизнь Николая Фоменко, брошенная дочь и измены женам
30 апреля 2025, 12:14

Николай Фоменко (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

Сегодня, 30 апреля, свой 63-й день рождения отмечает выдающийся актёр театра и кино Николай Фоменко. Известный актёр, помимо работы в кино, также проявил себя в качестве исполнителя песен и ведущего телевизионных программ. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография


Николай Фоменко появился на свет 30 апреля 1962 года в городе Ленинграде. Его отец, Владимир Иванович Фоменко, был выдающимся учёным-метеорологом, который внёс значительный вклад в разработку ракетных технологий. Мать Николая, Галина Николаевна, в юности занималась балетом, но из-за травмы была вынуждена оставить танцы и освоить профессию инженера.

Маленький Николай был весьма активным ребенком, поэтому родители старались максимальное занять время сына, чтобы у него не хватало времени на хулиганство. Фоменко занимался в музыкальной школе по классу скрипки, занимался в театральном кружке и серьезно увлекался горными лыжами.

После окончания школы Николай стал студентом Ленинградского театрального института. На одном из мероприятий он встретил Максима Леонидова и Дмитрия Рубина, с которыми они создали группу «Кристина». После завершения учёбы Максим и Николай решили продолжить заниматься музыкой вместе.

Музыкальная карьера


Николай Фоменко и Максим Леонидов (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

Группа «Кристина» появилась в 1982 году, а через год коллектив был переименован в известную всем группу «Секрет». В период с середины 1980-х до начала 1990-х годов коллектив активно выступал с концертами по всей территории Советского Союза. Фоменко выступал в роли бас-гитариста, вокалиста, а также создателя и автора песен.

В начале 90-х годов коллектив «Секрет» распался, но карьера Фоменко как музыканта не закончилась. По сей день музыкант время от времени выступает и записывает песни с коллективом «Керамика».

Карьера актера


Николай Фоменко (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

В 1983 году Николая Фоменко пригласили в Александринский театр, где он смог проявить себя разноплановым актером. Несколько позже он начал играть в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, «Сатириконе» и Театре на Литейном.

Дебют Николая Фоменко в кино также состоялся в 1983 году в фильме Дмитрия Светозарова «Скорость», где актёр сыграл эпизодическую роль студента Коли. До своей первой главной роли в фильме 1999 года «Небо в алмазах» Фоменко снялся более чем в десяти картинах. Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 проектов, среди которых «Ключ от спальни», «Апостол», «Человек с бульвара Капуцинок», «Пизанская башня», «Найти мужа Дарье Климовой», «Беспринципные», «Драйв», «Почка» и «Министерство всего хорошего».

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Личная жизнь


Личная жизнь артиста была не менее яркой, чем его профессиональная деятельность. За свою жизнь он четыре раза вступал в брак, и каждый из этих союзов оставил глубокий отпечаток в его жизни.

Николай Фоменко с дочерью Екатериной (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

Первым шагом на пути к семейной жизни для Николая стал союз с Еленой Лебедевой в 1980 году. Их отношения вызывали восхищение среди друзей и знакомых, а в 1981 году у пары родилась дочь Екатерина. Этот брак стал началом его семейной истории, но не сложился из-за стремления Николая к сцене и постоянному отсутствию дома.

Елена, желая продемонстрировать свою решительность, собрала вещи и перебралась к родителям, рассчитывая на то, что Фоменко попытается её вернуть. Однако он заявил, что не возражает против развода.

В 1985 году артист связал свою жизнь с Людмилой Гончарук, солисткой ансамбля армейского танца. Хотя их союз продлился до 1995 года, он оказался непростым. Николай не афишировал эти отношения, девушка долгое время думала, что он ее просто стесняется, но были и другие предположения. Женатому артисту было сложнее крутить романы на стороне.

Пара прожила почти десять лет в браке, не имея детей, а когда Людмила забеременела, артист предложил расстаться. У них родилась дочь Дарина, которая впоследствии взяла фамилию своего отчима. Дочь никогда не общалась с отцом.

«Выпроводил в никуда с животом под самый нос. Я сама подала на развод. Не претендуя ни на что! Я много чего могла бы рассказать о Фоме. Но не стану. Вообще не хочу о нем вспоминать, чтобы не пачкаться!» – цитирует слова Гончарук taini-zvezd.ru.


Николай Фоменко (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

Следующим этапом в личной жизни Фоменко стала его связь с актрисой Марией Голубкиной. Этот брак, который длился с 1995 по 2008 год, стал одним из самых обсуждаемых в актерских кругах. У пары родились двое детей — дочь Анастасия и сын Иван. Однако со временем их отношения начали разрушаться. Стремление Марии к публичности и карьере вызывало недовольство Николая, что привело к напряженности в семье и изменам. В конечном итоге они объявили о разводе в эфире радиостанции, что стало шокирующим моментом для многих их поклонников.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий. С ним договориться невозможно. Моя ситуация была такая, что я могу только уступить и, конечно, с ним не жить. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое. Поздравляю ту женщину, на которой он женился. Горбатого только могила исправит», — рассказывала Голубкина в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Четвертой супругой Фоменко стала Наталия Кутобаева, которая работала пресс-секретарем губернатора Санкт-Петербурга и была известна своей активной жизненной позицией. Их отношения начались в 2009 году, когда у них родился сын Василий. Наталия увлекалась виндсерфингом и привнесла в жизнь Николая новую волну энергии и активности.

Артист сейчас


Николай Фоменко (фото: Instagram*/@nfomenkoofficial)

В начале 2022 года артист продемонстрировал свою патриотическую позицию, поддержав решение российских властей о начале специальной военной операции. В то же время он публично выразил неодобрение по отношению к словам лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которые были восприняты как критика в адрес российской армии.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — прокоментировал Фоменко.

В 2024 году произошёл скандал, связанный с запланированным выступлением артиста в недружественной России Юрмале. Российские СМИ припомнили Фоменко его прозападные высказывания еще из 90-х и любовь к иностранщине из 80-х. Негативные комментарии в адрес артиста в интернете стали причиной того, что Николай Фоменко отказался выступать в Латвии.

За неделю до запланированного концерта стало известно, что сам Фоменко не приедет в Латвию «по техническим причинам», о чём сообщила продюсер мероприятия Галина Полторак.

«И Фоменко дрогнул. Концерт отменен – все счастливы», — отметил латвийский репортер Александр Растопчин.

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Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса
30 апреля 2025, 12:12

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 58 лет. В последнее время певца преследуют череда неприятностей: смерть отца, инцидент в БКЗ «Октябрьский», в результате пиротехнического шоу загорелась его куртка, что привело к ожогам. Что еще происходит в его жизни, расскажет «Радио 1».

2022 год: начало череды скандалов


В мае 2022 года на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце Киркоров во время исполнения песни «Мария Магдалина» поднялся на большой белый крест. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс: певца обвинили в оскорблении религиозных чувств. Организация «Мирный воин» потребовала от него один миллион рублей, однако суд отказал в иске. Попытки возбудить уголовное дело против артиста также не увенчались успехом. Под давлением общественности Киркоров принес публичные извинения, заверив, что не вкладывал в постановку кощунственного смысла и уважает религиозные святыни.

«Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая ни в коем случае не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии», — сказал артист.

Инцидент на вечеринке в 2023 году


В декабре 2023 года Киркоров посетил скандально известную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, появившись в черных трусах и сетчатой майке. Этот поступок привел к тому, что певца исключили из всех новогодних телепередач, а сцена с его участием была вырезана из фильма-ремейка «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ. Позднее Киркоров извинился, охарактеризовав произошедшее фразой «зашел не в ту дверь», которая стала мемом. Несмотря на скандал, он смог постепенно вернуться на федеральные каналы и продолжить концертную деятельность.

Смерть отца


18 марта 2025 года ушел из жизни отец Филиппа — Бедрос Киркоров. 21 марта на церемонии прощания Филипп произнес эмоциональную речь, сравнив смерть родителей с потерей крыльев. 25 апреля Киркоров провел два концерта в Петербурге, посвятив их памяти отца. Во время одного из выступлений произошел инцидент с пиротехникой: фейерверк в виде крыльев повредил костюм певца. Киркоров получил ожоги, однако после смены одежды продолжил концерт.

«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. Пока они есть, мы летаем. Трудно летать с одним крылом, я летал с одним после ухода матери, а теперь остался без крыльев. Буду учиться ходить пешком… Браво, артист. Прощай, папа», — сказал мужчина.

Филлип Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Мнения коллег и специалистов о причинах неудач


Концертный директор Сергей Лавров выразил мнение, что черная полоса в жизни певца могла быть спровоцирована именно скандалом с крестом в 2022 году. По его словам, столь масштабное возмущение верующих могло энергетически негативно повлиять на Киркорова, который, по словам Лаврова, отличается суеверностью.

Продюсер Сергей Дворцов видит причину происходящего иначе: по его мнению, это расплата за годы славы, богатства и популярности. Он отметил, что за успех неизбежно приходится платить личным счастьем и здоровьем, а возгорание на концерте следует воспринимать как сигнал к необходимости взять паузу в работе.

Певица Виктория Цыганова в марте 2025 года заявила, что Киркоров заключил «дьявольский контракт». В частности, она указала на участие певца в рекламе компании «Конти-рус», за которую, по ее словам, ему выплатили 6 666 666 рублей — число, связанное с дьявольской символикой.

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Версия экстрасенса


Экстрасенс Дарья Миронова полагает, что невезение Киркорова связано прежде всего с потерей отца, который был для него энергетическим защитником. Она также отметила, что тяжелый стресс после смерти родителя мог вызвать цепь несчастий. При этом Миронова допустила, что негативное влияние на жизнь артиста могла оказывать и Алла Пугачева, обладающая, по ее словам, способностью к сглазу.

Экстрасенс посоветовала Киркорову восстановить силы с помощью отдыха в местах силы и использования амулетов.

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Элитная недвижимость для сторис: появились новые подробности дела коуча Киркорова
Коуч Киркорова арендовала дом в Подмосковье, который выдавала за свой в соцсетях
30 апреля 2025, 12:07

Инна Тлиашинова (фото: Instagram* @inna_tliashinova)

Коуч Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова на самом деле арендовала дорогой особняк в Подмосковье, но выдавала его за свой. Это выяснилось только в ходе расследования, пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что блогера обвиняют по статьям Уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В настоящее время её долг составляет 460 863 348 рублей.

Ранее сообщалось, что Тлиашинова выставила на продажу свой особняк в Солнцевском районе Московской области за 450 миллионов рублей. Однако появились новые подробности дела.

Выяснилось, что дом на самом деле не принадлежит коучу. Недвижимость действительно выставлена на продажу, но Тлиашинова не получит ни копейки. Она всего лишь снимала особняк для съёмки в нём видео для соцсетей. Всё это время женщина выдавала дом за свой.

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*запрещён в РФ
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«Тысячу раз обрывал провода»: Валерия Меладзе назвали ответственным за «блэкаут» в Европе
Альбина Джанабаева пошутила, что Меладзе виноват в отключении света в Европе
30 апреля 2025, 12:07

Валерий Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzevalerian)

Певица Альбина Джанабаева заявила, что исполнитель Валерий Меладзе виноват в отключении света в Европе. Она пошутила над супругом и рассказала об этом в соцсети.
В Испании, Португалии, Франции, Бельгии произошло отключение электричества. Такое явление назвали блэкаутом. Бывшая участница группы «ВИА Гра» пошутила, что в отключении света виноват ее проживающий в Испании муж.

В соцсетях Джанабаева показала переписку с Меладзе, сопроводив отрывком из композиции Валерия «Но я тысячу раз обрывал провода».

Альбина поинтересовалась у возлюбленного, по какой причине по всей Европе практически сутки не было света.

«Альбинушка, пойми, я не умею жить по-другому», — пропел артист строчку из еще одного своего трека.

«Вы догадывались, чьих это рук дело», — добавила исполнительница.

Кстати, поклонники оценили юмор Джанабаевой.

«Из тысячи раз этот оказался удачным», «Валерий, вы предупреждайте в следующий раз все-таки» «Так, Валерий случайно в Актобе не приезжал? Не было света вчера полдня», — обратились подписчики к Меладзе.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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