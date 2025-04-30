Башаров больше не хочет исполнять женские роли

30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 58 лет. В последнее время певца преследуют череда неприятностей: смерть отца, инцидент в БКЗ «Октябрьский», в результате пиротехнического шоу загорелась его куртка, что привело к ожогам. Что еще происходит в его жизни, расскажет «Радио 1».