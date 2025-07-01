Ольга Орлова ответила на вопрос, действительно ли покинула свадьбу Ксении Бородиной со скандалом

01 июля 2025, 17:29

Орлова ответила, действительно ли покинула свадьбу Бородиной со скандалом

Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Поклонники решили, что с роскошной свадьбы Ксении Бородиной Ольга Орлова уехала со скандалом. В своем блоге артистка ответила, так ли это на самом деле.







«Очень интересно, учитывая, что мы остались ночевать и уехали с молодыми на следующее утро, посадив дерево», — пояснила певица.