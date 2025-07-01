Ольга Орлова ответила на вопрос, действительно ли покинула свадьбу Ксении Бородиной со скандалом

Орлова ответила, действительно ли покинула свадьбу Бородиной со скандалом
Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Поклонники решили, что с роскошной свадьбы Ксении Бородиной Ольга Орлова уехала со скандалом. В своем блоге артистка ответила, так ли это на самом деле.



«Очень интересно, учитывая, что мы остались ночевать и уехали с молодыми на следующее утро, посадив дерево», — пояснила певица.

По ее словам, именно так появляются слухи, никак не соответствующие действительности.

Ранее Ольга Орлова ответила подписчикам, подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 42-летняя Ксения Бородина и 37-летний Николай Сердюков официально зарегистрировали свои отношения 3 июня, а 23 июня они отпраздновали пышную свадьбу. Церемония состоялась в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии.

Екатерина Коршунова

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