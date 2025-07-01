Ольга Орлова ответила на вопрос, действительно ли покинула свадьбу Ксении Бородиной со скандалом
Орлова ответила, действительно ли покинула свадьбу Бородиной со скандалом
Поклонники решили, что с роскошной свадьбы Ксении Бородиной Ольга Орлова уехала со скандалом. В своем блоге артистка ответила, так ли это на самом деле.
«Очень интересно, учитывая, что мы остались ночевать и уехали с молодыми на следующее утро, посадив дерево», — пояснила певица.
По ее словам, именно так появляются слухи, никак не соответствующие действительности.
Ранее Ольга Орлова ответила подписчикам, подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 42-летняя Ксения Бородина и 37-летний Николай Сердюков официально зарегистрировали свои отношения 3 июня, а 23 июня они отпраздновали пышную свадьбу. Церемония состоялась в Подмосковье на территории усадьбы Villa Michetti, известной как уголок Италии.