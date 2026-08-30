Баста рассказал о первом гонораре и ситуациях с полицией при жизни в Ростове-на-Дону

30 августа 2026, 06:55

Баста/Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в формате блица ответил журналистам на вопросы о первом гонораре и жизни в Ростове-на-Дону. Его слова передает «Газета.Ru».





Музыкант пообщался со СМИ на сольном концерте в Москве. Когда у Басты спросили, на что он потратил свой первый заработок, он ответил уклончиво. Звезда не захотел вдаваться в подробности и заверил корреспондента, что лучше про это не знать.



Комментируя свою жизнь в то время, артист отметил, что в Ростове все было нормально. При этом он признал, что иногда случались приводы в полицию. Однако все инциденты были связаны исключительно с глупым хулиганством, а не с чем-то серьёзным. На вопрос о главном навыке, которому его научили девяностые годы, Баста ответил философски.



«Надо жить так, чтобы в отражении было не только то, что видно в отражении, но и то, что за ним», — пояснил рэпер в беседе с «Газетой.Ru».