Баста рассказал о первом гонораре и ситуациях с полицией при жизни в Ростове-на-Дону
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в формате блица ответил журналистам на вопросы о первом гонораре и жизни в Ростове-на-Дону. Его слова передает «Газета.Ru».
Музыкант пообщался со СМИ на сольном концерте в Москве. Когда у Басты спросили, на что он потратил свой первый заработок, он ответил уклончиво. Звезда не захотел вдаваться в подробности и заверил корреспондента, что лучше про это не знать.
Комментируя свою жизнь в то время, артист отметил, что в Ростове все было нормально. При этом он признал, что иногда случались приводы в полицию. Однако все инциденты были связаны исключительно с глупым хулиганством, а не с чем-то серьёзным. На вопрос о главном навыке, которому его научили девяностые годы, Баста ответил философски.
«Надо жить так, чтобы в отражении было не только то, что видно в отражении, но и то, что за ним», — пояснил рэпер в беседе с «Газетой.Ru».Напомним, что ранее Баста впервые выступил вместе с Гуфом на большой стадионной площадке. Их концерт в «Лужниках» собрал 70 572 зрителя и прошёл при полном аншлаге. Зрители услышали композиции из альбомов 2010 и 2026 годов. Подробности читайте в материале «Радио 1».