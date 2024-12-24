Завладел силой: как Евгений Моргунов стал отцом после вечеринки и почему так и не смог перед смертью увидеться с дочерью

Евгений Моргунов (Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»)
Любимые женщины актера
Наталья и Евгений Моргуновы (Фото: скриншот «Центральное телевидение» ТК НТВ)
Несмотря на избыточный вес и необычную внешность Евгений Моргунов всегда пользовался вниманием женщин. Первой большой любовью актера была балерина Большого театра Варвара Рябцева. Актер прожил прожил с ней более 10 лет без оформления законного брака. Возможно Моргунов женился бы на Варваре, если бы она родила ребенка, но этого не случилось. Балерина была на 13 лет старше актера и не могла иметь детей, а Евгений очень хотел большую семью.
В 1965 году Моргунов женился на выпускнице Училища им. Щукина Наталье Николаевне. После свадьбы молодая актриса родила Моргунову двух сыновей — Антона и Николая. Они провели вместе всю жизнь, однако мысли актера были сосредоточены на совершенно другой женщине.
Еще в 50-е годы Моргунов встретил и сразу влюбился в Татьяну Бурмистрову. Девушка тогда работала на «Мосфильме» монтажером. Актер долгие годы добивался ее внимания, но она была непреклонна.
Внебрачная дочь
Евгений Моргунов (Фото: скриншот передачи «Шутки большого человека» ТК Россия)
В 1961 году Татьяна и Евгений вместе работали над картиной «Когда казаки плачут» и у актера выдался случай завладеть любимой женщиной.
«Вечером накануне первого дня съемок мой папа устроил вечеринку. Мама никогда не пила, но Евгений Моргунов стал настойчиво предлагать ей выпить деревенского вина. Она быстро опьянела. А утром проснулась в одной постели с Моргуновым. Так она и забеременела», — рассказывала позже внебрачная дочь актера Арина Бурмистрова.
Татьяна планировала сделать аборт, но её мать настояла на сохранении беременности в 1964 году родилась дочь Арину.
Татьяна Бурмистрова категорически отвергала любую помощь и участие Моргунова в жизни дочери. Знаменитого актера не пустили на выписку из родильного дома. Впервые он увидел свою дочь в 7-месячном возрасте, и то втайне. Встречи с дочерью организовывала мама Татьяны Бурмистровой, стремившаяся создать для внучки полноценную семью.
Моргунов предлагал Татьяне официальный брак и материальную помощь, но она так и не смогла простить поступок актера.
Арина Джейн Морган
Арина Бурмистрова (Фото: скриншот «Центральное телевидение» ТК НТВ)
Когда Арина выросла, она поступила в «Гнесинку» на вокальное отделение. Позже девушка вышла замуж за Владимира Карминского, руководителя ВИА «Метроном», с которым она познакомилась в ансамбле, где оба трудились. После этого они вместе переехали на постоянное место жительства в США. Вместе с дочкой в Америку перебралась и Татьяна Бурмистрова.
Однажды Евгений Моргунов прилетел в Америку, чтобы увидеться с дочерью, но Арины не оказалось дома. Татьяна Бурмистрова выгнала Моргунова, сказав, что его дочь умерла. Спустя год после этой поездки актёра не стало.
В память об отце дочь актёра взяла себе псевдоним Арина Джейн Морган. Арина глубоко сожалеет о том, что её мама так и не смогла простить Евгения Моргунова. Она уверена, что у них могла бы сложиться замечательная семья.
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