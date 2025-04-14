Певец Александр Серов не приехал на свадьбу дочери от Надежды Тилер

Александр Серов (Фото: Телеграм, @serovofficial)
Певец Александр Серов отказался приезжать на свадьбу внебрачной дочери от журналистки Надежды Тилер. На приглашение музыкант отреагировал довольно грубо.
Как пишет издание «Страсти», дочь Серова Кристин вышла замуж в Германии.
Ранее певец Денис Клявер сообщил, что летом они с супругой планируют провести свадебное торжество.
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«Я ему звонила, говорила об этом. Он сказал: „Я не приеду“. В своей, конечно, типичной форме…» — заявила Тилер в шоу «Звёзды сошлись».Несмотря на отсутствие отца, свадьба прошла хорошо. Мама невесты призналась, что всё было на немецком, но с русским флёром. Тилер заявила, что такого праздника в Германии ещё не видели. Надежда очень счастлива, что её дочь выбрала в мужья такого прекрасного мужчину.
Ранее певец Денис Клявер сообщил, что летом они с супругой планируют провести свадебное торжество.
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Анастасия Чубина