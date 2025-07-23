Белорусский певец Дмитрий Колдун показал редкое фото с 12-летним сыном Яном
Дмитрий Колдун поделился редким кадром со своим 12-летним сыном Яном. Белорусский певец запечатлел, как они вместе тренируются в спортзале.
Поклонники одобрили его решение приобщать ребенка к спорту. Под постом мгновенно появились комментарии про пользу таких занятий. Некоторые шутили, что артист просто демонстрирует, как сжигает калории, которые набрал за лето.
«На летнем каче», — подписал снимок исполнитель хита «Корабли».Напомним, что музыкант также воспитывает девятилетнюю дочь Алису, которая, как и Ян, родилась в браке с Викторией Хомицкой. Супруги, к слову, знакомы еще со школы. О творческом пути и личной жизни Дмитрия Колдуна читайте в материале «Радио 1».