Big Baby Tape избавляется от своего гардероба стоимостью практически в 4 миллиона рублей

Big Baby Tape (Фото: Инстаграм* @benzogang_tape)
Рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнитель хита «Supersonic» решил избавиться от огромного количества личных вещей и разместил сразу 57 объявлений на популярной ресейл-платформе. Если рэперу удастся все продать, то он заработает внушительную сумму — 3 миллиона 915 тысяч рублей.
Из предложенных лотов выделяются наиболее дорогостоящие вещи: куртка Louis Vuitton стоимостью 531 тысячу рублей и кроссовки за 157 тысяч. Другие вещи Big Baby Tape обойдутся дешевле: поло и шорты стоят лишь по 10 тысяч.
Ранее сообщалось, что картину рэпера Паши Техника продали Дмитрию Князеву за 126 500 долларов на всероссийской выставке PAF. «Легенда» является единственной работой Паши Техника.
Читайте также:
«В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа»: в соцсетях высмеяли новые фото Яны Рудковской
«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет
Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери: «Ребята приехали ко мне домой»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Из предложенных лотов выделяются наиболее дорогостоящие вещи: куртка Louis Vuitton стоимостью 531 тысячу рублей и кроссовки за 157 тысяч. Другие вещи Big Baby Tape обойдутся дешевле: поло и шорты стоят лишь по 10 тысяч.
Ранее сообщалось, что картину рэпера Паши Техника продали Дмитрию Князеву за 126 500 долларов на всероссийской выставке PAF. «Легенда» является единственной работой Паши Техника.
Читайте также:
«В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа»: в соцсетях высмеяли новые фото Яны Рудковской
«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет
Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери: «Ребята приехали ко мне домой»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева