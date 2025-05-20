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Big Baby Tape избавляется от своего гардероба стоимостью практически в 4 миллиона рублей

Big Baby Tape (Фото: Инстаграм* @benzogang_tape)

Big Baby Tape (Фото: Инстаграм* @benzogang_tape)

Рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнитель хита «Supersonic» решил избавиться от огромного количества личных вещей и разместил сразу 57 объявлений на популярной ресейл-платформе. Если рэперу удастся все продать, то он заработает внушительную сумму — 3 миллиона 915 тысяч рублей.

Из предложенных лотов выделяются наиболее дорогостоящие вещи: куртка Louis Vuitton стоимостью 531 тысячу рублей и кроссовки за 157 тысяч. Другие вещи Big Baby Tape обойдутся дешевле: поло и шорты стоят лишь по 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что картину рэпера Паши Техника продали Дмитрию Князеву за 126 500 долларов на всероссийской выставке PAF. «Легенда» является единственной работой Паши Техника.

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«Я бросаю детей»: победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей бывшему мужу и переедет в Москву
Победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей экс-мужу и переедет в Москву
20 мая 2025, 19:27

Александра Сухорукова (фото: Telegram @naOmarov)

Александра Сухорукова решила кардинально изменить свою жизнь. Звезда готовится к переезду в Москву, однако для этого ей придётся разлучиться с детьми.
Жительница Новокузнецка стала первой девушкой, победившей в серии проектов «Выжить в...». После триумфа на телевидении в личной жизни Александры произошли серьёзные изменения – она развелась с отцом своих двоих дочерей после венчания и спустя 10 лет брака. Также Сухорукова выставила на продажу загородный дом.

Теперь стало известно, что телезвезда решилась на переезд в Москву. Однако для этого ей придётся расстаться с двумя дочерьми. Сухорукова опубликовала трогательное видео с подписью: «Я бросаю детей, чтобы наладить свою жизнь».

Победительница шоу «Выжить в Дубае» назвала решение уехать от детей самым сложным выбором в её жизни. По словам девушки, она слишком долго оттягивала этот момент, однако пришло время действовать.

«Я всегда выбирала детей. Как бы внутри не кричало: "Выбери себя". Но сейчас я понимаю – либо так, либо никак иначе... Мне придётся оставить детей бывшему мужу и уехать. Как же разрывает изнутри от этой мысли. Да, я решила переехать в Москву, но понимаю, что ехать втроём не выйдет», – пояснила Сухорукова в личном блоге.
У Александры будет время до конца лета, чтобы обустроиться в столице и перевезти детей. Участница проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» хочет дать детям лучшую жизнь, но для этого ей необходимо пойти сложный жизненный этап.

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Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Даву и Мари Краймбрери с рождением первенца
20 мая 2025, 18:56

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин поздравили рэпера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери (Марину Жадан) с рождением первенца, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительнице хита «Часики» нравится творческая деятельность Краймбрери и она полагает, что певица отлично справится с родительскими обязанностями.

«Поздравляем от души! Рады! Она — очень классная девчонка и, я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава прекрасным отцом. Мы за них очень рады!», — призналась Валерия.

Напомним, несколько дней назад в одной из клиник Москвы Мари Краймбрери родила. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Мама Давы случайно рассекретила пол малыша, называв внучку «сеньоритой-вкусняшкой».

Ранее сообщалось, что рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей.

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#роды
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Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?
20 мая 2025, 18:44

Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Сегодня, 20 мая, одному из самых эпатажных отечественных звезд, певцу и автору песен Шуре исполняется 50 лет. Пик популярности артиста пришелся на конец 90-х годов, и многие все еще помнят его без передних зубов, в огромной шубе и ботинках на платформе. За время своей карьеры Шура добивался невероятных высот и падал, казалось, безвозвратно, на самый низ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Нелёгкие годы детства


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Мама будущего артиста имела краткосрочные отношения с парнем, недавно вернувшимся из армии. Узнав о беременности девушки, кавалер не захотел брать на себя ответственность и больше не появлялся в ее жизни.

Воспитанием Александра занималась по большей части бабушка. Мама пыталась устроить личную жизнь, была замужем и даже родила еще одного ребенка. Однако полноценной семьи не получилось, и по итогу женщина осталась одна с двумя детьми. Денег и сил не хватало, и 9-летнего Сашу мама решила отдать в детский дом. Он пробыл там порядка двух месяцев, а после бабушка забрала его к себе.

Медведев начал рано зарабатывать деньги, уже в 13 лет он выступал в ресторане, где его бабушка работала поваром. Он пел известные композиции отечественных и иностранных певцов, сопровождая свое выступление яркой подачей и необычными нарядами из бабушкиного гардероба.

Учиться будущая звезда сцены, мягко говоря, не любил. После 6 класса Шуру исключили из школы, вместо аттестата выдав справку о «неполном среднем образовании». Медведев стремился получить музыкальное образование, но отсутствие передних зубов мешало ему в этом. Зубов Александра лишил брат, который во время игры ударил его кеглей по лицу. О протезировании, само собой, речь тогда даже не шла.

Чтобы не остаться совсем без образования, Шура после совершеннолетия отправился в Ригу, где окончил курсы дизайнеров-флористов и получил диплом мастера по икебане.

Взлёт музыкальной карьеры


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

После Риги Шура вернулся в Новосибирск и продолжил петь вечерами в ресторане, а днем вел детские кружки по рукоделию. В 1992 году Медведев познакомился с молодым композитором Павлом Есениным, общение переросло в плодотворное сотрудничество.

В числе произведений, созданных совместно с Есениным, можно назвать такие хиты, как «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и «Ты не верь слезам». Кроме того, он подтолкнул Александра на переезд в столицу. В Москве начинающей звезде было несладко, денег, взятых с собой, хватило на пару дней в гостинице, а потом будущая звезда сцены ночевал на лавочке.

Там он познакомился с путаной Татьяной, которая ненадолго приютила артиста и посоветовала сходить на кастинг в популярный клуб «Манхэттен-Экспресс». На следующий день после выступления Шуры о талантливом беззубом парне в коротких шортах и шубе на голое тело узнала вся столица, а певец получил работу в клубе.

Вскоре Шура выпустил два сольных альбома, получивших огромный успех у слушателей. Композиции исполнителя стали лидерами хит-парадов, Шура дважды был удостоен премии «Золотой граммофон» и признан лучшим исполнителем на фестивале «Песня года» в 1998 и 1999 годах.

Бешеная популярность, успешная карьера, хорошие доходы — у Шуры было всё, о чём он когда-то даже не смел мечтать. Однако на пике карьеры в 2002 году Медведев внезапно пропал из поля видимости медиа.

Наркотическая зависимость и тяжелый недуг


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Певец Шура, словно птица феникс, вернулся в мир шоу-бизнеса спустя пять лет. Публика увидела артиста со вставленными зубами и обновленным имиджем.

Позже Медведев расскажет, что уход со сцены был связан с тяжелой наркотической зависимостью и необходимостью лечения от рака.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец в интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

В ситуации, когда жизнь артиста оказалась под угрозой, он смог взглянуть на нее по-новому, начал бороться с пагубными привычками и спустя время сумел преодолеть болезнь. Шура смог справиться не только с зависимостью от веществ, но и победить рак яичка. Он полагает, что произошедшее было своего рода возмездием за его поведение в молодости.

«Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — объяснял Шура.

«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей
«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей

Как сейчас живет певец


Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)

Возвращение Шуры на сцену не было фееричным, изменилось время и публика. Он заново обретал популярность, участвуя в различных телевизионных проектах и давая интервью.

Преображённого Шуру можно увидеть в таких шоу, как «Секрет на миллион», «Ты — Суперстар!» и «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ, «Один в один!», «Маска», а также в программах «Звёзды сошлись», AGENTSHOW с Настей Ивлеевой и «Что было дальше?».

Что касается доходов, они были совсем невелики после возвращения.

«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2–2,5 млн рублей», — цитирует концертного директора артиста Сергея Лаврова издание news.ru.

В свои 50 лет Александр Медведев по-прежнему ни разу не был в браке и не обзавелся детьми. При этом артист все еще надеется встретить свою любовь.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю. Детки — нет. Приемные — тоже нет. Я живу для тех людей, которые мне хлопают. Это главный наркотик в нашей жизни», — говорит Шура про свою личную жизнь.

Сегодня артист, пусть и не вернулся к былой популярности, но все же является заметной фигурой в шоу-бизнесе. В 2025 году он выпустил композицию «Ритмобой» в соавторстве с Антоном Самойловым и стал участником скетч-шоу Марины Кравец и Демиса Карибидиса. Артист активно выступает на телевидении, дает сольные концерты и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

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«В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа»: в соцсетях высмеяли новые фото Яны Рудковской
Пользователи соцсетей высмеяли Рудковскую из-за обилия фотошопа на фото
20 мая 2025, 18:30

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficil)

Пользователи соцсетей высмеяли продюсера Яну Рудковскую из-за обилия фотошопа на снимках с пляжа, которые она опубликовала в личном блоге. Звезда отдохнула на Мальдивах.
50-летняя жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой предстала в чёрном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Рудковской массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.

Поклонники оценили пост звезды и уличили её в использовании фильтров и фотошопа.

«Ноги неожиданно стали длинными», «Фотошоп на сегодняшний день никто не отменял», «В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа», «Вас прям не узнать», «Зашла в комментарии почитать про фотошоп», – написали пользователи Сети.
Ранее хейтеры уже обвиняли Рудковскую в использовании фотошопа. В какой-то момент звезда не выдержала и ответила им.

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#соцсети
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#продюсер
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«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет
Анна Семенович объявила о готовности стать мамой после 45 лет
20 мая 2025, 18:09

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

В прошлом году Анна Семенович рассекретила роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером. В настоящее время он находится в процессе развода с женой, однако всё затягивается из-за законодательства Германии, где был оформлен брак.
Несмотря на это, бывшая солистка «Блестящих» заявила о готовности не только выйти замуж за избранника, но и впервые стать мамой.

Анна продолжительное время находилась в статусе одной из самых завидных холостячек в России. 45-летняя певица ни разу не была замужем и не имеет детей. Однако сейчас она призналась, что готова к материнству.

«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своём женском здоровье. Всё это я делаю регулярно, и у меня лично нет никаких страхов перед материнством», – сообщила Семенович в беседе с KP.RU.
Также Семенович поделилась, что никогда не мечтала о свадьбе принцессы. Она провела множество торжеств, поэтому знает все тонкости и на своём хочет отдыхать, а не работать.

Артистка добавила в заключение, что процесс развода Шреера может затянуться на год-два.

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