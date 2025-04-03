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«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук

Причиной разлада между Андреевой и Бондарчуком стал разный образ жизни
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram*, @_paulina_andreeva_)

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram*, @_paulina_andreeva_)

В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. Также известно, что инициатором развода стала Паулина.
По словам Дворцова, актриса и режиссёр ведут совершенно разный образ жизни: Бондарчук был и остаётся любителем вечеринок и шумных посиделок, а Андреева же предпочитает проводить свободное время дома.
«Паулина сама ушла от Фёдора ещё год назад. <…> Там и ревность была со стороны Фёдора, и усталость со стороны Паулины… Их отношения длились 9 лет, но разногласия начались ещё три года назад. Фактически только шесть лет Паулина и Фёдор были счастливы. Фёдор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — цитирует слова продюсера «Экспресс газета».
Когда Андреева заявила Бондарчуку о разводе, он оказался не готов к такому развитию событий. На протяжении многих месяцев режиссёр пытался вернуть доверие жены.

Ранее Паулина Андреева сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, на съёмках фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.

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Катя Жужа снова худеет – откровенные фото до и после
Блогер Катя Жужа снова похудела
03 апреля 2025, 11:59

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Катя Жужа, менее года назад родившая четвёртого ребёнка, прекрасно выглядит. Однако сама звезда недовольна своим телом.
Уже около месяца блогер активно приводит себя в форму, занимаясь с тренером. Также она придерживается строгой диеты, в том числе и в свой день рождения. Результат такой упорной работы над собой не заставил себя долго ждать.

Ещё месяц назад Звезда «Дома-2» была далека от своего идеала, но сегодня выглядит намного лучше. В личном блоге 37-летняя Жужа опубликовала фото до и после похудения.

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Большинство пользователей соцсетей восхищаются блогером, благодарят её за мотивацию и спрашивают о секрете такого быстрого преображения. При этом некоторые поклонники не понимают, почему девушка то худеет, то набирает вес обратно, и так по кругу.

Уже на протяжении нескольких лет Катя Жужа вместе с супругом Артёмом Маркеловым и четырьмя детьми проживает в Дубае. Блогер активно ведёт соцсети, где нередко рассказывает о наследниках Николь, Максе, Алексе и Лео.

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*запрещён в РФ
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«Не обязана себя хоронить»: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову
Юрий Лоза заявил, что Седокова не должна ставить на себе крест
03 апреля 2025, 11:52

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Юрий Лоза возмутился нападками на Анну Седокову из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. По его словам, молодая женщина не должна ставить на себе крест, а впереди у нее целая жизнь. Слова музыканта приводит ОСН.
Анна Седокова постепенно начала возвращаться к обычной жизни после того, как ее бывший супруг, баскетболист Янис Тимма, совершил суицид. Певица уже выпустила новый трек и вернулась в соцсети. При этом родственники Яниса и хейтеры обвиняют девушку в смерти спортсмена и в том, что она хайпует на трагедии.

По словам Лозы, эти обвинения являются негуманными.

«Человек пережил ужасную трагедию — ее бывший муж свел счеты с жизнью. Как можно ее обвинять в том, что она специально использует эту тему, чтобы привлечь внимание к себе? Это абсолютно негуманные обвинения. Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая. Артисты должны продолжать свой путь и не забывать свою миссию», — заявил музыкант.

Он добавил, что Анна еще молода, а впереди у нее целая жизнь, на которой не нужно ставить крест и тем более заканчивать карьеру.

Лоза уточнил, что лично не знаком с Седоковой, но был бы рад личной встрече.

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#соцсети
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#человек
#суицид
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Популярную в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах и корпоративах: в чём дело
Популярную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах и корпоративах
03 апреля 2025, 11:43

Фото: iStock/Berezko

Завирусившуюся в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах, в телешоу и даже на корпоративах. Агенты исполнителя SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, полный запрет на исполнение композиции «Сидим с бобром за столом» был объявлен накануне. Всем потенциальным клиентам пришло письмо от ООО «Хитмейкер мьюзик», которое является представителем Вячеслава Скрипки и Андрея Попова.

Так, запрещается договариваться с группой о выступлении в любом формате, а все ранее согласованные концерты сейчас отменяются. Если эти требования не будут выполнены, то агенты подадут заявление в полицию или даже в суд. По словам директора компании, «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

Канал связался с участником группы Андреем Поповым, который отметил, что ни он, ни Вячеслав Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас оперативно решают вопрос с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а ООО «Хитмейкер мьюзик» выступало исключительно в качестве агента, поэтому не может вводить какие-либо ограничения.

Сейчас много выступлений находятся в подвешенном состоянии, а группа теряет деньги. После произошедшего исполнители собираются прекратить сотрудничество с агентом.

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Квартиру уехавшей из России Лаймы Вайкуле потребовали национализировать
03 апреля 2025, 11:40

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Представители российского движения «Зов народа» обратили внимание на то, то уехавшая из страны певица Лайма Вайкуле владеет квартирой в Москве. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о национализации её имущества.
«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — цитирует заявление движения издание «Абзац».
Активисты отметили, что Вайкуле открыто поддерживает гибридную войну против России.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине певица публично осудила действия российских властей.

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#заявление
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Джастин Бибер публично высмеял помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко
Джастин Бибер неудачно пошутил о Селене Гомес после её помолвки
03 апреля 2025, 11:30

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

Джастин Бибер, похоже, устал видеть, как его бывшая девушка Селена Гомес счастлива в новых отношениях, и как общественность сравнивает её нынешний роман с их прошлым.
В одной из запрещённых соцсетей он опубликовал неоднозначную сторис с персонажем из фильма «Властелин колец» и подписью: «Девушки в соцсетях после обручения». Фанаты сразу же восприняли это как послание Селене. Особенно, когда она после помолвки активно делилась фотографиями с кольцом на безымянном пальце. Более того, Бибер стал особенно активным в социальных сетях именно после новости о помолвке Селены с Бенни Бланко, который является давним другом артиста.

Фото: Инстаграм* @justinbieber

Пользователи сети недоумевают, как Джастин мог решиться на такой незрелый шаг, учитывая, что интернет уже полон слухов о конфликте между его супругой Хейли и Селеной. Многие считают, что таким образом певец лишь подогревает эти сплетни.

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*Запрещен в РФ
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