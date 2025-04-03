«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram*, @_paulina_andreeva_)
В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. Также известно, что инициатором развода стала Паулина.
По словам Дворцова, актриса и режиссёр ведут совершенно разный образ жизни: Бондарчук был и остаётся любителем вечеринок и шумных посиделок, а Андреева же предпочитает проводить свободное время дома.
Ранее Паулина Андреева сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, на съёмках фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.
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«Паулина сама ушла от Фёдора ещё год назад. <…> Там и ревность была со стороны Фёдора, и усталость со стороны Паулины… Их отношения длились 9 лет, но разногласия начались ещё три года назад. Фактически только шесть лет Паулина и Фёдор были счастливы. Фёдор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — цитирует слова продюсера «Экспресс газета».Когда Андреева заявила Бондарчуку о разводе, он оказался не готов к такому развитию событий. На протяжении многих месяцев режиссёр пытался вернуть доверие жены.
Ранее Паулина Андреева сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, на съёмках фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина