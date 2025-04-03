«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук

Представители российского движения «Зов народа» обратили внимание на то, то уехавшая из страны певица Лайма Вайкуле владеет квартирой в Москве. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о национализации её имущества.