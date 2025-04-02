Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана

Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)
Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова сегодня отмечает свое 38-летие. Девушка из провинции проделала большой путь к популярности и неоднократно пыталась наладить личную жизнь, но без успеха. С мужчинами очаровательной Юлии явно не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
За мечтой в Москву
Юлия Ефременкова (в девичестве Кириенко) родилась 2 апреля 1987 года в городе в Туапсе. С пятилетнего возраста она активно развивала свои вокальные способности, а в восемь лет уже выходила на сцену. В возрасте 12 лет Юлия записала свой первый диск с песнями. Через два года она вместе с семьёй перебралась в Краснодар, где закончила среднее образование и музыкальное училище.
Провинция редко зажигает звезды, поэтому юная красавица отправилась покорять столицу. Уже в 2008 году Юлия Ефременкова стала участницей женской музыкальной группы «Диамант». А в 2013 году она попробовала свои силы в шоу «Хочу в ВИА Гру». Девушке не удалось дойти до финала, но она приобрела ценный опыт и познакомилась с интересными людьми. Благодаря участию в проекте она смогла глубже разобраться в тонкостях работы индустрии развлечений в нашей стране.
В дальнейшем Юлия стала участницей реалити-шоу «Дикие игры» на телеканале СТС. А с октября 2016 года начала съемки в телепроекте «Дом-2».
От участницы до ведущей проекта
Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)
Когда Ефременкова появилась на площадке телестройки, она проявила интерес к Глебу Жемчегову. Однако через некоторое время Глеб дал понять, что не хочет развивать отношения с Юлией, поскольку считает её неприятным человеком. Ефременковой не удалось расположить к себе и Сергея Захарьяша. Зато с Сергеем Кучеровым у Юлии сразу установились хорошие отношения.
Осенью 2017 года Юлия Ефременкова стала ведущей «Дома-2». Однако в этой роли пробыла не долго, из-за разногласий с руководством на Сейшелах девушка вынуждена была покинуть проект.
«В Москве мои продюсеры – это одни люди, а на Сейшелах – другой человек, который возомнил себя королем. У меня с ним не складывались отношения. Он меня потихонечку выживал», – цитирует слова Юлии eg.ru.
Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина
Личная жизнь
Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)
У Юли были серьёзные отношения с мужчинами ещё до того, как она пришла строить любовь на «Дом 2». Первым избранником девушки был бандит из Туапсе. Молодой человек проявил такую степень ревности, что 17-летняя певица всерьёз начала опасаться за свою жизнь.
В приступах ревности возлюбленный хватался за нож и неоднократно угрожал расправой, если та собиралась уходить от него. Не помог и переезд в Краснодар, однако отношения закончились благополучно: горе-бойфренда объявили в федеральный розыск.
Следующий избранник Юлии был старше её на 26 лет, но при этом он был человеком спокойным, благородным и обеспеченным. Однако роман был недолгим: в жизни мужчины появилась другая женщина и ребенок, а юная певица осталась одна.
До переезда в Москву девушка вышла замуж за актера Тимура Ефременкова. В его фильмографии есть такие яркие образы, как Борис Михайлов в фильме «Легенда №17» и Георгий Бушманов в сериале «Молодёжка». Пара вместе перебралась в столицу, но молодой актер был весьма несерьезным, и Юлия решила закончить отношения.
«Мог спустить состояние на развлечения. Может, поэтому у нас и не было детей, боялась рожать. Сходил налево. Я это чувствовала», – делилась Юлия с eg.ru.
В рамках реалити-шоу «Дом-2» Ефременкова изначально пыталась построить отношения с Сергеем Кучеровым. Мужчина сделал ей предложение, и Юлия согласилась, но до свадьбы дело так и не дошло.
Когда отношения с Кучеровым закончились, девушка переключила внимание на парня из Конго Мондезира Свет-Амура. Весной 2019 года молодые люди объявили себя парой. Предложение о замужестве Мондезир сделал на концерте Ольги Бузовой.
«Мы так разволновались, что даже забыли, на палец какой руки надо надевать кольцо. Плакали все: я, мама, Оля, зрители», — позже поделилась с подписчиками Юлия.
Юлия Ефременкова с близнецами Кристианом и Даниэлем (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)
Пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В результате этих отношений у Ефременковой в сентябре 2022 года родились двое детей-близнецов — Кристиан и Даниэль.
В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве. Юлия рассказала, что после рождения детей Мондезир стал жестоким, хватал, толкал и кричал на нее, и дети становились свидетелями. Она оградила сыновей от него, обратилась в полицию, подала на алименты и через суд ограничила его общение с детьми.
Скандал с откровенными фото
В марте 2017 года разразился скандал, причиной которого стали интимные фотографии и видеозаписи девушки, сделанные много лет назад и опубликованные в сети. Оказалось, что Ефременкова получала доход от участия в порнографических съёмках. Тогда девушка сделала вид, что в этом нет ничего предосудительного, каждый зарабатывал как мог.
Читайте также:
После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену
Джигарханян – отец после смерти? Загадка материнства Цымбалюк-Романовской и замороженные яйцеклетки
«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова