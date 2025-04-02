Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана

Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана

Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова сегодня отмечает свое 38-летие. Девушка из провинции проделала большой путь к популярности и неоднократно пыталась наладить личную жизнь, но без успеха. С мужчинами очаровательной Юлии явно не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

За мечтой в Москву


Юлия Ефременкова (в девичестве Кириенко) родилась 2 апреля 1987 года в городе в Туапсе. С пятилетнего возраста она активно развивала свои вокальные способности, а в восемь лет уже выходила на сцену. В возрасте 12 лет Юлия записала свой первый диск с песнями. Через два года она вместе с семьёй перебралась в Краснодар, где закончила среднее образование и музыкальное училище.

Провинция редко зажигает звезды, поэтому юная красавица отправилась покорять столицу. Уже в 2008 году Юлия Ефременкова стала участницей женской музыкальной группы «Диамант». А в 2013 году она попробовала свои силы в шоу «Хочу в ВИА Гру». Девушке не удалось дойти до финала, но она приобрела ценный опыт и познакомилась с интересными людьми. Благодаря участию в проекте она смогла глубже разобраться в тонкостях работы индустрии развлечений в нашей стране.

В дальнейшем Юлия стала участницей реалити-шоу «Дикие игры» на телеканале СТС. А с октября 2016 года начала съемки в телепроекте «Дом-2».

От участницы до ведущей проекта


Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Когда Ефременкова появилась на площадке телестройки, она проявила интерес к Глебу Жемчегову. Однако через некоторое время Глеб дал понять, что не хочет развивать отношения с Юлией, поскольку считает её неприятным человеком. Ефременковой не удалось расположить к себе и Сергея Захарьяша. Зато с Сергеем Кучеровым у Юлии сразу установились хорошие отношения.

Осенью 2017 года Юлия Ефременкова стала ведущей «Дома-2». Однако в этой роли пробыла не долго, из-за разногласий с руководством на Сейшелах девушка вынуждена была покинуть проект.

«В Москве мои продюсеры – это одни люди, а на Сейшелах – другой человек, который возомнил себя королем. У меня с ним не складывались отношения. Он меня потихонечку выживал», – цитирует слова Юлии eg.ru.

Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина
Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина

Личная жизнь


Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

У Юли были серьёзные отношения с мужчинами ещё до того, как она пришла строить любовь на «Дом 2». Первым избранником девушки был бандит из Туапсе. Молодой человек проявил такую степень ревности, что 17-летняя певица всерьёз начала опасаться за свою жизнь.

В приступах ревности возлюбленный хватался за нож и неоднократно угрожал расправой, если та собиралась уходить от него. Не помог и переезд в Краснодар, однако отношения закончились благополучно: горе-бойфренда объявили в федеральный розыск.

Следующий избранник Юлии был старше её на 26 лет, но при этом он был человеком спокойным, благородным и обеспеченным. Однако роман был недолгим: в жизни мужчины появилась другая женщина и ребенок, а юная певица осталась одна.

До переезда в Москву девушка вышла замуж за актера Тимура Ефременкова. В его фильмографии есть такие яркие образы, как Борис Михайлов в фильме «Легенда №17» и Георгий Бушманов в сериале «Молодёжка». Пара вместе перебралась в столицу, но молодой актер был весьма несерьезным, и Юлия решила закончить отношения.

«Мог спустить состояние на развлечения. Может, поэтому у нас и не было детей, боялась рожать. Сходил налево. Я это чувствовала», – делилась Юлия с eg.ru.

В рамках реалити-шоу «Дом-2» Ефременкова изначально пыталась построить отношения с Сергеем Кучеровым. Мужчина сделал ей предложение, и Юлия согласилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

Когда отношения с Кучеровым закончились, девушка переключила внимание на парня из Конго Мондезира Свет-Амура. Весной 2019 года молодые люди объявили себя парой. Предложение о замужестве Мондезир сделал на концерте Ольги Бузовой.

«Мы так разволновались, что даже забыли, на палец какой руки надо надевать кольцо. Плакали все: я, мама, Оля, зрители», — позже поделилась с подписчиками Юлия.

Юлия Ефременкова с близнецами Кристианом и Даниэлем (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В результате этих отношений у Ефременковой в сентябре 2022 года родились двое детей-близнецов — Кристиан и Даниэль.

В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве. Юлия рассказала, что после рождения детей Мондезир стал жестоким, хватал, толкал и кричал на нее, и дети становились свидетелями. Она оградила сыновей от него, обратилась в полицию, подала на алименты и через суд ограничила его общение с детьми.

Скандал с откровенными фото


В марте 2017 года разразился скандал, причиной которого стали интимные фотографии и видеозаписи девушки, сделанные много лет назад и опубликованные в сети. Оказалось, что Ефременкова получала доход от участия в порнографических съёмках. Тогда девушка сделала вид, что в этом нет ничего предосудительного, каждый зарабатывал как мог.


Читайте также:

После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену

Джигарханян – отец после смерти? Загадка материнства Цымбалюк-Романовской и замороженные яйцеклетки

«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#алименты
#жизнь
#проект
#любовь
#скандал
#звёзды
#мужчины
#отношения
#съёмки
#статьи
«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачёвой о войне
Критик Соседов заявил, что принципиально не слушает новые песни Пугачёвой
02 апреля 2025, 17:49

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что принципиально не слушает новое творчество Аллы Пугачёвой.
Журналисты 360.ru хотели узнать, понравились ли критику две новые песни исполнительницы «Поцелуй войны» и «Мама». Однако Соседов дал понять, что даже не ознакомился с ними.

«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», – заявил телеведущий.
Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций, которые появились на официальном YouTube-канале певицы. Изначально из выпуск должен был состояться 11 апреля. Обе песни посвящены Великой Отечественной войне.

Читайте также:

Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом

«Она себя не сопоставляет с Россией»: продюсер оценил новую песню Пугачевой о войне

Алла Пугачёва записала две песни о войне
#журналисты
#фейки
#youtube
#мама
#продюсер
#песня
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Азизу — унизила, меня — послала»: Критик Соседов не одобрил поведение Леры Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»
Критик Сергей Соседов осудил поведение Леры Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»
02 апреля 2025, 17:47

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил свою коллегу по жюри шоу «Суперстар!» Леры Кудрявцевой, которая, по его мнению, искусственно занизила оценку певице Азизе. Он считает, что телеведущей следует подумать над своим поведением.
Финальный выпуск пятого сезона телепроекта закончился настоящим и довольно громким скандалом: лидировавшая до этого Азиза набрала всего пять баллов и осталась третьей, а победительницей стала Ксения Георгиади. Во многом причиной таких низких оценок стал демарш Леры Кудрявцевой, которая заявила, что 60-летняя певица «изводила» её звонками и СМС даже по ночам, стремясь повлиять на судейский вердикт.

Теледива поставила артистке всего один балл, что возмутило зрителей, которым очень понравился номер Азизы на песню Ирины Аллегровой «Занавес». Вслед за Кудрявцевой такие же низкие оценки поставили и два других арбитра — Стас Пьеха и Шура. Соседов же напротив выставил максимальную оценку — два балла и выразил восхищение исполнением Азизы. Но его голос не стал решающим, а победу в шоу одержала 75-летняя Ксения Георгиади. После этого блогеры и зрители в социальных сетях стали требовать пересмотра итогов финала и проведения народного голосования.

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Сегодня, через пять дней после скандального выпуска программы, музыкальный критик обратился к руководству НТВ с призывом поддержать просьбы «почтеннейшей публики», для которой, собственно, и создаются подобные проекты. Чуть позже директорат телеканала объявил о начале народного голосования.

«Объявили народное голосование, потому что поднялся весь Интернет. И люди возмущены несправедливостью решения. Ей нужно вручить второй приз. Можно еще и приз зрительских симпатий по результатам голосования. Её унизили, её оскорбили. И решение было несправедливым», — сказал критик и телеведущий.

Ситуацию с конфликтом между Азизой и Кудрявцевой он назвал «возмутительной и экстраординарной». Ведь, по его мнению, баллов певица не досчиталась именно из-за громкого выступления Леры. Сергей уверен, что оценивать участника музыкального шоу по его личным качествам и поступкам, не связанным с исполнением песен, в корне неправильно.

«Как бы себя не вела Азиза, что бы не говорила ночью или днем, в каком бы виде не была... Даже если бы она всех помоями обливала. Это не имеет никакого отношения к конкурсу», — подчеркнул Соседов.

Он напомнил Лере, что она тоже «много говорила» и «много кого посылала», сделав отсылку к недавней истории, когда Кудрявцева в прямом эфире нецензурно обругала его самого за критику ещё одного участника проекта Сергея Челобанова.

«Надо на себя сначала посмотреть. Ей в эфире просто «запикали» неприличное слово в мой адрес. Это конкурс музыкальный, а не обсуждение, кто как себя вёл ночью, утром или еще когда-нибудь. Это просто неприлично», — заключил Соседов.

Читайте также:

Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»

«Соседов помешал Азизе»: Наташа Королёва высказалась о скандале на шоу «Суперстар!»

«Кудрявцева унизила и слила Азизу»: Зрители шоу «Суперстар!» требуют пересмотреть итоги финала


* Запрещённая в России социальная сеть
#конкурс
#интернет
#зрители
#голосование
#певица
#проекты
#шоу
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мир должен это видеть»: Оксана Самойлова показала ванную старшей дочери
02 апреля 2025, 17:03

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм, @sammyfam)

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова показала ванную 13-летней дочери Ариелы в соцсетях.
Самойлова сняла видео, на котором видны «кровавые» бордовые коврики, светильник в виде знака биологической опасности над унитазом в наклейках. Также она запечатлела стену, увешанную плакатами со знаменитостями, среди которых актриса Мэрилин Монро, певицы Лана Дель Рей и Сабрина Карпентер и постер с главной героиней фильма «Анора».

Оксана Самойлова (Фото: Instagram*, @samoylovaoxana)

Кроме того, помещение было уставлено многочисленными горшками с растениями.
«Мир должен это видеть (о ванной Ариэлы — прим. ред.) <…> Честно говоря, я боюсь вам показывать её комнату. Кажется, ваша психика может не выдержать такого. Ванной достаточно», — сказала Оксана.
Ранее Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.

Читайте также:

«Руку выдерну!»: Лариса Гузеева показала общение со стилистом в гримёрке

После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену

«Чувствуется кощунство»: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачёвой о войне

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#видео
#фото
#блогер
#социальные сети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Руку выдерну!»: Лариса Гузеева показала общение со стилистом в гримёрке
Лариса Гузеева показала из гримёрки закулисье передачи «Давай поженимся!»
02 апреля 2025, 16:53

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Актриса Лариса Гузеева вот уже 17 лет работает ведущей популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!». Во время съёмок очередного цикла телепрограмм она иногда выходит на связь из своей гримёрной.
Во время очередной трансляции в социальной сети 65-летняя артистка подозвала к себе стилиста Александра и разговаривала с ним далеко не таким ласковым и воркующим голосом, как с «дорогими подписчиками и зрителями». Перед ними (нами?) она даже извинилась за то, что снимают программу они уже два дня, а в эфир Гузеева вышла «только сейчас». Почти без паузы звёздная ведущая напустилась на стилиста.

«Что ты мне здесь намутил с челкой? Думаешь, прям красиво?» — возмутилась она.

Молодой человек не слишком уверенно возразил, что публика скажет, красиво или нет, однако тут же начал поправлять причёску актрисы. Капризы на этом не прекратились.

«Ой, Саш, ну что ж ты дернул-то? Противный какой! Ну правда больно, прям затянул. Что значит "больно и больно", что вообще за разговор? Вот сам иди и снимайся тогда! Вырвешь клок — я тебе руку вырву!», — с угрозой сказала Лариса Андреевна.

По ровному, хотя и с оттенком металла, голосу теле- и кинодивы сложно было понять, шутит она в ходе обычного творческого процесса, вернее, подготовки к нему, или и вправду способна оторвать руку профессионалу, сделавшему «тёте больно». Но оказаться на его месте и проверять точно не хотелось.

Несмотря на некие сложности с укладкой причёски, выглядела Гузеева, как всегда, ярко и импозантно. Синий наряд и массивное колье подчёркивали образ сильной женщины, который невозможно скрыть за вкрадчиво-мягким голосом и спокойной речью. Коллеги и сотрудники привыкли к непростому характеру Ларисы Гузеевой. Знают, что она всегда прямо говорит то, что думает, и не обижаются на неё за это. Потому что знают: она говорит все неприятные вещи без злого умысла, а для пользы дела. Так она «видит» творческий процесс, как настоящий художник.

Читайте также:

«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»

Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой

«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью


* Запрещённая в России социальная сеть
#художник
#женщины
#человек
#социальная сеть
#сотрудники
#программа
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После пластики не может поднять бровь: зачем Стас Михайлов лег под нож хирурга и в чем обвиняют его жену
02 апреля 2025, 16:44

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его хиты знают наизусть, а образ брутального мужчины из народа долгое время оставался неизменным. Однако несколько лет назад певец заметно помолодел, сбросил лишний вес и стал выглядеть иначе.
Сам он уверял, что причина – спорт и правильное питание, но поклонники уверены: без пластической хирургии здесь не обошлось. Как изменился Стас Михайлов, какие операции ему приписывают и как на это повлияла его жена, расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Стаса Михайлова: бывшие жёны и дети


Первый брак Стаса Михайлова был с Инной Горб. Их отношения были официально оформлены, они даже обвенчались в церкви. В 2001 году у пары родился сын Никита. Инна не только вела быт, но и активно помогала мужу в творчестве, писала для него песни. Однако карьера Михайлова стремительно шла вверх, певец почти не проводил время с семьей.

В итоге семейная жизнь оказалась недолгой. В 2003 году супруги развелись, а причиной стали постоянные гастроли Михайлова.

«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги

После расставания артист некоторое время не виделся с сыном. В прессе появлялись слухи, что бывшая жена требовала от него деньги за общение с ребёнком, но официального подтверждения этой информации нет. Сам Стас посвятил Инне песню «Ну вот и всё» и с тех пор не возвращался к теме их брака.

Роман с Натальей Зотовой и внебрачная дочь


После развода у Михайлова был роман с его бэк-вокалисткой — Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии. Когда девушка забеременела, она надеялась, что певец женится на ней, но этого не произошло. В 2005 году у Натальи родилась дочь Дарья. Стас не признал ребёнка, а позже заявил, что он не имеет к нему отношения.

Стас Михайлов и Валеия (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Однако через 6 лет певец всё же решил познакомиться с Дашей. После личной встречи сомнений у него не осталось — это его дочь. Сейчас Дарье 19 лет, и недавно отец подарил ей квартиру в Москве.

Преображение Михайлова и вторая жена


Со своей нынешней женой Инной Канчельскис Стас познакомился в 2006 году. В 2011 они тайно поженились, а позже у них родились две дочери — Иванна и Мария. Именно после свадьбы с Инной певец начал меняться. В 2020 году он буквально шокировал поклонников: исчезли морщины, лицо стало подтянутым, а тело — стройным. Сам артист уверяет, что причина его преображения — спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. Однако эксперты в один голос заявляют: не обошлось без пластической хирургии.

Стас Михайлов с женой (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Какие пластические операции сделал Стас Михайлов?


По мнению специалистов, артист мог прибегнуть к следующим процедурам:

  • круговая подтяжка лица — убирает морщины и делает контуры лица более чёткими;
  • блефаропластика — коррекция век, благодаря которой глаза выглядят моложе;
  • биоревитализация и ботокс — улучшают качество кожи и делают её более гладкой;
  • пересадка волос — делает шевелюру гуще.
Сам Михайлов признавался, что после уколов в лицо у него перестала подниматься бровь.

«Быть стройным лучше, чем толстым и жирным», — сказал Михайлов.

Поклонники считают, что инициатором изменений стала жена артиста. Инна всегда ухаживала за собой и не раз ложилась под нож хирурга. Её мама также прибегала к пластическим операциям, поэтому многие уверены: Инна убедила Стаса сделать то же самое.

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Под её постами в соцсетях часто пишут: «Что ты сделала с мужиком? Он же был нормальным краснодарским парнем».

Читайте также:

Паулина Андреева объявилась после развода с Бондарчуком — счастлива в компании известных мужчин

Продюсер Рудченко объяснил низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса

Кофейная кружка, финансовые перепетии и содержание бывшего: причины развода Виктории Бони и почему дочь осталась жить с отцом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певец
#брак
#супруги
#операции
#отношения
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате