Измена жене, четыре аборта и выкидыш: Лев Лещенко раскрыл причину своей бездетности, личная драма народного артиста РСФСР

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Причины бездетности семьи Лещенко
Лев Лещенко в браке с Ириной уже более 45 лет. Как оказалось, у женщины есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей иметь детей. У них лишь однажды был шанс стать родителями, но беременность сохранить не удалось.
Пара даже подумывала об усыновлении, но негативный опыт знакомых остановил их от этого шага.
«Мы видели, как у соседей и знакомых возникали трудности с приемными детьми, и это нас насторожило. Мы знаем артистов, которые брали детей, а потом возвращали их», — с грустью отметил певец.
Больше всего страдала от невозможности стать матерью Ирина. Пробуждение материнского инстинкта стало для нее источником мучительных переживаний. Она мечтала о ребенке, но вместо этого испытывала глубокую печаль. В одном из интервью Ирина призналась, что не чувствовала в себе сил воспитывать приемного ребенка, боясь не справиться с этой ответственностью. Несмотря на тяжелую утрату, супруги не разошлись, а наоборот, сплотились перед лицом общей беды.
Лев Лещенко находит утешение в том, что, хотя он и не стал отцом своих детей, он смог воспитать целое поколение через свои глубокие песни и поделиться опытом с учениками.
«У меня были ученицы — Катя Лель и Ольга Арефьева, замечательная бард, а также Варвара. Я надеюсь, что смог помочь им в жизни, дать какие-то советы и помочь найти смысл. Это очень важно», — отметил народный артист РСФСР.
Лев Лещенко со своей супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прошлая любовь Лещенко и четыре аборта
Ирина не была первой супругой Лещенко. До встречи с ней он на протяжении десяти лет был женат на актрисе и певице Алле Абдаловой. Иронично, но ради своего избранника Алла сделала четыре аборта.
Алла и Лев встретились еще в студенческие годы, и их роман длился несколько лет, прежде чем они решили узаконить свои отношения. Когда это произошло, более известная на тот момент Алла начала активно развивать карьеру своего мужа. По словам Абдаловой, именно она настояла на том, чтобы Лещенко исполнил песню «День Победы», которая принесла ему славу. Однако близкие друзья Лещенко опровергли это утверждение, а сам он предпочел не комментировать ситуацию.
После выхода этой песни Лев стал популярным артистом, и супруги смогли приобрести двухкомнатную квартиру, где мечтали о детях. Однако слава певца негативно сказалась на их семейной жизни: Лещенко постоянно гастролировал и мало интересовался жизнью жены. В то же время популярность Аллы начала угасать, что привело к охлаждению отношений.
Когда Абдалова узнала о своей беременности, она поделилась радостной новостью со Львом и сказала, что, если он ее любит, то она готова родить. На это певец не ответил ничего, и Алла поняла все без слов — в итоге она решила сделать аборт.
Позже она призналась, что на этот трудный шаг решалась несколько раз. Спустя некоторое время после первого аборта, певица вновь забеременела и решила обратиться за советом к мужу. Однако, только вернувшись с гастролей, Лещенко не проявил интереса к обсуждению семейных проблем и сказал, что решение должно принимать сама Алла. Абдалова ясно поняла, что его безразличие означает. Она не смогла решиться на роды и сделала еще два аборта.
Это не привело ни к чему хорошему. Вскоре Лев Лещенко встретил Ирину и ушел от жены. Разбитая Абдалова начала злоупотреблять алкоголем и больше никогда не смогла стать матерью.
Встреча с Ириной Багудиной
Лещенко познакомился с Ириной Багудиной во время гастролей в Сочи. Увидев темноволосую красавицу, он сразу же отдал ей свое сердце, несмотря на то, что был не свободен. Их общение в отеле быстро переросло в курортный роман, и певец понял, что ему нужно развестись.
Вернувшись домой, он собрал вещи и просто ушел. Алла пыталась вернуть мужа, но все ее усилия были тщетны. Студентка факультета экономики зарубежных стран покорила сердце эстрадного певца навсегда.
В 1978 году влюбленные сыграли свадьбу.
Серьезное заболевание
Однако бездетность — это не единственная проблема артиста. По информации СМИ, народный артист РСФСР страдает от редкого и тяжелого заболевания — транстиретинового амилоидоза, вызванного нарушением обмена веществ. Необходимое для лечения лекарство стоит почти 18 миллионов рублей, как сообщает KP.RU. Пока Лев Валерианович не комментирует свое состояние, его директор культурного фонда Андрей Гайдель утверждает, что с певцом все в порядке и он чувствует себя согласно своему возрасту.
Тем не менее, на сайте единой информационной системы в сфере закупок был найден подозрительный запрос на определение поставщика препарата, который необходим Лещенко. Заказчиком значится Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы, что предполагает возможность приобретения лекарства за государственный счет. Согласно информации, стоимость препарата составляет 17 миллионов 972 тысячи рублей за 12 пачек, которые обычно хватает на год.
После этого в сети появилась информация об отмене концертов певца, в частности, был сорван концерт на Дальнем Востоке. Лещенко объяснил это решение тем, что ему стало сложно совершать дальние перелеты.
«Лев Валерьянович не прекращает концертную деятельность. Однако интервью он не дает и не комментирует слухи о своем здоровье. Все, что касается его состояния, — это личное дело. Он чувствует себя в соответствии с возрастом и выступает по мере своих сил», — подчеркивает Андрей Гайдель.
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