Певец Денис Клявер объявил о подготовке к свадьбе

Денис Клявер (Фото: ВКонтакте, @denisklyaverdk)
Певец Денис Клявер 6 апреля отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет, по этому случаю артист готовит большой сольный концерт, который пройдёт следующей осенью, а летом они с супругой планируют провести свадебное торжество.
Клявер состоит в браке с юристом Ириной Федотовой с 2010 года, вместе они воспитывают сына Даниэля. Артист рассказал, что когда они этой зимой отдыхали с женой в Таиланде, то задумались о том, чтобы вновь произнести клятвы верности. А потом экс-солист «Чай вдвоём» решил, чтобы всё должно быть официально, и сделал Ирине предложение, вручив кольцо. Супруга ответила Кляверу согласием, и теперь они планируют вторую свадьбу грядущим летом. Точную дату певец не назвал.
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«Свадьба будет летом... Не 29-го июля (дата первого торжества)... Этой такой классный опыт! Но хочется, чтобы это было в семье... Это не про пышность»,Ранее он высказался о творчестве бывшего коллеги Стаса Костюшко.
— поделился Клявер в программе «ТЕМА».
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Анастасия Чубина