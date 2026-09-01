Бывшая жена Диброва подала в суд на Елену Товстик

01 сентября 2026, 17:28

Полина Диброва подала иск в суд против Елены Товстик на пять миллионов рублей

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

В Московский суд поступил иск от Полины Дибровой к Елене Товстик. Причиной обращения стала публикация в социальных сетях, которую истица сочла клеветнической, информируют суды общей юрисдикции столицы.