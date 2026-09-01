Достижения.рф

Бывшая жена Диброва подала в суд на Елену Товстик

Полина Диброва подала иск в суд против Елены Товстик на пять миллионов рублей
Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

В Московский суд поступил иск от Полины Дибровой к Елене Товстик. Причиной обращения стала публикация в социальных сетях, которую истица сочла клеветнической, информируют суды общей юрисдикции столицы.



Согласно материалам дела, Диброва утверждает, что в посте содержатся ложные сведения, порочащие ее честь и деловую репутацию. В частности, упоминаются «утверждения о совершенных ею аморальных и асоциальных поступках, сведения о подробностях личной и семейной жизни, которые не соответствуют действительности».

В исковых требованиях Полина настаивает на удалении спорной записи, публичном опровержении обвинений и взыскании с ответчицы пяти миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Другие подробности не приводятся.

Ранее Диброва показала фигуру в откровенном жёлтом бикини. Детали — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1