Бывшая жена Кержакова рассказала, что не поддерживает отношения с футболистом после развода

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram*, @milana_tulpanova
Милана Тюльпанова не общается с бывшем мужем — футболистом Александром Кержаковым. По словам девушки, их общий сын живёт с ней, бывший супруг не оказывает должной помощи с ребёнком.
«Мы в нехороших отношениях с ним, не общаемся и компромисса пока найти не можем. Я не знаю, сможем ли. Я в принятии абсолютно всего. <…> Я бы не сказала, что то, как он взаимодействует с сыном, это помощь. Я это за помощь не считаю», — поделилась своим мнением Милана с журналом The Voice, представители которого присутствовали на премьере турецкого сериала «Эль Турко».Милана Тюльпанова, дочь сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурге, и Александр Кержаков развелись в 2019 году после четырёх лет совместной жизни. Почти месяц назад бывшие супруги публично поругались: Милана опубликовала скрин, на котором видно, что спортсмен перевёл ей в качестве алиментов рубль. В ответ на это Александр обвинил бывшую супругу во лжи и предоставил доказательства того, что после перевода одного рубля перечислил Тюльпановой 85 тысяч на алименты.
Милана всё же надеется наладить отношения с Кержаковым. Она также считает, что у пар, которые не имеют общих детей или совместного имущества, больше шансов избежать конфликтов после разрыва.
«Гипотетически возможно всё, что угодно, в том числе и сохранение отношений с бывшими. И, наверное, чем меньше каких-то взаимных обид, претензий, общего имущества или общих детей, тем легче должно происходить это. Поэтому всё возможно», — сообщила она.Читайте также:
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Анастасия Чубина