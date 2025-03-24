Бывшую жену Максима Щеголева избили и назвали «помехой на сцене»

Алла Казакова (Фото: Instagram*/alkalaria
Актрису Аллу Казакову избили в электротеатре Станиславского в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Журналисты, сославшись на сотрудников театра, рассказали, что коллега Казаковой по цеху Мария Беляева указала ей на непрофессионализм. Затем после алкогольных посиделок началась драка. Казакову отвезли к медикам, у нее диагностировано сотрясение и ушиб носа. Все произошло после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона».
Перед этим стало известно, в чем обвиняют французского актера Жерара Депардье. Судебное разбирательство по его делу состоится 24 и 25 марта. На защиту знаменитости встал президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Перед этим стало известно, в чем обвиняют французского актера Жерара Депардье. Судебное разбирательство по его делу состоится 24 и 25 марта. На защиту знаменитости встал президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов