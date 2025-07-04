Бледанс рассказала о просьбе искусанного львом Зубкова после выписки из больницы
Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала Общественной службе новостей, что владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков хочет скорее вернуться к работе.
«Он уже прям рвется работать и соскучился по своим львам. Он просится к ним! Вот что значит настоящий герой. Он хранитель «Тайгана», и без него это место опустело бы», — прокомментировала Бледанс.Она добавила, что в обозримом будущем обязательно посетит своего друга, который «фактически воскрес».
Накануне Олег Зубков вышел из больницы в Краснодаре. Мужчина прокомментировал Telegram-каналу Mash, что даст пресс-конференцию в «Тайгане» в ближайший вторник в полдень. До этого времени он попросил его не беспокоить. Нападение льва на Зубкова произошло 22 июня.