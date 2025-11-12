Блогер Лебедев посоветовал мужчинам низкого роста носить ботинки на платформе

12 ноября 2025, 11:11

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился советами для мужчин с низким ростом в новом выпуске шоу «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».





Один из подписчиков рассказал о своих трудностях в отношениях. Девушки часто отвергали его, указывая на его рост. Лебедев отреагировал на эту ситуацию и предложил два простых совета. Во-первых, он рекомендовал приобрести обувь на платформе.





«Если выбрать ботинки с пятисантиметровой платформой, ваш рост составит 160 сантиметров. Это уже не так страшно», — отметил дизайнер.