Блогер Лебедев посоветовал мужчинам низкого роста носить ботинки на платформе
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился советами для мужчин с низким ростом в новом выпуске шоу «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».
Один из подписчиков рассказал о своих трудностях в отношениях. Девушки часто отвергали его, указывая на его рост. Лебедев отреагировал на эту ситуацию и предложил два простых совета. Во-первых, он рекомендовал приобрести обувь на платформе.
«Если выбрать ботинки с пятисантиметровой платформой, ваш рост составит 160 сантиметров. Это уже не так страшно», — отметил дизайнер.
Во-вторых, он призвал молодого человека развивать свои интересы и становиться увлекательной личностью. Блогер уверен, что если человек станет интересным собеседником, окружающие перестанут обращать внимание на его физические параметры.