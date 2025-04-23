Блогер Милана Тюльпанова отказалась от вмешательств во внешность после 10 операций

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram*, @milana_tulpanova)
Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не хочет менять свою внешность.
«Чем старше становлюсь, тем больше анализирую последствия каждой из операций, поэтому вряд ли решилась бы на ещё одну», — призналась Тюльпанова в интервью Леди Mail.Блогер отметила, что активно занимается спортом, чтобы сохранить стройную фигуру.
«Мой тренер в зависимости от состояния моего тела подбирает мне соответствующее соотношение БЖУ, которому я придерживаюсь. Ну и, помимо этого, конечно, я почти не ем фастфуд, жирное и сладкое — только в очень редких случаях», — поделилась она.По словам Миланы, в 20 лет она хотела достичь идеала, который выдумала в своей голове. Но совсем не думала о том, какие последствия ждут её в будущем. Сейчас она понимает, что главное — это не красота.
«Сейчас я уже решилась бы на операцию только по показаниям, сегодня я очень переживаю за своё здоровье», — добавила блогер.Ранее она рассказала, что не поддерживает отношения с бывшем мужем футболистом Александром Кержаковым после развода.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина