Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России

Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)
Российского гражданства лишен блогер-миллионник Субхан Мамедов, известный в сети, как SUBO. По информации SHOT, мужчина дал о себе недостоверные сведения при получении гражданства.
Аудитория Мамедова в запрещенной соцсети насчитывает свыше 13 миллионов человек.
Мамедов пранковал (разыгрывал) полицейских и выкладывал ролики в интернет. В частности, как-то раз он надел полицейскую форму, а в другом ролике провоцировал правоохранителей, будучи рядом с ними с пистолетом.
Кроме того, в одном видео Мамедов назвал военных своими охранниками, в сопровождении которых шел в ТЦ, отдавая солдатам команды.
Мамедов упрощенно получил гражданство, но, судя по всему, не оценил этого.
Ранее сообщалось, что выложила в сеть звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук.
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*Запрещен в РФ
Мамедов пранковал (разыгрывал) полицейских и выкладывал ролики в интернет. В частности, как-то раз он надел полицейскую форму, а в другом ролике провоцировал правоохранителей, будучи рядом с ними с пистолетом.
Кроме того, в одном видео Мамедов назвал военных своими охранниками, в сопровождении которых шел в ТЦ, отдавая солдатам команды.
Мамедов упрощенно получил гражданство, но, судя по всему, не оценил этого.
Ранее сообщалось, что выложила в сеть звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов