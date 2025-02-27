Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России

Российская модель Светлана Бондарчук обиделась на свою коллегу по цеху Наталью Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку в Дубай по случаю 20-летия благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Как пишут бьюти-обозреватели, женщины раньше дружили.