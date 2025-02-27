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Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России

SHOT: Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства РФ за ложные сведения
Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)

Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)

Российского гражданства лишен блогер-миллионник Субхан Мамедов, известный в сети, как SUBO. По информации SHOT, мужчина дал о себе недостоверные сведения при получении гражданства.
Аудитория Мамедова в запрещенной соцсети насчитывает свыше 13 миллионов человек.

Мамедов пранковал (разыгрывал) полицейских и выкладывал ролики в интернет. В частности, как-то раз он надел полицейскую форму, а в другом ролике провоцировал правоохранителей, будучи рядом с ними с пистолетом.

Кроме того, в одном видео Мамедов назвал военных своими охранниками, в сопровождении которых шел в ТЦ, отдавая солдатам команды.

Мамедов упрощенно получил гражданство, но, судя по всему, не оценил этого.

Ранее сообщалось, что выложила в сеть звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук.

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В 38 лет родила от студента и счастлива в браке: как живет самая «скрытная» актерская пара Евгения Дмитриева и Владимир Киммельман
27 февраля 2025, 17:31

Евгения Дмитриева (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)

Звезда сериалов «Два холма» и «Склифосовский» Евгения Дмитриева счастлива в браке с молодым избранником Владимиром Киммельманом. У пары есть двое детей: сыну Марку 13 лет, а дочери Марии — шесть. Сегодня пара ведет достаточно скрытный образ жизни.
О том, как начинался их роман и что известно о паре сегодня — в материале «Радио 1».

Как все начиналось


52-летняя актриса Евгения Дмитриева до знакомства со своим вторым супругом работала в театре и набирала к себе на курс перспективных студентов. Владимир Киммельман был в их числе.

«Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос: "Алле, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Понимаете, проблемы с билетом, я 26 не успеваю, но 27 буду в 10, как штык"», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Стоит отметить, что этот короткий звонок стал началом большой любви. Голос молодого человека приятно удивил Дмитриеву. Она сразу же позвонила подруге и призналась, что странно отреагировала на голос студента. В тот момент всё и началось, отмечает Евгения.

Влюбленные длительное время скрывали свои отношения. Актриса считает, что некоторые студенты хоть и догадывались об их отношениях, но молчали, так как уважали и любили Дмитриеву. Пара официально объявила о своих отношениях лишь тогда, когда актриса забеременела. Многие осуждали пару, ведь Евгения старше избранника на 19 лет.

«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. У нас в семье четкая установка: мой дом — моя крепость. Всё, что там происходит, — это наша коробочка. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет. Так случилось, так сложилось. Я не могу сказать, что я старше, младше. Я не чувствую этой разницы», — делилась актриса.

Муж сподвиг на детей


Евгения и Владимир вместе уже более десяти лет. Они многое преодолели за это время и, несмотря ни на что, смогли сохранить свою любовь. Супруги не замечают никакой разницы в возрасте, но Дмитриева изредка задумывается о том, что когда-то может надоесть Киммельману.

Пара воспитывает двоих детей – сына Марка и дочь Марию.

Сын Евгении Дмитриевой Марк (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)

Темпераменты супругов очень схожи. Они утверждают, что это помогает им жить в мире и согласии. Примечательно, что до встречи с Киммельманом артистка не планировала рожать детей. Сегодня любовь и полное взаимопонимание царят в их семье.

Как живет «скрытная» актерская пара сейчас


На сегодняшний день мало что известно о личной жизни пары. По мнению Евгении Дмитриевой, личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться со всеми ее подробностями.

Киммельман уже давно не студент, теперь он выступает в театре, а также является режиссером. На сегодняшний день он поставил более двадцати спектаклей. Четыре его проекта были отмечены наградой «Лучший спектакль».

Его также можно увидеть и в кино, но это бывает редко. Мужчина самостоятельно строит свою карьеру.

Владимир Киммельман (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгения же предпочитает роли в фильмах и сериалах. Одними из известных ее работ в кино являются фильмы «Огонь», «Хэппиэнд», «Пальма», а также сериалы «Петля Нестерова», «Библиотекарь» и другие. Дмитриева считается одной из лучших преподавательниц актерского мастерства в Москве.

16 марта 2025 года на экраны выйдет фильм «Пальма-2» с ее участием. Увидеть актрису на театральных подмостках можно в спектаклях «Враги. История любви», «Завтра была война», «У каждого свои недостатки» и других.

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Швед иракского происхождения и проблемы с алкоголем: где живут и чем занимаются дети Дмитрия Харатьяна
27 февраля 2025, 17:29

Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Дмитрий Харатьян, блондин-красавец и популярный актер, не стал сердцеедом в жизни, а наоборот, приобрел репутацию семьянина.
Известно о двух женщинах, с которыми у него были романтические отношения, и обе стали его женами. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Первая супруга и пристрастие актера к алкоголю

Дмитрий Харатьян познакомился со своей первой супругой, Мариной Буримовой, во время учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина. Они поженились в 1980 году, но их союз продлился недолго — в 1988 году пара развелась, несмотря на общую дочь Александру, родившуюся в 1984 году.

Основной причиной развода стало пристрастие актера к алкоголю. Харатьян позже признался, что к браку изначально отнесся несерьезно, и их решение о свадьбе было обусловлено необходимостью получения московской прописки для Марины.

«Он был, в общем, печальный. Мне было 20 лет, брак длился восемь лет — долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный. Он изначально был обречен, потому что это было неправильно», — вспоминал Харатьян.
Фото: iStock/Rawf8

Вторая супруга

Дмитрий Харатьян встретил свою вторую супругу, актрису Марину Мойку, в Одессе во время съемок. Их отношения начались как курортный роман, спустя семь лет они поженились. У пары родился сын Иван. Однако проблемы с алкоголем вмешались в их жизнь, Марина ушла с ребенком.

«Когда мы с ней познакомились, я был "в завязке", три года не пил. Она меня вообще другим человеком знала. И вдруг, когда прошли эти три года, и я позволил себе, она однажды проснулась просто с другим человеком», — рассказывал Харатьян в интервью на телеканале НТВ.

Чтобы сохранить семью, Дмитрий справился со своей зависимостью, и жена вернулась. С тех пор Харатьян не употребляет алкоголь уже более двадцати лет.

Дочь Александра

Дочь Дмитрия Харатьяна, Александра, недавно отпраздновала 41-летие. После развода родителей она некоторое время жила с отцом, но позже переехала к матери. Несмотря на это, они поддерживали теплые отношения.

Александра получила два высших образования в области финансов и продюсерства, работала в подборе персонала и коучинге. В 2015 году она встретила шведа иракского происхождения Маджида Майе Хеджилоу, с которым у нее завязались отношения, повлиявшие на её здоровье и образ жизни.

Однако их брак закончился разводом в 2022 году. Александра осталась жить в Швеции и сейчас работает в службе поддержки русскоязычных людей. По словам актера, возвращаться в Россию она не планирует. Однако девушка не отказывается от родной страны и корней.

Фото: iStock/scanrail

Сын Иван

Сын Дмитрия Харатьяна, Иван, родился 9 марта 1998 года. Он учился в русскоязычной школе на Мальте с седьмого класса, что помогло ему стать более самостоятельным и улучшить знание английского языка.

Иван снялся в нескольких фильмах, включая работу у Эльдара Рязанова в «Андерсен. Жизнь без любви». Вернувшись в Россию, он поступил во ВГИК, где получил диплом режиссера, а не актера. Его профессиональный путь начался с короткометражных фильмов, среди которых «Девушка с косой» (2022) и «Душа» (2024).

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Пинчук выложила доказательства измен Чобаняна
27 февраля 2025, 17:14

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук выложила в сеть доказательства измен своего мужа Арая Чобаняна. Как пишет Super, позже она их удалила, однако журналисты все же раскопали скриншоты переписок.
Судя по контексту переписки 2022 года, мужчина флиртовал со своей знакомой Анной. Молодые люди говорили о первой встрече и интиме, а также скидывали друг другу совместные снимки в том числе с элементами эротики.

Обозреватели выяснили, что Анна родилась в Ростове в 2000 году, а с Чобаняном познакомилась в 2017-м.

«[Мы] переспали, когда [мне] уже было 18 лет», — писала Анна Чобаняну.
Журналисты резюмировали, что Чобанян, исходя из переписки, хотел встретиться с Анной, будучи женатым на Ирине.

О грядущем разводе Пинчук с Чобаняном стало известно 24 февраля.

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«Королева марафонов» Блиновская сделала заявление перед оглашением приговора
Блиновская заявила о раскаянии перед оглашением приговора
27 февраля 2025, 16:53

Елена Блиновская (Фото: Instagram*/elena_blinovskaya)

«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о своем раскаянии в рамках сегодняшнего судебного заседания в Савеловском суде и попросила не исключать возможность применить в ее случае статью об отсрочке отбывания наказания. Об этом пишет StarHit.
«Раскаиваюсь. (…) Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими», — сказала Блиновская в последнем слове.
Она подчеркнула, что старший сын учится в девятом классе, дочери скоро будет пять лет, а еще в средней школе учатся близнецы.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, за что модель Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову.

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#мир
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«Я ожидала»: за что Бондарчук обиделась на Водянову
Бондарчук обиделась на Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку
27 февраля 2025, 16:32

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram*/a030aa)

Российская модель Светлана Бондарчук обиделась на свою коллегу по цеху Наталью Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку в Дубай по случаю 20-летия благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Как пишут бьюти-обозреватели, женщины раньше дружили.
«Мы снимали обложки, делали спецпроекты (…) с радостью приняли «Обнаженные сердца… (…) И, конечно, я ожидала, что буду в списке гостей», — приводит слова Бондарчук 7Дней.ru.
Бондарчук поясняла, что, когда была главредом журнала Hello!, издание оказывало поддержку проектам Водяновой.

«Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты», — резюмировала Бондарчук, добавив, что сильно расстроилась на фоне произошедшего.
Ранее сообщалось, за что бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#скандал
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