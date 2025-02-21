Насиловал, пил много водки и избивал жену: почему карьера исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса пошла по наклонной

Пьер Нарцисс (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)
Жизнь Пьера Нарцисса была насыщенной. На своей малой родине, в Камеруне, он носил статус принца. Однако скончался артист в бедности — не было средств даже на похороны. В этом году певцу могло бы исполниться 48 лет.
Начало карьерыКарьера Пьера Нарцисса взлетела в начале 2000-х — тогда камерунец принял участие в «Фабрике звёзд». В то время продюсер Макс Фадеев курировал проект и писал композиции для фабрикантов. Именно он придумал хит «Шоколадный заяц» для Пьера.
«Я с ним познакомился в 2018-м на мероприятии, где были пиарщики и звезды. В 2019 году он меня пригласил на вакансию финансового директора. Мы все делали: работали, гастролировали, отдыхали. Я мог у него ночевать, он у меня. Пьер был для меня скорее, как отец, старший брат, наставник. Он был для меня всем. Он меня направлял во многих аспектах в работе. У него были и взлеты, и падения, но Пьер хотел большего признания. За год до смерти у него почти не было концертов. Денег не хватало, он продал машину, переехал со своей квартиры в съемную. Почти весь заработок он вкладывал в дочь Каролину», — отметил aif.ru директор исполнителя Сергей Дворцов.
Пьер Нарцисс (Фото: кадр из шоу «Фабрика звезд-2»)
Насильник, изменщик и абьюзерКаролина появилась в браке Пьера с моделью Валерией Калачевой. Артист встретил ее практически сразу после «Фабрики звезд». Через некоторое время они сыграли свадьбу. Брак Нарцисса и Калачевой продлился почти 20 лет. Отношения пары ухудшились из-за того, что исполнитель постоянно избивал любимую, она неоднократно писала на него заявления в полицию, но всегда прощала. Однако терпение Валерии лопнуло в 2017 году, когда к побоям добавились еще и измены.
«Пьер остался артистом одного хита. Незадолго до смерти его часто приглашали в скандальные ток-шоу, но он отказывался. Его ставили на скандальные полосы в связи с изнасилованием девушки. Да, это ситуация была в 2017-м. Он был горячим мужиком, не спорю, когда он выпивал, то был агрессивен», — делился Дворцов.
Однажды девушка написала на Нарциссса заявление в полицию и в прокуратуру. Все могло закончиться судом, отмечал директор певца.
«Благодаря одному человеку Пьера отмазали. Хотя девушка была настроена, чтобы его посадить. Я не оправдываю Пьера, но ему нужно было обеспечивать двоих детей: Андре и Каролину. Поэтому дело быстро замяли», — вспоминал Дворцов.
Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой
Имя того человека директор Пьера не раскрыл, но подчеркнул, что жертве изнасилования выплатили компенсацию. К слову, Андре, старшему сыну Нарцисса, который появился после романа с девушкой из Камеруна, сейчас примерно 30 лет, он футболист и живет в родной стране.
«У Пьера была школьная любовь, с которой он встречался в Камеруне, в результате родился сын. Андре не говорит по-русски, но разговаривает по-французски. Он копия Пьера, результат экспертизы ДНК это подтвердил», — откровенничал Дворцов.
Пьер Нарцисс (Фото: кадр из клипа «Шоколадный заяц»)
Мизерный гонорар и лишний весУход супруги и застой в карьере все больше подталкивали Нарцисса к бутылке. Как вспоминает директор певца, Пьер «обручился» с пузырем водки.
«Что я мог сделать с 50-летним мужиком, который хочет пить? Я ему говорил, что надо остановиться, выбрасывая очередную бутылку водки. Последние полтора года до смерти он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным. На моих глазах он менял девушек как перчатки. Что добавить? Бабник и ловелас. Ему постоянно не хватало женского внимания», — уточнил Дворцов.
Многие заказчики и организаторы не хотели сотрудничать с насильником.
«Скандальный и драчун», — так говорили о Пьере.
Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет
Гонорары за частные выступления становились все меньше. В итоге заказать Нарцисса на частное мероприятие можно было за 30 тысяч рублей.
«Мы старались от таких денег отказываться, чтобы не опустить планку. Но приходилось и до этого доходить. Ему нужно было содержать свою дочь. За три месяца до его смерти все стало окончательно плохо. Проблемы были не только в работе, но и со здоровьем. Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», — отмечал Дворцов.
Внешность Нарицисса сильно изменилась и не в лучшую сторону. По словам Дворцова, знакомые, видя исполнителя, все как один говорили: «Ты похож на колобка».
«Его так раздувало, доходило до того, что он мне звонил ночами и жаловался, что боится спать. Пьер боялся, что у него остановится сердце. Только по прошествии времени я понимаю, что в тот момент он был на смертном одре», — обратил внимание продюсер.
Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в одной из московских больниц. Накануне смерти артист позвонил Дворцову и рассказал, что ему нужно сделать операцию — удалить камни в почках. Спустя сутки у Пьера остановилось сердце. Официальной причиной смерти назвали почечную недостаточность.
Читайте также:
Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
Муж с другой женщиной и неудачная пластика: как проходит жизнь народной артистки России Веры Алентовой, отмечающей свои 83 года
Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
Ольга Енгалычева