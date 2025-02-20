Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Простила предательство мужа, но встретила молодого художника: как живет Вера Мусатова после развода с Александром Михайловым

Простила предательство мужа, но встретила молодого художника: как живет Вера Мусатова после развода с Александром Михайловым

Вера Мусатлова (фото: Instagram* / @lukansi)

Вера Мусатлова (фото: Instagram* / @lukansi)

Вера Мусатова была первой женой актёра Александра Михайлова, известного по фильму «Любовь и голуби». Их брак длился тридцать лет, но в итоге закончился болезненным разрывом. Долгое время Вера Константиновна жила одна, пока в её жизни не появился человек, сумевший исцелить душевные раны. Им оказался молодой художник, для которого она стала настоящей музой. Подробнее о личной жизни Мусатовой и её молодом любовнике расскажет «Радио 1».

История Веры Мусатовой и Александра Михайлова


Со своим первым супругом Александром Михайловым Вера познакомилась ещё в студенческие годы. Их история началась с необычного момента: Михайлов, приходя в университет, всегда оставлял свою одежду в гардеробе рядом с зелёным пальто, которое со временем стало ему знакомым. Настолько, что он даже здоровался с ним.

Позже он встретил хозяйку этого пальто — ею оказалась Вера. Актер сразу же влюбился в девушку и в 1968 году пара поженилась, вскоре у них родился сын Константин.

Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву

Первое время семья жила во Владивостоке, где Михайлов играл в театре, а Мусатова занималась домом и воспитанием ребёнка, отдав предпочтение семье вместо карьеры. В 1979 году супруги переехали в Москву, где Вера смогла реализовать себя как журналист и кинокритик.

Трещины в браке: измены и внебрачная дочь


Однако их семейную жизнь омрачали сложные отношения с матерью Михайлова. Степанида Наумовна, воспитавшая сына в одиночку, относилась к невестке с неприязнью и даже позволяла себе агрессивные выходки.

Александр оказался перед сложным выбором между матерью и женой, но всё усложнилось ещё больше, когда в его жизни появилась другая женщина.

«Мы 30 лет прожили, но там много было всяких течений. Любовь была, действительно, настоящая. Потом встретил другую женщину», — рассказал актер в передаче «Однажды…» на НТВ.

Роман с актрисой Ольгой Кузнецовой, коллегой по спектаклю «Леший», привёл к рождению дочери Анастасии. Однако, несмотря на это, Михайлов остался в семье.

Вера простила измену, а Кузнецова смирилась с ролью матери-одиночки

Вскоре карьера Михайлова пошла в гору, он начал сниматься в кино и выступать на столичных сценах. Доходы семьи значительно выросли, что позволило им приобрести новую квартиру. Частыми гостями в их доме были артист Владимир Васильев и его супруга Оксана.

Развод после 30 лет брака


В 1993 году у Васильева случился инсульт, который он уже не пережил. Чтобы помочь его супруге Оксане пережить горе, Михайлов пригласил её ухаживать за его матерью, и вскоре между ней и актёром вспыхнули чувства.

Их роман развивался стремительно, и в итоге Александр решил признаться жене в своих новых отношениях. Для Веры это стало потрясением — она прожила с супругом более 30 лет, всегда поддерживала его и оставалась верной.

Однако в 2000 году они развелись.

«Наверное, я никогда не смогу простить Сашу. Я пыталась, честное слово, но невозможно забыть, как он растоптал всё, что между нами было. Может всё это и к лучшему — не знаю. После развода мне открылись глаза на многие вещи. Как бы высокомерно не прозвучало, я всегда была достойна большего», — призналась Мусатова.

Вскоре у Михаила и Оксаны родилась дочь Мирослава.

«Она мне подарила Мирославу, девочку, которая на днях сыграла свадьбу с однокурсником, я отпраздновал эту свадьбу. Ну и у меня еще была девочка — старшая дочь», — сообщил артист.

Мирослава и Анастасия Михайловы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Новая глава: встреча с якутским художником


После развода Вера Константиновна долго не решалась на новые отношения, полагая, что её время ушло. В 2017 году, приняв приглашение друга Сергея Новожилова, Вера Константиновна отправилась на Дальний Восток как гостья фестиваля искусств «Амурская осень».

Там она встретила талантливого молодого художника из Якутии Семена Луканси, чьи работы произвели на нее сильное впечатление. Их знакомство быстро переросло в дружбу — они вместе посещали театры, музеи и выставки.

На день рождения Мусатовой Семен преподнес ей портрет, написанный собственноручно.

Вера Мусатлова (фото: Instagram* / @lukansi)

В 2018 году музыкант Владимир Индигирский опубликовал в соцсетях поздравление, сообщив, что Семён и Вера стали супругами. Позже этот пост был удалён.

Новость о предполагаемой свадьбе быстро распространилась по цифровым СМИ, однако сам Луканси вскоре опроверг информацию. Он подчеркнул, что его с Верой Константиновной связывают исключительно дружеские отношения.

Читайте также:

Интрижка с Гурченко, алкогольная зависимость и инфаркты: как жил актер Валерий Гаркалин

Жена ждет ребенка от любовника, а сын выглядит как «китайчонок»: Жизненный путь Александра Самойлова

Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#актёр
#журналист
#музеи
#развод
#супруги
#выставки
#артист
#карьера
.
«Отказывается уезжать из России»: сыновья Кристины Орбакайте разругались из-за политики
21 февраля 2025, 13:41

Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Семью Аллы Пугачёвой разбросало по всему миру. Сама певица живёт на Кипре, её дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков – в США. А вот один из членов семьи отказывается покидать Россию.
Младший сын Орбакайте от миллионера Руслана Байсарова Дени Байсаров продолжает работать в Москве и не собирается покидать Родину. Такое решение привело к конфликту между родственниками. Братья Дени и Никита перестали общаться из-за разногласий в политических взглядах.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живёт счастливо в Москве. С мамой Кристиной тоже практически не общается», – сообщил знакомый семьи в беседе с изданием POPCAKE.
Он подчеркнул, что теперь Орбакайте приходится проявлять чудеса дипломатии, чтобы выбрать время для встречи с сыновьями по отдельности.

Напомним, что Орбакайте и Байсаров расстались в 2003 году, когда Дени было пять лет. Когда мальчику исполнилось 11, его родители затеяли громкий судебный процесс. Тогда Кристина вышла замуж за американца Михаила Земцова, и Руслан опасался, что она навсегда увезёт сына в Штаты. В итоге бывшие супруги договорились, что Дени останется жить в России.

Читайте также:

Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой

Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
#сша
#дом
#недвижимость
#родители
#алла пугачёва
#семьи
#супруги
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен
21 февраля 2025, 13:00

Фото: iStock/kieferpix

Певица Граймс заявила, что у её сына от Илона Маска с необычным именем X Æ A-Xii серьёзное заболевание. Она отметила, что ситуация может усугубиться, если миллиардер не вернёт ей сына и не примет необходимые меры.
Маск в последнее время часто появляется на публике со своим сыном. Недавно вместе с мальчиком он прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом, а до этого брал его на встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако Граймс неожиданно заявила о болезни наследника бизнесмена. Она заявила, что будет вынуждена привлечь общественность, если в ближайшее время Маск не отдаст её ребёнка. При этом сам бизнесмен, по её словам, отказывается с ней общаться.

«Я не буду раскрывать никаких подробностей, но Маск не отвечает на мои сообщения. Наш ребёнок будет пожизненно страдать от нарушений, если он как можно скорее мне не ответит», – написала певица в соцсетях.
Ранее Граймс подчеркнула, что уже очень давно не видела сына от Илона Маска на фоне своей судебной тяжбы за опеку.

Читайте также:

Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца

«Ты не президент»: сын Илона Маска велел Трампу заткнуться и убираться из Белого дома

Илон Маск стал отцом в 13-ый раз, но отказывается это признавать: кто мать ребёнка и что она требует от бизнесмена?
#сша
#ребёнок
#президент
#мать
#певица
#бизнесмен
#отец
#болезни
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото
21 февраля 2025, 12:49

Курбан Омаров с женой Валерией (фото: Instagram* @zimamoscow)

Жена Курбана Омарова Валерия сообщила радостную новость – они купили роскошный двухэтажный особняк.
В соцсетях Валерия показала дом, который напоминает замок и выполнен в пастельных тонах. При этом девушка не стала раскрывать подробности покупки и не раскрыла, где находится особняк.

Фото: Instagram* @zimamoscow

Однако стоит отметить, что на фоне этого дома Валерия и Курбан уже фотографировались в конце января. Судя по всему, именно тогда они заключили сделку.

В комментариях фанаты поздравили семью с приобретением дома и высоко оценили недвижимость.

«Какой роскошный дом!»; «Это целый замок!»; «Интересно будет посмотреть экскурсию по нему!»; «Как-то у Леры получается всё естественно, без выпендрёжа, в отличии от некоторых. Скромная хорошая девочка, рада за неё!»; «Где-то Бородину бомбит не по-детски!», – смеются подписчики.
Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

Читайте также:

Курбан Омаров признался в зависимости, из-за которой ему пришлось делать операцию

«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой

«Мы очень рады»: Курбан Омаров с супругой поздравили Ксению Бородину с предстоящей свадьбой

*запрещён в РФ
#ребёнок
#дом
#недвижимость
#фото
#супруги
#покупки
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Насиловал, пил много водки и избивал жену: почему карьера исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса пошла по наклонной
21 февраля 2025, 12:36

Пьер Нарцисс (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)

Жизнь Пьера Нарцисса была насыщенной. На своей малой родине, в Камеруне, он носил статус принца. Однако скончался артист в бедности — не было средств даже на похороны. В этом году певцу могло бы исполниться 48 лет.

Начало карьеры

Карьера Пьера Нарцисса взлетела в начале 2000-х — тогда камерунец принял участие в «Фабрике звёзд». В то время продюсер Макс Фадеев курировал проект и писал композиции для фабрикантов. Именно он придумал хит «Шоколадный заяц» для Пьера.

«Я с ним познакомился в 2018-м на мероприятии, где были пиарщики и звезды. В 2019 году он меня пригласил на вакансию финансового директора. Мы все делали: работали, гастролировали, отдыхали. Я мог у него ночевать, он у меня. Пьер был для меня скорее, как отец, старший брат, наставник. Он был для меня всем. Он меня направлял во многих аспектах в работе. У него были и взлеты, и падения, но Пьер хотел большего признания. За год до смерти у него почти не было концертов. Денег не хватало, он продал машину, переехал со своей квартиры в съемную. Почти весь заработок он вкладывал в дочь Каролину», — отметил aif.ru директор исполнителя Сергей Дворцов.

Пьер Нарцисс (Фото: кадр из шоу «Фабрика звезд-2»)

Насильник, изменщик и абьюзер

Каролина появилась в браке Пьера с моделью Валерией Калачевой. Артист встретил ее практически сразу после «Фабрики звезд». Через некоторое время они сыграли свадьбу. Брак Нарцисса и Калачевой продлился почти 20 лет. Отношения пары ухудшились из-за того, что исполнитель постоянно избивал любимую, она неоднократно писала на него заявления в полицию, но всегда прощала. Однако терпение Валерии лопнуло в 2017 году, когда к побоям добавились еще и измены.

«Пьер остался артистом одного хита. Незадолго до смерти его часто приглашали в скандальные ток-шоу, но он отказывался. Его ставили на скандальные полосы в связи с изнасилованием девушки. Да, это ситуация была в 2017-м. Он был горячим мужиком, не спорю, когда он выпивал, то был агрессивен», — делился Дворцов.

Однажды девушка написала на Нарциссса заявление в полицию и в прокуратуру. Все могло закончиться судом, отмечал директор певца.

«Благодаря одному человеку Пьера отмазали. Хотя девушка была настроена, чтобы его посадить. Я не оправдываю Пьера, но ему нужно было обеспечивать двоих детей: Андре и Каролину. Поэтому дело быстро замяли», — вспоминал Дворцов.

Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой
Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой

Имя того человека директор Пьера не раскрыл, но подчеркнул, что жертве изнасилования выплатили компенсацию. К слову, Андре, старшему сыну Нарцисса, который появился после романа с девушкой из Камеруна, сейчас примерно 30 лет, он футболист и живет в родной стране.

«У Пьера была школьная любовь, с которой он встречался в Камеруне, в результате родился сын. Андре не говорит по-русски, но разговаривает по-французски. Он копия Пьера, результат экспертизы ДНК это подтвердил», — откровенничал Дворцов.

Пьер Нарцисс (Фото: кадр из клипа «Шоколадный заяц»)

Мизерный гонорар и лишний вес

Уход супруги и застой в карьере все больше подталкивали Нарцисса к бутылке. Как вспоминает директор певца, Пьер «обручился» с пузырем водки.

«Что я мог сделать с 50-летним мужиком, который хочет пить? Я ему говорил, что надо остановиться, выбрасывая очередную бутылку водки. Последние полтора года до смерти он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным. На моих глазах он менял девушек как перчатки. Что добавить? Бабник и ловелас. Ему постоянно не хватало женского внимания», — уточнил Дворцов.

Многие заказчики и организаторы не хотели сотрудничать с насильником.

«Скандальный и драчун», — так говорили о Пьере.

Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет
Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет
Гонорары за частные выступления становились все меньше. В итоге заказать Нарцисса на частное мероприятие можно было за 30 тысяч рублей.

«Мы старались от таких денег отказываться, чтобы не опустить планку. Но приходилось и до этого доходить. Ему нужно было содержать свою дочь. За три месяца до его смерти все стало окончательно плохо. Проблемы были не только в работе, но и со здоровьем. Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», — отмечал Дворцов.

Внешность Нарицисса сильно изменилась и не в лучшую сторону. По словам Дворцова, знакомые, видя исполнителя, все как один говорили: «Ты похож на колобка».

«Его так раздувало, доходило до того, что он мне звонил ночами и жаловался, что боится спать. Пьер боялся, что у него остановится сердце. Только по прошествии времени я понимаю, что в тот момент он был на смертном одре», — обратил внимание продюсер.

Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в одной из московских больниц. Накануне смерти артист позвонил Дворцову и рассказал, что ему нужно сделать операцию — удалить камни в почках. Спустя сутки у Пьера остановилось сердце. Официальной причиной смерти назвали почечную недостаточность.

Читайте также:

Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»

Муж с другой женщиной и неудачная пластика: как проходит жизнь народной артистки России Веры Алентовой, отмечающей свои 83 года

Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
#статьи
#певец
#песня
#шоу
#изнасилование
#смерть
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим
21 февраля 2025, 12:32

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Елена Малышева упрекнула руководство Первого канала, а себя с коллегами назвала голодными людьми.
Ведущая программы «Здоровье» сегодня рано утром приехала на работе и встретила Валдиса Пельша.

«Ведущий Первого канала должен зайти и пожелать хорошего съемочного дня своей коллеге, ведущей Первого канала», – с улыбкой сказал Пельш в опубликованном Малышевой видео.

Валдис отметил, что на часах в этот момент было 07:54. Малышева предположила, что ведущий шоу «Угадай мелодию» пришёл к гастроэнтерологу Игорю Городокину. Пельш не стал отрицать, но после этого попросил прекратить съёмку.

«Это закрытая тема. Конфиденциальная информация. Выключи кино», – заявил телеведущий.
После этого Малышева пожаловалась на руководство Первого канала. Она засняла кафе, которое в 8 утра было закрыто. Телеведущая назвала такое положение дел несправедливым, отметив, что на работу приходят «голодные, осатаневшие люди».

Читайте также:

«Песня о яичках» в костюме мошонки, унижение детей, танцы в костюме матки: самые громкие скандалы с Малышевой

Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять в соль йод

Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов
#здоровье
#кафе
#видео
#шоу
#информация
#люди
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате