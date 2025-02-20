Простила предательство мужа, но встретила молодого художника: как живет Вера Мусатова после развода с Александром Михайловым

Вера Мусатлова (фото: Instagram* / @lukansi)
Вера Мусатова была первой женой актёра Александра Михайлова, известного по фильму «Любовь и голуби». Их брак длился тридцать лет, но в итоге закончился болезненным разрывом. Долгое время Вера Константиновна жила одна, пока в её жизни не появился человек, сумевший исцелить душевные раны. Им оказался молодой художник, для которого она стала настоящей музой. Подробнее о личной жизни Мусатовой и её молодом любовнике расскажет «Радио 1».
История Веры Мусатовой и Александра Михайлова
Со своим первым супругом Александром Михайловым Вера познакомилась ещё в студенческие годы. Их история началась с необычного момента: Михайлов, приходя в университет, всегда оставлял свою одежду в гардеробе рядом с зелёным пальто, которое со временем стало ему знакомым. Настолько, что он даже здоровался с ним.
Позже он встретил хозяйку этого пальто — ею оказалась Вера. Актер сразу же влюбился в девушку и в 1968 году пара поженилась, вскоре у них родился сын Константин.
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Первое время семья жила во Владивостоке, где Михайлов играл в театре, а Мусатова занималась домом и воспитанием ребёнка, отдав предпочтение семье вместо карьеры. В 1979 году супруги переехали в Москву, где Вера смогла реализовать себя как журналист и кинокритик.
Трещины в браке: измены и внебрачная дочь
Однако их семейную жизнь омрачали сложные отношения с матерью Михайлова. Степанида Наумовна, воспитавшая сына в одиночку, относилась к невестке с неприязнью и даже позволяла себе агрессивные выходки.
Александр оказался перед сложным выбором между матерью и женой, но всё усложнилось ещё больше, когда в его жизни появилась другая женщина.
«Мы 30 лет прожили, но там много было всяких течений. Любовь была, действительно, настоящая. Потом встретил другую женщину», — рассказал актер в передаче «Однажды…» на НТВ.
Роман с актрисой Ольгой Кузнецовой, коллегой по спектаклю «Леший», привёл к рождению дочери Анастасии. Однако, несмотря на это, Михайлов остался в семье.
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Вскоре карьера Михайлова пошла в гору, он начал сниматься в кино и выступать на столичных сценах. Доходы семьи значительно выросли, что позволило им приобрести новую квартиру. Частыми гостями в их доме были артист Владимир Васильев и его супруга Оксана.
Развод после 30 лет брака
В 1993 году у Васильева случился инсульт, который он уже не пережил. Чтобы помочь его супруге Оксане пережить горе, Михайлов пригласил её ухаживать за его матерью, и вскоре между ней и актёром вспыхнули чувства.
Их роман развивался стремительно, и в итоге Александр решил признаться жене в своих новых отношениях. Для Веры это стало потрясением — она прожила с супругом более 30 лет, всегда поддерживала его и оставалась верной.
Однако в 2000 году они развелись.
«Наверное, я никогда не смогу простить Сашу. Я пыталась, честное слово, но невозможно забыть, как он растоптал всё, что между нами было. Может всё это и к лучшему — не знаю. После развода мне открылись глаза на многие вещи. Как бы высокомерно не прозвучало, я всегда была достойна большего», — призналась Мусатова.
Вскоре у Михаила и Оксаны родилась дочь Мирослава.
«Она мне подарила Мирославу, девочку, которая на днях сыграла свадьбу с однокурсником, я отпраздновал эту свадьбу. Ну и у меня еще была девочка — старшая дочь», — сообщил артист.
Мирослава и Анастасия Михайловы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Новая глава: встреча с якутским художником
После развода Вера Константиновна долго не решалась на новые отношения, полагая, что её время ушло. В 2017 году, приняв приглашение друга Сергея Новожилова, Вера Константиновна отправилась на Дальний Восток как гостья фестиваля искусств «Амурская осень».
Там она встретила талантливого молодого художника из Якутии Семена Луканси, чьи работы произвели на нее сильное впечатление. Их знакомство быстро переросло в дружбу — они вместе посещали театры, музеи и выставки.
На день рождения Мусатовой Семен преподнес ей портрет, написанный собственноручно.
Вера Мусатлова (фото: Instagram* / @lukansi)
В 2018 году музыкант Владимир Индигирский опубликовал в соцсетях поздравление, сообщив, что Семён и Вера стали супругами. Позже этот пост был удалён.
Новость о предполагаемой свадьбе быстро распространилась по цифровым СМИ, однако сам Луканси вскоре опроверг информацию. Он подчеркнул, что его с Верой Константиновной связывают исключительно дружеские отношения.
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