«Боюсь сглазить»: Татьяна Овсиенко впервые рассказала о новых отношениях

08 ноября 2026, 16:46

Певица Татьяна Овсиенко объяснила, почему скрывает новые отношения

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Российская певица Татьяна Овсиенко рассказала, что встретила нового избранника. О личной жизни она поговорила с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.





Борис Вячеславович спросил о возможном партнёре Овсиенко, и 60-летняя артистка намекнула: она боится «сглазить» новые отношения и пока держит их в тайне.

«Прекрасный человек, я точно могу вам сказать», — заявила исполнительница и отказалась от дальнейших комментариев.