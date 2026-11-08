«Боюсь сглазить»: Татьяна Овсиенко впервые рассказала о новых отношениях
Певица Татьяна Овсиенко объяснила, почему скрывает новые отношения
Российская певица Татьяна Овсиенко рассказала, что встретила нового избранника. О личной жизни она поговорила с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.
Борис Вячеславович спросил о возможном партнёре Овсиенко, и 60-летняя артистка намекнула: она боится «сглазить» новые отношения и пока держит их в тайне.
«Прекрасный человек, я точно могу вам сказать», — заявила исполнительница и отказалась от дальнейших комментариев.Известно, что с 1993 года артистка была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким — экс-супругом певицы Ирины Аллегровой. Однако в 2003 году Овсиенко с ним рассталась, а официально оформила развод лишь в 2007 году. В программе «Судьба человека» Татьяна опровергла слухи о том, что увела продюсера от Аллегровой.