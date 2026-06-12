«Болотная жижа»: Долиной грозит штраф за порчу природного ручья в Подмосковье

12 июня 2026, 16:04

Незаконные сточные трубы на участке Долиной в Подмосковье ликвидируют до 11 июля

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Сотрудники ЖКХ устранят сточные трубы на участке Ларисы Долиной в течение месяца. Этот сток загрязнял природный ручей в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, специалисты проведут работы в деревне Протасово до 11 июля.