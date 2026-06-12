«Болотная жижа»: Долиной грозит штраф за порчу природного ручья в Подмосковье
Сотрудники ЖКХ устранят сточные трубы на участке Ларисы Долиной в течение месяца. Этот сток загрязнял природный ручей в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, специалисты проведут работы в деревне Протасово до 11 июля.
Ранее появилась информация, что на участке артистки из искусственного пруда по ржавым каналам течёт болотная жижа. Она испортила берега ручья. МинЖКХ Московской области запросило у МВД проверку слива нечистот в водоток.
Администрация Мытищ провела выездную проверку и планирует устранить нарушения за месяц. Эксперты изолируют и затампонируют выпускной патрубок. Бюджет покроет ликвидацию последствий, после чего администрация может взыскать ущерб с Долиной.
Известно, что владельцы участка вырыли пруд в 2001 году за два миллиона рублей и использовали тяжёлую технику. Вокруг пруда построили гараж (179,2 м²) и два жилых дома (656,2 м² и 363 м²). Итог — нарушение рельефа и экологический ущерб. Отмечается, что за это певице грозит штраф в два миллиона рублей.
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